Başarı Beyinde Nasıl Yaratılır?

Ancak şirket diye isimlendirdiğimiz oluşumun altında yine insan, yani beyinler vardır. Bir markanın ya da kurumun başarısı, insanı anlama sürecindeki seviyesi ve insanların satın alma davranışları, karar süreçleri gibi hayati önem taşıyan birçok kavramı çözebilme yetenekleriyle paraleldir. Özellikle hitap edilen kesime ya da kişilere yönelik davranışsal analizler, nokta atışı sonuçlar almayı sağlayabilmektedir. Öncelikle, optimize edilmiş en verimli düşünme süreci sağlıklı bir beyin gerektirir ve bu nedenle ‘uyu-ye-sıvı al-egzersiz yap’ döngüsü bu konuda hayati önem taşımaktadır. Rahatsız uyku, özellikle zararlıdır. Kötü bir geceden sonra IQ’nuz yüzde 5 veya daha fazla düşebilir. Stres ve belirsizlik arasında zihinsel esneklik ve en yüksek performans için iyi beslenmiş, dinlenmiş ve oksijenli bir beyin gereklidir.

Sinir bilim alanında esnekliği ve performansı artırmak için liderlerin aşağıdakiler üzerinde çalışmasını önerilmektedir:

1. Nöroplastisite

Hayatımızda yaşadığımız her şey, beynimizi belirli davranış ve alışkanlıklara göre şekillendirip biçimlendiriyor. Ancak hayatımızdaki şu an ki davranış ve alışkanlıklar bize çok da uygun olmayabilir. Yeni, olması istenilen sağlıklı davranışlara dikkati odaklayarak ve tekrar tekrar uygulayarak, beyinde yeni yollar oluşturmak için kimyasal, hormonsal ve fiziksel kaynakları yönlendirmek mümkün. Öte yandan eski bağlantılar ise kullanmadıkları için yok olmaya başlarlar. Yani, bir davranış için tekrar şart, tekrar edilmeyen şey körelir ve yok olur.

Öğrenme, özellikle bir dil veya müzik aleti gibi yoğun dikkat isteyen konular, esnekliği arttırmanın en iyi yoludur. Beyninizin daha önce deneyimlemediği şeylere karşı zorlanmanız, öğrendiklerinizden ayrı olarak beynin gelişimi için fazlasıyla önemlidir. Böylelikle beyin daha esnek hale gelir, bu da duygularınızı düzenleyebilmek, karmaşık sorunları çözmek ve daha yaratıcı düşünmek gibi şeyleri destekler.