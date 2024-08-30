Beslenme Alışkanlıklarınızı Baştan Yaratın: Günlük Rutinini Değiştirecek 10 Sağlıklı Yemek Tarifi

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

Yarım kilo somon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 kg kuşkonmaz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki tarifi bir arada yapabileceksiniz. İlk haznede somonu hazırlayoruz. Bunun için baharatları karıştırın. Somonların üzerine karışımı dökün.

2. Balıkları 160 derecede 5 dakika pişirin. Daha sonra dereceyi 180'e çıkarıp 10 dakika daha pişirin. Son olarak 200 derecede 5 dakika pişirin.

3. Diğer haznede ise kuşkonmazları yapıyoruz. Bunun için kuşkonmazların üzerine zeytinyağı ve tuz gezdirin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve 190 derecede 10 dakika pişirin.