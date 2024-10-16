Bazıları Neden Psikopat Gibi Yağmurlu, Kapalı Havaları Sever?
Bazıları Neden Psikopat Gibi Yağmurlu, Kapalı Havaları Sever?
Yağmurlu ve kapalı havalarla sonbahar kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bulutların gökyüzünü kapattığı, gündüzlerin akşama dönüştüğü günlerde enerjiniz kalmıyor olabilir. Kimileri güneş enerjisiyle çalışıyor çünkü!
Bir de bu kapalı havaları sevenler var.
Peki insanlar neden kapalı ve yağmurlu havaları sever?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güneşi kapatan kara bulutlar, rüzgar, her yerinizi ıslatan o yağmur...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir de yağmuru, kapalı havaları sevenler var: Pluviofiller!
Gördüğümüz kadarıyla havaların ruh halini etkilediği gibi bir durum yok. Peki o zaman hangi havayı seveceğimizi belirleyen şey nedir? Bazıları neden psikopat gibi kapalı havaları sever?
Bu durum, ayrıca bir de evrensel süreçle açıklanıyor. Yağmurlu havalarda avlanmaya, toplayıcılık yapmaya çıkamayan atalarımız mağaralarında yapacak çok da bir şey bulamıyordu. Telefon yok, internet yok...
Gelelim kapalı havaları sevenlere! Pluviofillerin kapalı havaları sevmesinin nedeni ise bu havalarla geçmişte yaşadıkları güzel anıları eşleştirmiş olmaları.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın