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Bayram Sofralarını Şenlendirecek En Güzel Et Yemekleri

etiket Bayram Sofralarını Şenlendirecek En Güzel Et Yemekleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 20:31

Yılın en önemli anlarından Kurban Bayramı geldi çattı. Birbirinden lezzetli et yemeklerini denemek için harika olan bu dönemde mutfaktaki en büyük yardımcınız Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapamayacağınız hiçbir şey yok. Kıvamı, kokusu ve lezzetiyle sizi mest edecek tariflere gelin, birlikte göz atalım!

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1. Mini Dana Köfteler ve Hellim Peyniri Çubukları

1. Mini Dana Köfteler ve Hellim Peyniri Çubukları

Yanında pilav veya salatayla, ekmek arası ya da tek başına yemelik bir tarif arıyorsanız Mini dana köfteler tam sizlik. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ısıyı her yana eşit dağıtan hava akım teknolojisi sayesinde her bir köftenin içi sulu sulu kalacak. Tüm lezzetler ise kusursuz harmanlanacak!

Mini Dana Köfteler

  • 400 gr dana kıyma

  • 1 yumurta

  • 1 dilim bayat ekmek içi

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 2 yemek kaşığı domates sosu

Yapılışı:

1. Öncelikle kıymayı bir kapta yumurta, ekmek için, rende sarımsak ve baharatlarla karıştırıp güzelce yoğurun. 

2. Kıvam alan harçtan ufak parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve minik köfteler yapın. 

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine yerleştirin ve 200 derecede 10-15 dakika pişirin.

Hellim Peynir Çubukları

Malzemeler:

  • 200 gram hellim peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kekik veya biberiye

Yapılışı:

1. Hellim çubuklarını baharat ve zeytinyağı ile birleştirin.

2. Cihazın diğer haznesine alarak 200 derecede 10 dakika pişirin. 

Tüm tarifleriniz aynı anda pişsin diye senkronizasyon özelliğini kullanmayı unutmayın. Böylece köftelerin yanına peynirleri servis etmek için ekstra beklemenize gerek kalmaz, çünkü her şey aynı anda pişer.

Elinize sağlık!

2. Et Şiş ve Izgara Sebzeler

2. Et Şiş ve Izgara Sebzeler

Et denilince akla gelen en klasik tarif et şiş değil de nedir? Yanına ızgara sebzelerle tam bir mangal keyfi sürmek isteyenler, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kokusuz, dumansız pişirme avantajına bayılacak!

Et Şiş

Malzemeler:

  • 500 gr kuşbaşı dana eti

  • 1 kırmızı biber, 1 yeşil biber

  • 1 soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kimyon, kararbiber, kekik, tuz

Yapılışı:

1. Öncelikle kuşbaşı doğranmış eti lezzetlendirmek için zeytinyağı ve baharat karışımının olduğu bir kaba alarak en az 1 saat marine edin. Marinasyon süresi ne kadar uzun olursa tüm tatlar o kadar iyi harmanlanır.

2. Marine işleminden sonra biberleri büyük parçalar halinde doğrayıp etlerle birlikte Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine sığacak şişlere dizin.

3. 180 derecede 15-20 dakika pişirin. Bu sırada dilerseniz yan haznede soğan karamelize edebilirsiniz.

4. Süre sonunda dışı çıtır içi sulu şişleri servis tabaklarına alın.

Izgara Sebzeler

Malzemeler:

  • 200 gram kabak

  • 200 gram patlıcan

  • 200 gram kırmızı dolma biber

  • 100 gram kırmızı soğan

  • 100 gram mantar

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayıp orta büyüklükte doğrayın.

2. Ardından zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayıp cihazın diğer haznesine alın.

3. 200 derecede 15 dakika pişirin. Hazır olduktan sonra şişlerin yanında servis edin.

Elinize sağlık!

3. Etli Fajita ve Izgara Mantar

3. Etli Fajita ve Izgara Mantar

Meksika esintili, baharatlar ve sebzelerle harmanlanmış harika bir et fajita tarifine hazır mısınız? Gören herkesi daha da acıktıracak bu tarif gerçekten ağız sulandırıyor.

Etli Fajita

Malzemeler:

  • 3 tortilla ekmeği

  • 120 gr dana bonfile

  • Yarım soğan

  • 1 çarliston biber

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Öncelikle bonfile eti uzun şeritler halinde doğrayarak başlayın. Sebzeleri de yıkayıp benzer şekilde doğrayın.

2. Tüm malzemeleri yağ ve baharatlarla harmanlayarak bir kapta en az 1 saat marine edin.

3. Süre sonunda Philips Çift Hazneli Airfryer içine sığacak bir pişirme kabına aktararak 200 derecede 10-15 dakika pişirin.

4. Servis ederken yanına salata ve tortilla ekmeği koymayı da unutmayın!

Izgara Mantar

Malzemeler:

  • 100 gram mantar

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Mantarları fırçayla temizleyin ve ikiye ya da üçe bölün. 

2. Bir kaseye aktararak üzerine tuz ve zeytinyağı gezdirin.

3. Baharatlı mantarları cihazın yan haznesine alın ve kopyalama işleminin kolaylığından faydalanarak yan haznenin ayarlarını bu hazne için de aktif hale getirin.

4. Süre sonunda servis tabağına alın.

Elinize sağlık!

4. Kuzu Pirzola ve Çıtır Kabak Dilimleri

4. Kuzu Pirzola ve Çıtır Kabak Dilimleri

Eğer kuzu etini sevenlerdenseniz, yumuşacık ve sulu yapısıyla ağız sulandıran bu tarif gerçek anlamda yeni favoriniz olacak. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ekstra hızlı ve etkili pişirme teknolojisi sayesinde şipşak şölen sofraları kuracaksınız.

Kuzu Pirzola

Malzemeler:

  • 1 kg kuzu pirzola

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Pirzolaları diğer malzemelerle harmanlayarak 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.

2. Süre sonunda Philips Çift Hazneli Arfryer haznesine alarak 180 derecede 13 dakika pişirin.

Çıtır Kabak Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet taze kabak

  • 1 çorba kaşığı kekik

  • 1 şeker kaşığı pul biber

  • 1 tutam karabiber

  • 0,5 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Kabakları yıkayın, kurulayın ve ince halkalar halinde kesin.

2. Kabak dilimlerini baharat ve zeytinyağı ile harmanladıktan sonra cihazın yan haznesine aktarıp 200 derecede 12 dakika pişirin.

Elinize sağlık!

5. Adana Kebap ve Köz Patlıcan Salatası

5. Adana Kebap ve Köz Patlıcan Salatası

Evde kebapçı keyfi yaşamak artık çok kolay. Üstelik kokusuz, dumansız ve zahmetsiz. Çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki haznede pişen kokular da tatlar da birbirine karışmaz ve etrafa koku veya duman yayılmaz. Üstelik kir tutmayan yüzeylerin tümü nemli bezle silinecek kadar rahat bir kullanım sunar. Kalan parçaları ise her zaman makinede yıkayabilirsiniz.

Adana Kebap

Malzemeler:

  • 500 gr kuzu kıyma

  • 1 küçük soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı sumak

  • Çeyrek çay kaşığı pul biber

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

Yapılışı:

1. Soğan ve sarımsağı rendeleyin. Kıyma, baharatlar ve diğer malzemeler ile birlikte bir kaba alıp güzelce yoğurun.

2. Karışımı lezzetlerin harmanlanması için 30 dakika buzdolabına kaldırın.

3. Süre sonunda dışarı alıp şişlere sara sara dizin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alın.

4. 180 derecede 13-15 dakika pişirin. Malzeme fazla gelirse ister yan hazneyi kullanın, ister aynı işlemleri malzeme bitene kadar tek haznede tekrarlayın. 

Köz Patlıcan Salatası

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

  • Yarım limon

  • 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patlıcanları yıkayıp birkaç yerinden delin ve cihazın diğer haznesine alın. 

2. 180 derecede 25 dakika pişirin.

3. Süre sonunda biraz soğumasını bekledikten sonra kesme tahtasına alın ve içini çıkarın.

4. Ardından bir kaseye aktarıp üzerine limon suyu, zeytinyağı ve baharat gezdirin. Adana kebap yanına çok yakışacak. 

Elinize sağlık!

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6. Kuşkonmazlı Izgara Biftek

6. Kuşkonmazlı Izgara Biftek

Hazır kuşkonmaz mevsimi geçmemişken doyurucu ve lezzetli bir menü hazırlamaya ne dersiniz? Izgara biftek ve kuşkonmazın birbirine mükemmel şekilde uyum sağlayan tatları sizi mest edecek. Ama bu tarifi daha harika yapmak için yanına patates püresi veya pilav eklemeyi unutmayın!

Malzemeler:

  • 350 gr dana bonfile

  • 25 gr tereyağı

  • 1 tutam tuz

  • 350 gr yeşil kuşkonmaz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen pesto

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayıp kuruladıktan sonra sert uçlarını kesp atın. Kalan kısımları baharat ve zeytinyağı ile birleştirin.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve 200 derece 5 dakika ayarı yapın

3. Bir yandan etkleri hazırlamaya başlayın. Bunun için oda sıcaklığındaki bifteği zeytinyağı ile yağlamanız yeterli. Ardından cihazın geniş haznesine alın ve dijital menüden 200 derece 15 dakika ayarı yapın.

4. İki hazneyi de aynı anda bitecek şekilde ayarlayabilir veya doğrudan çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Süre sonunda etleri yanında kuşkonmazlar ve patates püresi ile birlikte servis etmeyi ihmal etmeyin.

Elinize sağlık!

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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