Batıda Eve Ayakkabıyla Girilirken Doğu Kültüründe Neden Hoş Karşılanmıyor?

Batı ve Doğu arasında birçok farklılık vardır. Sanatları, giyim tarzları ve gelenekleri... Bunların arasında eve ayakkabı ile girme alışkanlığı da vardır. Batı toplumlarında bu çok olağan bir durum iken Doğu toplumunda hoş karşılanmaz! Bunun neden olduğunu merak ettiniz mi? Sadece 'hijyen için' denilip geçilecek bir mevzu olmadığını göreceksiniz. Gelin birlikte nedenlerine bakalım!