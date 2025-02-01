Battaniye Altında Geçen Akşamları Daha Keyifli Hale Getirip Sıcacık Kahvene Eşlik Edecek 14 Tarif
Battaniye Altında Geçen Akşamları Daha Keyifli Hale Getirip Sıcacık Kahvene Eşlik Edecek 14 Tarif
Kış akşamlarında battaniyenize sarılıp sıcacık bir kahve içerken atıştırmalıklar mı arıyorsunuz? Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem pratik hem de lezzetli tarifler hazırlamak mümkün! İşte sizin için hazırladığımız 14 nefis tarif:
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1. Vişne ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye
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2. Sıcacık Vişneli Tart
3. Zencefilli Kurabiye
4. Ananaslı Tarte Tatine ve Yulaflı Kurabiye
5. Sufle
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6. Tarçınlı Elma Halkaları ve Fındıklı Brownie
7. Balkabağı Turtası
8. Limonlu Cheesecake ve Fırında Kakaolu Donut
9. Elmalı Crumble
10. Peynirli Milföy Çubukları ve Muzlu Çikolatalı Kek
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