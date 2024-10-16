Bazıları Neden Psikopat Gibi Yağmurlu, Kapalı Havaları Sever?

Yağmurlu ve kapalı havalarla sonbahar kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bulutların gökyüzünü kapattığı, gündüzlerin akşama dönüştüğü günlerde enerjiniz kalmıyor olabilir. Kimileri güneş enerjisiyle çalışıyor çünkü!

Bir de bu kapalı havaları sevenler var.

Peki insanlar neden kapalı ve yağmurlu havaları sever?