Bebeklerin Hassas Cildi İçin Bilmeniz Gerekenler
Yetişkinler için cilt bakım önerileri sıralamaktan bebekleri unuttuğumuzu düşünmüş olabilirsiniz ama yanılıyorsunuz! Bebeklerin cildi oldukça hassas. Bu yüzden rehber niteliğinde tavsiyelerle geldik.
Bebeklerin cildi yetişkinlere kıyasla çok daha incedir. Bu yüzden kullanılan ürünler, uygulanan bakım rutini ve çevresel faktörler cildi üzerinde doğrudan etkili olabilir. Peki bebeklerin hassas cildi için neleri bilmelisiniz?
Not: Daha sağlıklı bilgi için lütfen dermatoloğa danışınız.
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Parfüm ve yoğun kimyasal içeren ürünlerden kaçının.
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Cildi fazla yıkamak yerine nazikçe temizleyin.
Cildi nemlendirirken ihtiyacı kadar uygulayın.
Doğal içerikli ürünler tercih edin ancak her ‘doğal’ etiketli ürün güvenilir olmayabilir.
Bebek cildine güneş kremi de kullanabilirsiniz ama abartıya kaçmadan.
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Pamuklu ve nefes alabilen kıyafetler giydirin.
Çamaşır deterjanı seçimine özen gösterin.
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