Batıda Eve Ayakkabıyla Girilirken Doğu Kültüründe Neden Hoş Karşılanmıyor?
Batıda Eve Ayakkabıyla Girilirken Doğu Kültüründe Neden Hoş Karşılanmıyor?
Batı ve Doğu arasında birçok farklılık vardır. Sanatları, giyim tarzları ve gelenekleri... Bunların arasında eve ayakkabı ile girme alışkanlığı da vardır. Batı toplumlarında bu çok olağan bir durum iken Doğu toplumunda hoş karşılanmaz! Bunun neden olduğunu merak ettiniz mi? Sadece 'hijyen için' denilip geçilecek bir mevzu olmadığını göreceksiniz. Gelin birlikte nedenlerine bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Temizlik hassasiyeti değişkenlik gösterir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Geleneklerinde yere oturma ve yerde vakit geçirme kültürü yer alır.
3. İnanç sistemlerine uygun değildir.
4. İklim ve çevresel faktörler etkiler.
5. Aileden ve kültürden gelen bir alışkanlıktır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Misafirlerin rahat ve iyi hissettirmek isterler, düşüncelerine önem verirler.
7. Halı kullanımı çok yaygındır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın