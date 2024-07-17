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Barış Alper Yılmaz Kimdir? Milli Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Futbol Kariyeri ve Forma Giydiği Takımlar

Barış Alper Yılmaz Kimdir? Milli Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Futbol Kariyeri ve Forma Giydiği Takımlar

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 19:27

Galatasaray'da iki kupayla sezonu kapatan yetenekli sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, EORU 2024'te adından söz ettiren milli futbolcularımız arasında yerini aldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla gösterdiği performans ile Avrupa'nın dikkatini çeken Yılmaz, sezonun yorgunluğunu attığı tatilde aşk iddialarıyla gündeme geldi. Peki Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz hangi takımlarda oynadı?

İşte, detaylar...

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Barış Alper Yılmaz Kimdir?

Barış Alper Yılmaz Kimdir?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'nin İkizdere ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşında futbol kariyerine başlayan Yılmaz, ilk olarak 2012 yılında Rize İl Özel İdarespor'da forma giydi.

Barış Alper Yılmaz'ın Futbol Kariyeri: Barış Alper Hangi Mevkiide Oynuyor?

Barış Alper Yılmaz'ın Futbol Kariyeri: Barış Alper Hangi Mevkiide Oynuyor?

Son zamanlarda milli takımda elde ettiği başarılarla adından sıkça bahsettiren genç ve yetenekli futbolcu, sol kanat pozisyonunda görev yapıyor.

Bu yetenekli genç, Yılmaz, futbol kariyerine Rize İl Özel İdarespor altyapısında başladı ve hızla yeşil sahalarda kendine yer buldu. 2017 yılında Ankara Demirspor'a transfer olan Yılmaz, burada 3 yıl boyunca yedek olarak düzenli oynama şansı buldu. Ardından, kariyerinde daha düzenli bir rol alabileceği Ankara Keçiörengücü'ne bedelsiz olarak transfer oldu. 

2021-22 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Yılmaz, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyme fırsatı buldu. 

2022-23 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Yılmaz, bir sonraki sezon çeşitli pozisyonlarda daha fazla oynama fırsatı buldu ve ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Barış Alper Yılmaz Hangi Takımlarda Oynadı?

Barış Alper Yılmaz Hangi Takımlarda Oynadı?

Altyapı Kariyeri

  • 2012-2017 Rize İl Özel İdarespor

Profesyonel Futbol Kariyeri

Millî Takım Kariyeri

  • 2021-2022  Türkiye U-21

  • 2021-  Türkiye

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