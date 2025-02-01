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Battaniye Altında Geçen Akşamları Daha Keyifli Hale Getirip Sıcacık Kahvene Eşlik Edecek 14 Tarif

etiket Battaniye Altında Geçen Akşamları Daha Keyifli Hale Getirip Sıcacık Kahvene Eşlik Edecek 14 Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
01.02.2025 - 19:01

Kış akşamlarında battaniyenize sarılıp sıcacık bir kahve içerken atıştırmalıklar mı arıyorsunuz? Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem pratik hem de lezzetli tarifler hazırlamak mümkün! İşte sizin için hazırladığımız 14 nefis tarif:

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1. Vişne ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye

1. Vişne ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye

Kış akşamlarında tatlı bir şeyler aradığınızda, vişnenin ekşi ferahlığı ve beyaz çikolatanın tatlı uyumuyla harikalar yaratmaya ne dersiniz?

Vişne ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye

Malzemeler:

  • 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1/2 su bardağı esmer şeker

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilya

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay bardağı doğranmış beyaz çikolata

  • 1 çay bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış, taze ya da donmuş)

Yapılışı:

  • Tereyağını esmer ve beyaz şekerle iyice çırpın. Ardından yumurtayı ve vanilini ekleyip karışımı pürüzsüz hale getirin.

  • Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Hamuru karıştırırken beyaz çikolata ve vişneleri ilave edin. Çok fazla karıştırmadan homojen bir hamur elde edin.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kağıt serilmiş Airfryer tepsisine yerleştirin. Kurabiyelerinizin yayılacağını unutmayın, aralarında boşluk bırakın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 160°C’ye ayarlayın ve 10-12 dakika pişirin. Çıkardığınızda kurabiyeler hafif yumuşak olacak, soğuyunca sertleşip mükemmel kıvama ulaşacak.

Bu kurabiyeler, beyaz çikolatanın tatlı dokusu ve vişnenin ekşiliğiyle kahvenizin yanında sizi adeta büyüleyecek!

2. Sıcacık Vişneli Tart

2. Sıcacık Vişneli Tart

Tatlı ve ekşi lezzetin uyum içinde dans ettiği bu nefis tart, hem göze hem damağa hitap ediyor. 

Malzemeler:

Tart tabanı için:

  • 1,5 su bardağı un

  • 100 gr tereyağı (soğuk ve küp küp doğranmış)

  • 1/4 su bardağı pudra şekeri

  • 1 yumurta sarısı

  • 1-2 yemek kaşığı soğuk su

Vişneli dolgu için:

  • 2 su bardağı vişne

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı nişasta (2 yemek kaşığı su ile açılmış)

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Tart tabanı için un ve tereyağını bir kapta karıştırarak kum gibi bir doku elde edin. Pudra şekerini ekleyin. Yumurta sarısını ve soğuk suyu azar azar ilave ederek toparlanan bir hamur yapın. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

  • Vişneli dolgu için, vişneleri şekerle birlikte bir sos tenceresinde pişirin. Kaynamaya başlayınca nişastalı karışımı ve tarçını ekleyip karıştırarak birkaç dakika daha koyulaştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

  • Dinlenmiş hamuru hafifçe unladığınız tezgahta açın ve Airfryer’a uygun bir tart kalıbına yerleştirin. Çatalla birkaç delik açıp tabanı önceden 160°C’de 8 dakika kadar pişirin.

  • Pişirdiğiniz tart tabanına vişneli dolguyu dökün. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı tekrar 160°C’ye ayarlayın ve tartınızı 12-15 dakika pişirin.

Tartınız sıcakken dondurma veya krema ile servis ederek akşamınıza tatlı bir dokunuş katabilirsiniz.

3. Zencefilli Kurabiye

3. Zencefilli Kurabiye

Kış mevsiminin en sevilen aromalarından biri olan zencefil, kurabiye tariflerine sıcacık bir dokunuş katıyor! Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem pratik hem de enfes bir Zencefilli Kurabiye hazırlayabilirsiniz. 

Malzemeler:

  • 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1/2 su bardağı esmer şeker

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1 yumurta

  • 1/4 su bardağı pekmez

  • 2 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı toz zencefil

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı karanfil (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

  • Tereyağını, esmer şekeri ve toz şekeri bir kaba alın. Mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

  • Yumurta ve pekmezi ekleyin, tekrar çırpın.

  • Ayrı bir kapta un, toz zencefil, tarçın, karanfil, karbonat ve tuzu karıştırın. Bu kuru karışımı, sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek yoğurun. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. İsterseniz topları hafifçe yassılaştırabilirsiniz. Daha şık bir görünüm için üzerlerine şeker serpebilirsiniz.

  • Kurabiyelerinizi Philips Çift Hazneli Airfryer tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

  • Airfryer’ı 170°C’ye ayarlayın ve 8-10 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınızda kurabiyeler hafif yumuşak olabilir, bu sizi korkutmasın! Soğudukça kıvamları mükemmel hale gelecek.

Zencefilli kurabiyeler, sıcacık bir kahve ya da sütle harika bir uyum yakalar. İsterseniz üzerlerine biraz pudra şekeri serpiştirerek şık bir sunum yapabilirsiniz.

4. Ananaslı Tarte Tatine ve Yulaflı Kurabiye

4. Ananaslı Tarte Tatine ve Yulaflı Kurabiye

Bu kez sizi tropikal aromasıyla büyüleyecek Ananaslı Tarte Tatin ve lezzet dolu Yulaflı Kurabiyeler ile tanıştırıyoruz. 

Malzemeler:

  • 1 adet ananas (soyulmuş ve dilimlenmiş)

  • 50 gr tereyağı

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1 çay kaşığı vanilya

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 paket hazır milföy hamuru

Yapılışı:

  • Philips Çift Hazneli  Airfryer’a uygun bir tart kalıbına tereyağını ve şekeri koyun. Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayıp tereyağı eriyip şeker karamelize olana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

  • Üzerine vanilin ve tarçını serpiştirin, ardından ananas dilimlerini sıralayın.

  • Milföy hamurunu açarak ananasların üzerini kaplayacak şekilde yerleştirin. Kenarlarını hafifçe içe doğru bastırın.

  • Airfryer’ın büyük haznesini 180°C’ye ayarlayıp tatlınızı 15-20 dakika, milföy iyice kızarana kadar pişirin.

  • Piştikten sonra biraz soğumasını bekleyip dikkatlice ters çevirerek servis edin. Sıcakken dondurma ile mükemmel bir uyum sağlar!

Yulaflı Kurabiyeler

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı esmer şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)

  • 1 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay bardağı kuru üzüm veya damla çikolata

Yapılışı:

  • Yumurta, esmer şeker ve sıvı yağı bir kapta iyice çırpın.

  • Un, yulaf, kabartma tozu ve vanilini karışıma ekleyip harmanlayın. Son olarak kuru üzüm veya damla çikolatayı ekleyin.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve Philips Çift Hazneli  Airfryer küçük haznesine yerleştirin. Kurabiyeler pişerken biraz yayılacağı için aralıklı dizmeye özen gösterin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 170°C’ye ayarlayın ve kurabiyelerinizi 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkınca hafif yumuşak görünebilir, soğudukça sertleşecek.

5. Sufle

5. Sufle

Çikolata tutkunlarının hayır diyemeyeceği, içi akışkan dışı yumuşacık bir sufle tarifiyle karşınızdayız!

Malzemeler

  • 100 gr bitter çikolata

  • 50 gr tereyağı

  • 2 adet yumurta

  • 1/4 su bardağı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • Bir tutam tuz

  • Servis için: Pudra şekeri, dondurma veya taze meyve

Yapılışı:

  • Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin. Eğer hızlı bir yöntem isterseniz mikrodalga fırında kısa aralıklarla karıştırarak da eritebilirsiniz. Eriyip pürüzsüz bir kıvam aldığında bir kenarda soğumaya bırakın.

  • Yumurta ve şekeri bir karıştırma kabında açık sarı ve köpük köpük olana kadar çırpın. Bu adım suflenizin kabarması için çok önemli!

  • Çikolatalı karışımı, çırpılmış yumurtalara yavaşça ekleyin ve spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

  • Un, kakao ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Tüm malzemeler iyice birleşene kadar yavaş hareketlerle karıştırmaya devam edin.

  • Sufle kaplarını  tereyağı ile yağlayın ve içine hafifçe kakao serpiştirin. Bu işlem, suflenin kalıptan kolay çıkmasını sağlar ve dış kısmına hoş bir doku katar.

  • Hazırladığınız sufle harcını kaplara eşit şekilde paylaştırın. Kapları tamamen doldurmamaya dikkat edin, çünkü sufle pişerken kabaracaktır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın. Sufle kaplarını hazneye yerleştirin ve 8-10 dakika pişirin. Suflelerin dışı pişmiş, içi akışkan bir kıvamda olmalı. Süreyi dikkatle kontrol edin; birkaç dakika fazlası kıvamı etkileyebilir.

  • Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpiştirin. Yanında bir top vanilyalı dondurma veya taze meyvelerle servis ederek lezzeti ikiye katlayabilirsiniz.

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6. Tarçınlı Elma Halkaları ve Fındıklı Brownie

6. Tarçınlı Elma Halkaları ve Fındıklı Brownie

Bu tarifte, bir yanda hafif ve çıtır çıtır Tarçınlı Elma Halkaları, diğer yanda yoğun çikolata lezzetiyle Fındıklı Brownie sizi bekliyor.

Tarçınlı Elma Halkaları

Malzemeler:

  • 2 adet büyük elma

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • Bir tutam tuz

  • Üzeri için: Pudra şekeri veya bal

Yapılışı:

  • Elmaları yıkayın ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra yaklaşık 1 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin.

  • Un, toz şeker, tarçın, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın.

  • Ayrı bir kapta süt ve yumurtayı çırpın, kuru karışımla birleştirip pürüzsüz bir hamur elde edin.

  • Elma dilimlerini hazırladığınız hamura batırıp fazla hamuru silkeleyin.

  • Servis öncesi üzerlerine pudra şekeri serpin veya biraz bal gezdirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı küçük haznesini 180°C’ye ayarlayın ve 8-10 dakika kadar pişirin. Altın rengini aldıklarında hazır.

Fındıklı Brownie

Malzemeler:

  • 150 gr bitter çikolata

  • 100 gr tereyağı

  • 2 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 çay kaşığı vanilin

  • 1/2 su bardağı iri kıyılmış fındık

Yapılışı:

  • Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin, pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Soğumaya bırakın.

  • Yumurta ve şekeri açık sarı ve köpük köpük olana kadar çırpın. Çikolatalı karışımı yavaşça ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • Un, kakao ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Son olarak fındıkları ekleyin.

  • Karışımı yağlanmış bir kaba dökün. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı büyük haznesini 160°C’ye ayarlayın ve 20-25 dakika pişirin. Brownie’nin dışı pişmiş, içi hafif nemli bir kıvamda olmalı.

Çift haznede elma halkalarını kızartırken aynı anda brownie pişirebilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz. Tatlı keyfini ikiye katlayın!

7. Balkabağı Turtası

7. Balkabağı Turtası

Sonbahar ve kış mevsimlerinin vazgeçilmez lezzeti balkabağı, bu tarifle enfes bir turtaya dönüşüyor! Philips Çift Hazneli Airfryer ile kolayca hazırlayabileceğiniz Balkabağı Turtası hem sofranızın yıldızı olacak hem de mutfakta zaman kazandıracak.

Malzemeler

Tart Tabanı İçin:

  • 1,5 su bardağı un

  • 100 gr tereyağı (soğuk ve küp doğranmış)

  • 1/4 su bardağı pudra şekeri

  • 1 yumurta sarısı

  • 2-3 yemek kaşığı soğuk su

Balkabağı Dolgusu İçin:

  • 500 gr balkabağı (doğranmış)

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 çay bardağı su

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı toz zencefil

  • 1/4 çay kaşığı toz muskat (isteğe bağlı)

  • 1/2 su bardağı krema

  • 2 adet yumurta

Yapılışı:

  • Un ve tereyağını geniş bir kaba alın, parmak uçlarınızla karıştırarak kum gibi bir doku elde edin.

  • Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

  • Pudra şekeri ve yumurta sarısını ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışım toparlanmaya başlayınca soğuk suyu azar azar ilave edin ve yumuşak bir hamur elde edin.

  • Balkabağını su ve şekerle birlikte bir tencereye alın, orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.

  • Soğuyan püreye tarçın, zencefil, muskat, krema ve yumurtaları ekleyip çırpın. Homojen bir karışım elde edin.

  • Kabaklar yumuşayınca blender ile püre haline getirin. Püreyi soğumaya bırakın.

  • Dinlenmiş hamuru hafif unlanmış bir tezgahta açın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun bir tart kalıbına yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 160°C’ye ayarlayın ve tart tabanını 10 dakika ön pişirme yapın.

  • Çatalla tabanına birkaç delik açın, üzerine yağlı kağıt serip ağırlık yapması için bakliyat koyun.

  • Ön pişmiş tart tabanına balkabağı dolgusunu dökün ve üzerini düzleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı tekrar 160°C’ye ayarlayın ve tartı 20-25 dakika kadar pişirin. Dolgu sertleşip üzeri hafifçe kızarınca turtanız hazır!

8. Limonlu Cheesecake ve Fırında Kakaolu Donut

8. Limonlu Cheesecake ve Fırında Kakaolu Donut

Tatlı keyfini ikiye katlayacak hem ferahlatıcı hem de çikolata dolu tariflerle buradayız! Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde bir haznede kremamsı bir Limonlu Cheesecake, diğer haznede ise nefis Fırında Kakaolu Donut hazırlayabilirsiniz.

Limonlu Cheesecake

Malzemeler:

Taban için:

  • 1,5 su bardağı bisküvi (petibör veya burçak)

  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Kreması için:

  • 300 gr krem peynir (oda sıcaklığında)

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 2 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı krema

  • 1 limonun kabuğu (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

Yapılışı:

  • Bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin. Eritilmiş tereyağı ile karıştırarak Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine uygun  bir kaba taban olacak şekilde yayın. Hafifçe bastırarak düzleştirin.

  • Krem peyniri ve şekeri çırpın. Ardından yumurtaları tek tek ekleyerek çırpmaya devam edin. Krema, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve vanilini ekleyip pürüzsüz bir karışım elde edin.

  • Peynirli karışımı bisküvi tabanının üzerine dökün. Airfryer’ı 150°C’ye ayarlayın ve cheesecake’i 25-30 dakika pişirin. Orta kısmı hafif sallanıyorsa tam kıvamında. Soğuduktan sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.

Fırında Kakaolu Donut

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/4 su bardağı kakao

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/4 çay kaşığı karbonat

  • Bir tutam tuz

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1/4 su bardağı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

Üzeri için:

  • 100 gr bitter çikolata (eritilmiş)

  • Renkli şekerlemeler (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Un, kakao, toz şeker, kabartma tozu, karbonat ve tuzu bir kapta karıştırın. Ayrı bir kapta süt, sıvı yağ, yumurta ve vanilini çırpın. 

  • Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyerek homojen bir hamur elde edin.

  • Donut kalıplarını yağlayın. Hamuru kalıplara eşit şekilde dökün. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesini 160°C’ye ayarlayın ve 8-10 dakika pişirin.

  • Donutlar soğuduktan sonra eritilmiş çikolataya batırın ve dilediğiniz gibi süsleyin.

9. Elmalı Crumble

9. Elmalı Crumble

Tatlı krizlerine iki mükemmel çözüm: mis gibi tarçın kokan Elmalı Crumble!

Elmalı Crumble

Malzemeler:

  • 3 adet elma (soyulmuş ve dilimlenmiş)

  • 3 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Crumble Harcı İçin:

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/3 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1/4 su bardağı toz şeker

  • 50 gr tereyağı (soğuk ve küp doğranmış)

Yapılışı:

  • Elma dilimlerini tarçın ve şekerle karıştırıp Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun bir fırın kabına yerleştirin. Üzerine tereyağı parçalarını ekleyin.

  • Un, yulaf ezmesi, şeker ve tereyağını bir kapta karıştırın. Parmak uçlarınızla karıştırarak kum gibi bir doku elde edin. Bu harcı elmaların üzerine eşit şekilde serpiştirin.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve crumble’ı 15-20 dakika, üzeri altın rengi alana kadar pişirin.

10. Peynirli Milföy Çubukları ve Muzlu Çikolatalı Kek

10. Peynirli Milföy Çubukları ve Muzlu Çikolatalı Kek

Atıştırmalık sevenler için hem tuzlu hem de tatlı bir kombinasyon hazırladık! Philips Çift Hazneli Airfryer ile bir yanda çıtır çıtır Peynirli Milföy Çubukları, diğer yanda yumuşacık Muzlu Çikolatalı Kek yapabilirsiniz.

Peynirli Milföy Çubukları

Malzemeler:

  • 4 adet milföy yaprağı

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı çörek otu (isteğe bağlı)

  • 1 yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

  • Milföy yapraklarını hafifçe unlanmış bir tezgahta açın ve dikdörtgen şekiller elde edin.

  • Milföylerin üzerine peynir serpiştirin, kekik ekleyin ve isteğe bağlı çörek otu serpin.

  • Peynirli milföyleri uzun şeritler halinde kesin ve şeritleri burgu yaparak şekillendirin.

  • Üzerine yumurta sarısı sürün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesini 180°C’ye ayarlayın ve milföy çubuklarını 10-12 dakika, altın rengini alana kadar pişirin.

Muzlu Çikolatalı Kek

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 2 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/4 su bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 su bardağı damla çikolata

Yapılışı:

  • Olgun muzları bir çatalla iyice ezin.

  • Yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından sıvı yağı ve muz püresini ekleyin.

  • Un, kabartma tozu ve tarçını eleyerek karışıma ekleyin. Son olarak damla çikolatayı ilave edip karıştırın.

  • Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine uygun bir kalıba dökün.

  • Airfryer’ı 160°C’ye ayarlayın ve 20-25 dakika pişirin. Kekin ortasına kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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