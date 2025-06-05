Bayram Sofralarını Şenlendirecek En Güzel Et Yemekleri

Yanında pilav veya salatayla, ekmek arası ya da tek başına yemelik bir tarif arıyorsanız Mini dana köfteler tam sizlik. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ısıyı her yana eşit dağıtan hava akım teknolojisi sayesinde her bir köftenin içi sulu sulu kalacak. Tüm lezzetler ise kusursuz harmanlanacak!

Mini Dana Köfteler

400 gr dana kıyma

1 yumurta

1 dilim bayat ekmek içi

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı domates sosu

Yapılışı:

1. Öncelikle kıymayı bir kapta yumurta, ekmek için, rende sarımsak ve baharatlarla karıştırıp güzelce yoğurun.

2. Kıvam alan harçtan ufak parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve minik köfteler yapın.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine yerleştirin ve 200 derecede 10-15 dakika pişirin.

Hellim Peynir Çubukları

Malzemeler:

200 gram hellim peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kekik veya biberiye

Yapılışı:

1. Hellim çubuklarını baharat ve zeytinyağı ile birleştirin.

2. Cihazın diğer haznesine alarak 200 derecede 10 dakika pişirin.

Tüm tarifleriniz aynı anda pişsin diye senkronizasyon özelliğini kullanmayı unutmayın. Böylece köftelerin yanına peynirleri servis etmek için ekstra beklemenize gerek kalmaz, çünkü her şey aynı anda pişer.

Elinize sağlık!