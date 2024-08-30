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Beslenme Alışkanlıklarınızı Baştan Yaratın: Günlük Rutinini Değiştirecek 10 Sağlıklı Yemek Tarifi

etiket Beslenme Alışkanlıklarınızı Baştan Yaratın: Günlük Rutinini Değiştirecek 10 Sağlıklı Yemek Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 20:31

Ben artık sağlıklı beslenmek istiyorum diyorsanız bu tarifler tam sizlik! Gelin beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmenizi sağlayacak tariflere birlikte bakalım...

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1. Izgara Karides - Sebze Kızartması

1. Izgara Karides - Sebze Kızartması

Karides sağlıklı yiyeceklerden biri. Bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 kg karides

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Zeytinyağını ve baharatları karıştırın. 

2. Karidesleri sosla güzelce birleştirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine ekleyin ve pişirin.

Bunun yanına kızartma çok yakışır.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 6 biber

  • 3 kapya biber

  • 2 kabak

  • 3 havuç

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Sebzeleri istediğiniz şekilde doğrayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine aldığınız sebzelere sıvı yağ koyun ve pişirin.

2. Kuşkonmazlı Somon

2. Kuşkonmazlı Somon

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • Yarım kilo somon

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 kg kuşkonmaz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki tarifi bir arada yapabileceksiniz. İlk haznede somonu hazırlayoruz. Bunun için baharatları karıştırın. Somonların üzerine karışımı dökün.

2. Balıkları 160 derecede 5 dakika pişirin. Daha sonra dereceyi 180'e çıkarıp 10 dakika daha pişirin. Son olarak 200 derecede 5 dakika pişirin.

3. Diğer haznede ise kuşkonmazları yapıyoruz. Bunun için kuşkonmazların üzerine zeytinyağı ve tuz gezdirin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve 190 derecede 10 dakika pişirin.

3. Baharatlı Tavuk - Mücver

3. Baharatlı Tavuk - Mücver

Güzel bir tavuk tarifine ne dersiniz?

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 12 tavuk göğüs fileto

  • 1 çay kaşığı deniz tuzu

  • 1 yemek kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Tavukları kaba alın, üzerine kekik ve tuzu ekleyip karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine tavukları ekleyin ve pişirin.

Bunun yanına sağlıklı bir mücver de iyi gider. Mücverin tarifi şöyle:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 3 kabak

  • 1 havuç

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • Dereotu

  • Karabiber

  • Tuz

Yapılışı:

1. Kabakları ve havuçları rendeleyin.

2. Dereotunu incecik kıyın.

3. Yumurta tuz ve karabiberi ekleyip çırpın.

4. Sebzelerle yumurtalı karışımı birleştirin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine bu karışımdan yuvarlak şekilde dökün ve pişirin.

4. Omlet - Çeri Domates

4. Omlet - Çeri Domates

Lezzetli bir omlet ve çeri domates yapmak için ihtiyacınız şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 300 gram çeri domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 50 gram rende Çedar peyniri

Yapılışı:

1. Yumurtayı bir kapta çırptıktan sonra üzerine tuz ekleyin. Bu karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın ve 160 derecede 8 dakika pişirin.

2. Bu sırada domateslere biraz yağ sürün ve sol hazneye alın. 200 derecede 10 dakika pişirin.

3. Omletin üzerine rende Çedar peynirlerini ekleyin ve cihazda 2 dakika daha bekletin.

5. Bezelye Çorbası - Soda Ekmeği

5. Bezelye Çorbası - Soda Ekmeği

Yanında ekmekle bezelye çorbası çok iyi olmaz mıydı? Bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 500 gram bezelye

  • 600 ml sebze bulyon

  • 2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 200 gram un

  • 1 çay kaşığı şeker

  • Yarım çay kaşığı karbonat

  • 20 gram tereyağı

  • 150 ml yayık ayran

  • 100 gram taze krema

  • 2 tutam nane

Yapılışı:

1. Bezelye, sebze bulyonu, sarımsak tozu ve tuzu Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın. 190 derecede 45 dakika pişirin.

2. Un, şeker, karbonat ve tuzu bir kaba alın. Üzerine tereyağı ekleyin ve güzelce karıştırın. 

3. Yayık ayranını da ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edin. Hamura ekmek şeklini verip üzerine kesikler atın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine ekmeği yerleştirin 170 derecede 35 dakika pişirin.

5. Bezelye çorbasını robota alıp nane ve karabiber ekleyin. Pürüzsüz bir kıvama gelen kadar robottan geçirin.

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6. Ördek Göğsü - Kavrulmuş Kereviz Kökü

6. Ördek Göğsü - Kavrulmuş Kereviz Kökü

Ördek sağlıklı yiyeceklerden. Ördek ve kereviz kökü tarifi şöyle:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 85 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 420 gram ördek göğsü

  • 1 portakal

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 400 gram kereviz kökü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam kekik

Yapılışı:

1. Ördek göğsünün üzerinde bıçakla çizikler atın.

2. Portakalın yarısının suyunu sıkın, diğer yarısını dilimleyin.

3. Kaseye portakal suyu, bal, soya sosu ve karabiberi alın ve karıştırın.

4. Ördek göğsünü bu sosa bulayın. Buzdolabında marine edin.

5. Kereviz kökünü soyun ve küp küp kesin. Zeytinyağı, kekik ve tuzla soslandırın.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesinin küçük olanına kerevizleri koyun ve 25 dakika boyunca 180 derecede pişirin. 

7. Ördekleri büyük hazneye alıp 200 derecede 12 dakika pişirin.

7. Muffin Kabında Yumurta - Yulaf Ezmesi

7. Muffin Kabında Yumurta - Yulaf Ezmesi

Güzel ve sağlıklı bir kahvaltı yapmanız için bu iki tarifi deneyebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 6 yumurta

  • 200 gram kayısı

  • 50 gram yaban mersini

  • 2 yemek kaşığı badem

  • 200 gram yulaf ezmesi

  • 300 ml badem sütü

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Muffin kaplarını yağlayın. Her kaba bir yumurta kırın ve tuzlayın. 

2. Kayısıları, bademleri doğrayın. Yulaf ezmesi için tüm malzemeyi karıştırın.

3. Muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine, yulaf ezmesini büyük hazneye alın. Yumurtaları 160 derecede 16 dakika, yulaf ezmesini 160 derecede 20 dakika pişirin.

8. Fajita - Bal Kabağı Ezmesi

8. Fajita - Bal Kabağı Ezmesi

Eti seviyorsanız bu lezzetli tarifi deneyin deriz!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 120 gr dana bonfile

  • 1 soğan

  • 1 biber

  • 1 kapya

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Dana bonfileyi ve sebzeleri uzun ince şekilde doğrayın.

2. Bir kaba eti ve sebzeleri alın. Üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyin. 30 dakika buzdolabında bekletin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine eti ve sebzeleri alın pişirin.

Bunun yanına bal kabağı ezmesi yapabilirsiniz.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gram bal kabağı

  • 200 gram beyaz fasulye

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 100 ml su

  • 3 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Bal kabağını soyun ve küp küp doğrayın.

2. Beyaz fasulyeleri ve doğradığınız kabakları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve pişirin.

3. Pişen fasulye ve kabakları rondoya alın. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, su ve baharatları ekleyin ve çekin.

9. Şiş Kebap - Pancarlı Humus

9. Şiş Kebap - Pancarlı Humus

Şiş kebap hem lezzetli hem sağlıklı bir tarif.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 140°

Malzemeler:

  • 800 gram kıyma

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam kimyon

  • 2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Önce tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın. Bu malzemeleri yoğurduktan sonra yarım saat buzdolabında bekletin.

2. Etleri çöpe yerleştirin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesinde pişirin. 

Bunun yanına güzel bir humus iyi gider. Humus tarifinin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 300 gram pancar

  • 265 gram haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 1 limonun suyu

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

1. Pancarları küp küp doğrayın. Sarımsağı, pancarları, 1 yemek kaşığı zeytinyağını ve tuzu karıştırın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve pişirin. 

3. Nohutları robota koyun. Üzerine pancarlı karışımı ekleyip çekin.

10. Tortellini - Közlenmiş Biber

10. Tortellini - Közlenmiş Biber

Makarna sevenler için sağlıklı bir alternatif olarak tortellini yapabilirsiniz.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi:  20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gram mini ıspanak

  • 2 diş sarımsak

  • 300 ml yoğun krema

  • 300 ml su

  • 125 gram mozzarella

  • 100 gram feta peyniri

  • 600 gram tortellini

  • 2 kırmızı dolma biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Mozzarellayı parçalara ayırın. Feta peynirini ufalayın.

2. Krema, su, ıspanak, ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyerek kaynayana kadar pişirin. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine tortelliniyi ekleyin ve krema karışımını üzerine dökün. 

4. Mozzarella ve feta peynirini karışımın üzerine ekleyin. 27 dakika boyunca 160 derecede pişirin.

5. Dolmalık biberleri şeritler halinde kesin. Üzerine zeytinyağı ve tuzu dökün.

6.  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine biberleri koyun ve 20 dakika boyunca 180 derecede pişirin.

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