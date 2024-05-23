Beren Güney: "Kaşımla Gözümle Uğraşacağıma Hayatta Kalmak İçin Canımla Uğraştım!"

Cast’ında olacağım kesinleşen bir yaz dizisinin tanışma yemeğinde yönetmenin “nasıl yani, sen gerçekten trans mısın?” sorusuyla hayallerim bir kez daha yıkıldı. Saklamam ya da arkasında durmamam gereken bir Beren yok. O yüzden ben de 'evet, ben bir trans kadınım ve sizin fark etmediğiniz kimliğim bu rolü kaybetmeme mi sebep olacak?' dedim. O da alaycı bir dille beni onayladı.

- Ülkemizde trans bireylerin bir arada hareket edebildiklerini görmüyoruz. Aksine sanki bir eşik var ve o atlandıktan sonra geride kalanları akıllarından siliyor insanlar.

Çok doğru ancak kardeşlik adı altında doğru şartlar ve imkanlar sağlandığında hepimizin topluca hareket edeceğine dair de şüphem yok.

- Popüler, kalabalık kitlelere ulaşma şansı olan trans bireyler neden yaşanan zorluklara karşı sessiz?

Toplumun her kesiminden, trans kadınlarla ve LGBT bireyleriyle iletişim kurdum. Hepsinin gözünün içindeki görünme isteğini fark ettim. Bu sebeple, sahip olduğum imkanları bizleri görünür kılmak için kullandım. Deve kuşu taklidi yapanlara da şahit oluyorum, evet ama ben yapı olarak 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' felsefesini kabul etmiyorum. Sadece trans olarak değil de herhangi bir LGBT bireyi olarak düşünürsek bile bizim kantinden poğaça almamız bile zor oluyor. Toplu taşıma araçları kullanmamız, senelerimizi verdiğimiz okuduğumuz meslekleri icra etmemiz. Kendimiz gibi davranarak, bir şeyleri saklamaya çalışmadan gündelik hayatın içinde var olmamız neredeyse imkansız. Ama bu bizi eksiltmez, aksine güçlendirir. Ben buna inanıyorum.

- Hayalin ne? Hangi projede yer almak isterdin. “Çok aklım kaldı” dediğin biri var mı aralarında? Görüşmelerine gidip son anda dahil olamadığın işler hangileri?

Verdiğim audition'ların hepsi popüler işler içindi. 15 deneme çekiminden 10'u olumlu geçti ama hep aynı noktada tıkandım. Trans olduğum için ortada hiçbir sorun yokken işler iptal oldu. Kimliğim bana engel olarak sunuldu. Bu işler arasında şu an prime timeda yayınlanan ve reytingler de ilk 10’u çeken bir dizi de var. Hayalime gelince: Türkiye'de bir trans olarak, cis kadın (doğuştan atanan cinsiteyi kadın olan biri) rolüne hayat verebilmek. Hele bir tanesi var ki, bana verilen metni ezberleyeceğime yanlışlıkla tüm oyunu ezberlemiştim. Öyle bir heyecan… Sonuç ne mi oldu? Yine hüsran…

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