Berkay Şahin'in Duygusal Paylaşımından Oğuzhan Uğur'un Sert Çıkışına 7 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Berkay Şahin'in Duygusal Paylaşımından Oğuzhan Uğur'un Sert Çıkışına 7 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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1. Duygu Sarışın
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2. Müjde Uzman
3. Didem Soydan
4. Ece Seçkin
5. Berfu Yenenler
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6. Merve Boluğur
7. Sedef Avcı
8. İpek Karapınar
9. Berkay Şahin
10. Oğuzhan Uğur
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11. Ceyda Düvenci
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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