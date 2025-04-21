Bebeklerin Hassas Cildi İçin Bilmeniz Gerekenler

Bebek cildi güneş ışınlarına karşı son derece hassastır. 6 aydan küçük bebekler için doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak en iyi koruma yöntemidir. 6 ay ve üzerindeki bebekler için ise mineral bazlı güneş kremleri kullanabilirsiniz. Tabii şapka ve hafif giysiler giydirmeniz şartıyla.

Biz yine de bebeklerin güneşe sık sık çıkmaması taraftarıyız.