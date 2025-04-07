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Berkay Şahin'in Duygusal Paylaşımından Oğuzhan Uğur'un Sert Çıkışına 7 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Berkay Şahin'in Duygusal Paylaşımından Oğuzhan Uğur'un Sert Çıkışına 7 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.04.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Duygu Sarışın

1. Duygu Sarışın

2. Müjde Uzman

2. Müjde Uzman

3. Didem Soydan

3. Didem Soydan

4. Ece Seçkin

4. Ece Seçkin

5. Berfu Yenenler

5. Berfu Yenenler
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6. Merve Boluğur

6. Merve Boluğur

7. Sedef Avcı

7. Sedef Avcı

8. İpek Karapınar

8. İpek Karapınar

9. Berkay Şahin

9. Berkay Şahin

10. Oğuzhan Uğur

10. Oğuzhan Uğur
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11. Ceyda Düvenci

11. Ceyda Düvenci
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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