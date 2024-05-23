Beren Güney: "Kaşımla Gözümle Uğraşacağıma Hayatta Kalmak İçin Canımla Uğraştım!"
Beren Güney: "Kaşımla Gözümle Uğraşacağıma Hayatta Kalmak İçin Canımla Uğraştım!"
Ben Beren Güney'i Katarsis programında sevgili Gökhan Çınar'a, trans bir birey olmanın kendine has öyküsünü tüm cesaretiyle anlattığında tanımıştım. Aradan epey zaman geçti, geçenlerde Instagram'da gördüm. Ancak şunu söylemem lazım, ismi aynı olmasa onu tanımak mümkün değildi. Tüm estetiklerden arınmış, mübalağa ederek söyleyeyim kilolarca dolguyu bedeninden atmıştı. Bu değişimin sebebini merak ediyordum ki sitem dolu bir story paylaştı. Dizi sektörüne kızgındı, iyi eğitimli ve başarılı bir oyuncu olmasına rağmen trans olduğu için işlerinin iptal edildiğini ve küstah tavırlarla karşılaştığını söylüyordu. Devamı aşağıda, ben sordum o anlattı.
Akıllardaki soru 'bahsettiği dizi hangisi ve o kava yönetmen kim?'
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- Merhaba Beren, dilersen bahsederek başlayalım sohbete. Kaç yaşındasın? Nerede nasıl bir ailenin içine doğdun ve nasıl bir çocuktun? Çekingen mi hareketli mi? Anlatsana biraz.
- Gelelim son paylaşımlarına. Trans birey olmanın mesleğini yapmaya engel olduğunu anlattığın iki paylaşımın oldu. Ben senin oyuncu olduğunu bilmiyordum. Eminim birçok kişi de bilmiyordur. Bu biraz da senin bizlerin hayatına giriş şeklin ile de alakalı bence.
- Tam olarak ne yaşadın?
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