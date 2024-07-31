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Bavullar Dışarıya: Tatile Giderken Seremoni Şeklinde Bavul Hazırlayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

etiket Bavullar Dışarıya: Tatile Giderken Seremoni Şeklinde Bavul Hazırlayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 13:16

Tatile giderken seremoni şeklinde bavul hazırlayanların dinlemesi gereken şarkılardan bir liste hazırladık, iyi dinlemeler!

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1. Sıla - Kafa

2. Mor ve Ötesi - Güneye Giderken

3. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Kaş

4. Yüksek Sadakat - Aşk Durdukça

5. Adamlar - Orda Ortada

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6. Son Feci Bisiklet - Pazar ve Ertesi

7. Teoman - Papatya

8. Gökçe Kılınçer - Güneşin Kızkardeşi

9. Candan Erçetin - Sevdim Sevilmedim

10. Sertab Erener - Kumsalda

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11. Yaşar- Acıtmıyor Sevdan

12. Harry Styles - As It Was

13. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love

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