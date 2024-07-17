Barış Alper Yılmaz Kimdir? Milli Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Futbol Kariyeri ve Forma Giydiği Takımlar

Son zamanlarda milli takımda elde ettiği başarılarla adından sıkça bahsettiren genç ve yetenekli futbolcu, sol kanat pozisyonunda görev yapıyor.

Bu yetenekli genç, Yılmaz, futbol kariyerine Rize İl Özel İdarespor altyapısında başladı ve hızla yeşil sahalarda kendine yer buldu. 2017 yılında Ankara Demirspor'a transfer olan Yılmaz, burada 3 yıl boyunca yedek olarak düzenli oynama şansı buldu. Ardından, kariyerinde daha düzenli bir rol alabileceği Ankara Keçiörengücü'ne bedelsiz olarak transfer oldu.

2021-22 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Yılmaz, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyme fırsatı buldu.

2022-23 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Yılmaz, bir sonraki sezon çeşitli pozisyonlarda daha fazla oynama fırsatı buldu ve ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.