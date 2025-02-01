Battaniye Altında Geçen Akşamları Daha Keyifli Hale Getirip Sıcacık Kahvene Eşlik Edecek 14 Tarif

Malzemeler

Servis için: Pudra şekeri, dondurma veya taze meyve

Yapılışı:

Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin. Eğer hızlı bir yöntem isterseniz mikrodalga fırında kısa aralıklarla karıştırarak da eritebilirsiniz. Eriyip pürüzsüz bir kıvam aldığında bir kenarda soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri bir karıştırma kabında açık sarı ve köpük köpük olana kadar çırpın. Bu adım suflenizin kabarması için çok önemli!

Çikolatalı karışımı, çırpılmış yumurtalara yavaşça ekleyin ve spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

Un, kakao ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Tüm malzemeler iyice birleşene kadar yavaş hareketlerle karıştırmaya devam edin.

Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın ve içine hafifçe kakao serpiştirin. Bu işlem, suflenin kalıptan kolay çıkmasını sağlar ve dış kısmına hoş bir doku katar.

Hazırladığınız sufle harcını kaplara eşit şekilde paylaştırın. Kapları tamamen doldurmamaya dikkat edin, çünkü sufle pişerken kabaracaktır.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın. Sufle kaplarını hazneye yerleştirin ve 8-10 dakika pişirin. Suflelerin dışı pişmiş, içi akışkan bir kıvamda olmalı. Süreyi dikkatle kontrol edin; birkaç dakika fazlası kıvamı etkileyebilir.