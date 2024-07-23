Berfu Yenenler, Eser Yenenler Tatilde Kilo Almasın Diye Dua Etti:23 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Berfu Yenenler, Eser Yenenler Tatilde Kilo Almasın Diye Dua Etti:23 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Afra Saraçoğlu, bugünkü kombinini okul kombinine benzetti.
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Nazlı Sabancı, "güzel bir gün geçirmek için güzel bir gün" dedi.
Defne Samyeli, sokak hayvanları yasasına tepki gösterdi.
Sinem Kobal da tepkisini göstermekten çekinmedi!
Tatile çıkan Berfu Yenenler, Eser Yenenler kilo almasın diye dua etti.
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Burcu Biricik, bebeğini ilk araba yolculuğuna çıkarttı.
Hadise'den klasik sahne pozu geldi.
Merve Boluğur, patili dostuyla aşk yaşadı.
Mezarlık setinde olan Birce Akalay, "işimizdeyiz" dedi.
Danla Bilic sosyalliğini kanıtladı.
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Hande Erçel, sıcaklara aldırmadan sporunu aksatmadı.
Şeyma Subaşı, aşık olduğunu açıkladı.
Yasemin Şefkatli, minik oğluşundan trip yedi.
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