Bavullar Dışarıya: Tatile Giderken Seremoni Şeklinde Bavul Hazırlayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Bavullar Dışarıya: Tatile Giderken Seremoni Şeklinde Bavul Hazırlayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Tatile giderken seremoni şeklinde bavul hazırlayanların dinlemesi gereken şarkılardan bir liste hazırladık, iyi dinlemeler!
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1. Sıla - Kafa
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2. Mor ve Ötesi - Güneye Giderken
3. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Kaş
4. Yüksek Sadakat - Aşk Durdukça
5. Adamlar - Orda Ortada
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6. Son Feci Bisiklet - Pazar ve Ertesi
7. Teoman - Papatya
8. Gökçe Kılınçer - Güneşin Kızkardeşi
9. Candan Erçetin - Sevdim Sevilmedim
10. Sertab Erener - Kumsalda
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