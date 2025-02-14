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Batıda Eve Ayakkabıyla Girilirken Doğu Kültüründe Neden Hoş Karşılanmıyor?

etiket Batıda Eve Ayakkabıyla Girilirken Doğu Kültüründe Neden Hoş Karşılanmıyor?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 10:46

Batı ve Doğu arasında birçok farklılık vardır. Sanatları, giyim tarzları ve gelenekleri... Bunların arasında eve ayakkabı ile girme alışkanlığı da vardır. Batı toplumlarında bu çok olağan bir durum iken Doğu toplumunda hoş karşılanmaz! Bunun neden olduğunu merak ettiniz mi? Sadece 'hijyen için' denilip geçilecek bir mevzu olmadığını göreceksiniz. Gelin birlikte nedenlerine bakalım!

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1. Temizlik hassasiyeti değişkenlik gösterir.

Doğu kültürüne baktığımız zaman temizliğin büyük bir önem taşıdığını görürüz. Yapılan minik temizliklerin yanında mevsim değişikliği yaşanacağı ya da özel günlerin yaklaştığı zamanlarda derinlemesine temizlikler yapılır. Bu alışkınlığa sahip olan yerlerin dışarıdaki toz, çamur ve bakterileri ayakkabı ile eve taşımaktan kaçınmasını anlayabiliriz!

2. Geleneklerinde yere oturma ve yerde vakit geçirme kültürü yer alır.

Özellikle Japonya, Hindistan, Çin, Türkiye gibi ülkelere baktığımız zaman insanların yere yakın oturmayı sevdiklerini çok rahat söyleyebiliriz. Halının üzerinde uzunca sohbetlerin yapılması, minderlerde derin mevzulara girilmesi, yere kurulan sofrada yemek yenmesi ve çocukların yerde doyasıya oynayabilmesi... Tüm bunların rahatça yapılabilmesi için yerlerin temiz tutulması gerekir.

3. İnanç sistemlerine uygun değildir.

Doğu'nun kültüründe maneviyat ön plandadır. Bu manevi alanlar içerinde ev bulunur. Evin ruhsal olarak temiz ve kutsal bir alan olduğu inanışları vardır. Ayrıca Doğu toplumlarında yaygın olan İslamiyet, Budizm, Hinduizm gibi dinlerin temizliğe çok önem verdiği de görülür. İbadet yapılacak olan alan temiz tutulmalı!

4. İklim ve çevresel faktörler etkiler.

Doğu ülkelerini bir gözden geçirin... Tozlu bölgeler, tozlu bölgelere yağan yağmur sonucu oluşan çamurlar! Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkelerde ayakkabılar çok kolay bir şekilde kirlenebilir. Eğer eve o ayakkabılar ile girilirse çamur ve tozu her tarafa bulaştırabilirsiniz. Bu da sık sık temizlik yapmanıza neden olur.

5. Aileden ve kültürden gelen bir alışkanlıktır.

Doğu toplumlarında geleneklerin ve kuralların aktarımı yapılır. Nesilden nesile bir aktarım alışkanlığına sahiptirler. Küçük yaştan itibaren çocuklara eve ayakkabı ile girilmeyeceği belirtilir. Bunun yanlış olduğu söylenir. Böylece kültürel bir norm haline gelir. Aktarımla da bu durum devam eder.

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6. Misafirlerin rahat ve iyi hissettirmek isterler, düşüncelerine önem verirler.

Orta Doğu ve Asya kültüründe misafir ağırlamak çok önemlidir. Rahat ve hijyenik bir ortam sağlamaya çalışılır. Temiz bir ortamda ağırlamak istedikleri için evin içinde ayakkabı giyilmez. Bu yüzden misafirler için bir kenarda evde kullanılan terlik deposu bulunur! Gelen misafirlerin ev hakkında ne düşündükleri ağırlayan kişi için çok önemlidir.

7. Halı kullanımı çok yaygındır.

Batı kültüründe genellikle sert zeminler kullanılır. Hatta estetik durması açısından duvara halı asarlar! Ama Doğu kültüründe halı önemli bir yer tutar. El dokuması halılar ve kilimler... Kültürel ve sanatsal değer taşıyan bu halılar yere serilir. Kolayca kirlenmesi ve zarar görmesi istenmez. Bu yüzden ayakkabı ile basılmamalı!

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asklepiospallas
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