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Bazıları Neden Psikopat Gibi Yağmurlu, Kapalı Havaları Sever?

Bazıları Neden Psikopat Gibi Yağmurlu, Kapalı Havaları Sever?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
16.10.2024 - 16:13

Yağmurlu ve kapalı havalarla sonbahar kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bulutların gökyüzünü kapattığı, gündüzlerin akşama dönüştüğü günlerde enerjiniz kalmıyor olabilir. Kimileri güneş enerjisiyle çalışıyor çünkü! 

Bir de bu kapalı havaları sevenler var.

Peki insanlar neden kapalı ve yağmurlu havaları sever?

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Güneşi kapatan kara bulutlar, rüzgar, her yerinizi ıslatan o yağmur...

Güneşi kapatan kara bulutlar, rüzgar, her yerinizi ıslatan o yağmur...

Hele bir de dışarıda işiniz varsa vay halinize! Yağmurun yağması sizi kötü etkileyebilir, kapalı havalarda enerjiniz dibe vurabilir. Birçok kişi bu durumu yaşadığını belirtiyor.

Bir de yağmuru, kapalı havaları sevenler var: Pluviofiller!

Bir de yağmuru, kapalı havaları sevenler var: Pluviofiller!

Pluviofil adı verilen kişiler, yağmur yağmasını sevinçle karşılar, kapalı havalarda beklenin aksine aşırı mutlu olurlar. Kimileri kendini depresif hissederken kapalı ve yağmurlu havaları seven kişiler daha enerjik olduklarını söylerler.

Gördüğümüz kadarıyla havaların ruh halini etkilediği gibi bir durum yok. Peki o zaman hangi havayı seveceğimizi belirleyen şey nedir? Bazıları neden psikopat gibi kapalı havaları sever?

Gördüğümüz kadarıyla havaların ruh halini etkilediği gibi bir durum yok. Peki o zaman hangi havayı seveceğimizi belirleyen şey nedir? Bazıları neden psikopat gibi kapalı havaları sever?

Kapalı havaları sevmemizi veya sevmememizi belirleyen farklı nedenler olduğu düşünülüyor. Öncelikle çoğunluğun, yani yağmurlu havaları sevmeyenlerin nedenlerine bakalım;

  • Öncelikle güneşten aldığımız D vitaminin düşük olması, modumuzu doğrudan etkiliyor.

  • Eğer depresyona veya ruhsal sıkıntılara eğiliminiz varsa kapalı havaların sizi kötü etkilemesi de muhtemel.

  • Ayrıca dışarı çıkmanın zor olması, sosyalleşmenin minimum düzeye düşmesi de ruh halimizi etkiliyor.

Bu durum, ayrıca bir de evrensel süreçle açıklanıyor. Yağmurlu havalarda avlanmaya, toplayıcılık yapmaya çıkamayan atalarımız mağaralarında yapacak çok da bir şey bulamıyordu. Telefon yok, internet yok...

Bu durum, ayrıca bir de evrensel süreçle açıklanıyor. Yağmurlu havalarda avlanmaya, toplayıcılık yapmaya çıkamayan atalarımız mağaralarında yapacak çok da bir şey bulamıyordu. Telefon yok, internet yok...

Yani atalarımız, kapalı havalarda bizlerden çok daha fazla sıkılıyordu. Bu duygu durumunun genlerle aktarılmış olması da oldukça muhtemel.

Gelelim kapalı havaları sevenlere! Pluviofillerin kapalı havaları sevmesinin nedeni ise bu havalarla geçmişte yaşadıkları güzel anıları eşleştirmiş olmaları.

Gelelim kapalı havaları sevenlere! Pluviofillerin kapalı havaları sevmesinin nedeni ise bu havalarla geçmişte yaşadıkları güzel anıları eşleştirmiş olmaları.

Yani, çocukluğunuzda, ilk gençlik yıllarınızda 'daha çok mutlu olduğunuz' anıları, yağmurlu havalarda yaşadıysanız mutluluğu yağmurlu havalarla bağdaştırmaya başlamış olabilirsiniz.

Mesela doğum günü sonbahar aylarında olan birisi, muhtemelen sonbahar aylarını daha çok seviyordur!

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