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Berfu Yenenler, Eser Yenenler Tatilde Kilo Almasın Diye Dua Etti:23 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Berfu Yenenler, Eser Yenenler Tatilde Kilo Almasın Diye Dua Etti:23 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 00:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Tatile çıkan Berfu Yenenler, Eser Yenenler kilo almasın diye dua etti.
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