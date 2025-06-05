Bayram Sofralarını Şenlendirecek En Güzel Et Yemekleri
Yılın en önemli anlarından Kurban Bayramı geldi çattı. Birbirinden lezzetli et yemeklerini denemek için harika olan bu dönemde mutfaktaki en büyük yardımcınız Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapamayacağınız hiçbir şey yok. Kıvamı, kokusu ve lezzetiyle sizi mest edecek tariflere gelin, birlikte göz atalım!
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1. Mini Dana Köfteler ve Hellim Peyniri Çubukları
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2. Et Şiş ve Izgara Sebzeler
3. Etli Fajita ve Izgara Mantar
4. Kuzu Pirzola ve Çıtır Kabak Dilimleri
5. Adana Kebap ve Köz Patlıcan Salatası
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6. Kuşkonmazlı Izgara Biftek
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