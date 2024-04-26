Başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral'i Buluşturan "Cadı" Filminin Galası Gerçekleşti!
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanından esinlenerek, Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, Furkan Andıç ve Buse Meral’in başrollerini paylaştığı ‘Cadı’ filminin dün gece galası Maximum Uniq Hall’da gerçekleşti. WOW STUDIOS’un yapımcılığını üstlendiği psikolojik gerilim türündeki film davetlilerden tam not aldı.
26 Nisan Cuma günü vizyona girecek, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından ilhamla beyazperdeye aktarılan, psikolojik gerilim türündeki ‘Cadı’ filmi dün gece gerçekleşen galasında ilk kez seyirciyle buluştu. Başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral’i bir araya getiren, hikayesi ve dikkat çekici tanıtımlarıyla uzun süredir merakla beklenen filme izleyenlerden övgüler yağdı.
Galada filmin müziklerinin canlı olarak çalındığı mini konserin yanı sıra filme özel hazırlanan ve dönemin ruhunu başarıyla yansıtan kostümlerden oluşan bir defile gerçekleşti.
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