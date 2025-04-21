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Bebeklerin Hassas Cildi İçin Bilmeniz Gerekenler

etiket Bebeklerin Hassas Cildi İçin Bilmeniz Gerekenler

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 15:01

Yetişkinler için cilt bakım önerileri sıralamaktan bebekleri unuttuğumuzu düşünmüş olabilirsiniz ama yanılıyorsunuz! Bebeklerin cildi oldukça hassas. Bu yüzden rehber niteliğinde tavsiyelerle geldik.

Bebeklerin cildi yetişkinlere kıyasla çok daha incedir. Bu yüzden kullanılan ürünler, uygulanan bakım rutini ve çevresel faktörler cildi üzerinde doğrudan etkili olabilir. Peki bebeklerin hassas cildi için neleri bilmelisiniz?

Not: Daha sağlıklı bilgi için lütfen dermatoloğa danışınız.

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Parfüm ve yoğun kimyasal içeren ürünlerden kaçının.

Parfüm ve yoğun kimyasal içeren ürünlerden kaçının.

Bebek bakım ürünlerinde parfüm ve gereksiz kimyasal bileşenler içeren formüllerden kaçınmak önemlidir. Bazı koruyucu maddeler hassas ciltlerde istenmedik cilt problemlerine yol açabilir. İçeriği sade ve hipoalerjenik ürünleri tercih etmek en güvenli yaklaşımdır.

Cildi fazla yıkamak yerine nazikçe temizleyin.

Cildi fazla yıkamak yerine nazikçe temizleyin.

Bebeklerin cildindeki koruyucu yüzey sık yıkandığında zarar görebilir. Günlük banyo, özellikle sabun veya temizleyici kullanımıyla birlikte cildi kurutabilir ve koruyucu yüzeyi güçsüzleştirebilir. Haftada 2-3 kez ılık suyla banyo yapmak yeterlidir. Aralarda ise nazik ve nemli bir bezle silerek temizlik sağlanabilir

Cildi nemlendirirken ihtiyacı kadar uygulayın.

Cildi nemlendirirken ihtiyacı kadar uygulayın.

Bebeklerin cildi genellikle doğal olarak nemlidir ancak bazı durumlarda ek nemlendirici kullanmak gerekebilir. Özellikle kuru, soğuk hava koşullarında veya ciltte kuruluk belirtileri görüldüğünde içeriği sade ve parfümsüz bir nemlendirici tercih edilebilir. Yoğun ve yağlı ürünler yerine hafif, su bazlı nemlendiriciler kullanmak cilde gayet iyi gelir.

Doğal içerikli ürünler tercih edin ancak her ‘doğal’ etiketli ürün güvenilir olmayabilir.

Doğal içerikli ürünler tercih edin ancak her ‘doğal’ etiketli ürün güvenilir olmayabilir.

Doğal içerikler genellikle bebek cildi için daha güvenli kabul edilir ancak her 'doğal' olarak pazarlanan ürün gerçekten uygun olmayabilir. Bitkisel özler ve esansiyel yağlar, cildi hassaslaştırabilir. Hipoalerjenik ürünleri tercih etmenizde her zaman fayda var.

Bebek cildine güneş kremi de kullanabilirsiniz ama abartıya kaçmadan.

Bebek cildine güneş kremi de kullanabilirsiniz ama abartıya kaçmadan.

Bebek cildi güneş ışınlarına karşı son derece hassastır. 6 aydan küçük bebekler için doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak en iyi koruma yöntemidir. 6 ay ve üzerindeki bebekler için ise mineral bazlı güneş kremleri kullanabilirsiniz. Tabii şapka ve hafif giysiler giydirmeniz şartıyla.

Biz yine de bebeklerin güneşe sık sık çıkmaması taraftarıyız.

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Pamuklu ve nefes alabilen kıyafetler giydirin.

Pamuklu ve nefes alabilen kıyafetler giydirin.

Sentetik kumaşlar cildin hava almasını engelleyerek terlemeye neden olabilir. %100 pamuklu, yumuşak dokulu kıyafetler bebek cildi için iyi bir tercihtir. Ayrıca kıyafetlerin bol ve sıkı olmayan kesimde olması, ciltteki sürtünmeyi azaltır.

Çamaşır deterjanı seçimine özen gösterin.

Çamaşır deterjanı seçimine özen gösterin.

Bebek kıyafetlerini herkesin çamaşırlarıyla birlikte ve klasik deterjanlarla yıkamak cildi hassaslaştırabilir. Parfümsüz, boyasız ve hipoalerjenik deterjanlar kullanmanız daha güvenli olur. Ayrıca kıyafetlerin de iyi durulandığından emin olmak bu noktada epey önemli. Kıyafetlerde deterjan kalıntısı kalmamalı.

Bebeğin suratında salya ve mama kalıntıları, cilde zarar verebilir. Bu yüzden...

Bebeğin suratında salya ve mama kalıntıları, cilde zarar verebilir. Bu yüzden...

Bebeklerin cildinde mama kalıntıları ve salyalar kaldığında cilt tabakasını hissizleştirebilir. Nazik bir bezle fazla ovuşturmadan silmek, ardından hafif bir krem sürmek cildi koruyabilir.

Bebeklerin tırnaklarını da kesmek oldukça mühim. Neden mi?

Bebeklerin tırnaklarını da kesmek oldukça mühim. Neden mi?

Bebeklerin tırnakları minicik ama keskin olabilir ve fark etmeden kendilerini çizebilirler. Özellikle yüzlerinde oluşan minik çiziklerin sebebi genellikle kendi tırnaklarıdır. O yüzden tırnakları düzenli kesmek, hatta bazen eldiven kullanmak iyi bir önlem olabilir. Ama çok sıkı eldivenler ellerinin hava almasını engelleyebilir, o yüzden dengeli kullanmak önemli.

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Ma Belle
Ma Belle
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