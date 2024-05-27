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Bankada Parası Olanlar Dikkat: Merkez, Faizlere Dokunmadan Yükseltti

Bankada Parası Olanlar Dikkat: Merkez, Faizlere Dokunmadan Yükseltti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 08:49

Merkez Bankası, geçen hafta faiz kararının ardından likidite fazlasına yönelik adımlar atınca bankada mevduatı olanlara yükseliş haberi gecikmedi.

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Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken, likidite hamleleri sonrası TL mevduat faizleri 8 puan birden yükseldi.

Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken, likidite hamleleri sonrası TL mevduat faizleri 8 puan birden yükseldi.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakma kararı çıkmıştı. 

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası açıkladığı kararlar sonrası yüzde 40'lara inen TL mevduat faizleri 7-8 puan birden yükselerek yüzde 50'ye dayandı. Yüksek meblağlı hesaplarda faiz oranları yüzde 54’e kadar çıktı.

Merkez Bankası'nın geçen hafta perşembe günü PPK toplantısı öncesinde piyasa ve TL mevduat faizleri yüzde 50'nin altına gerilemişti.

Merkez Bankası'nın geçen hafta perşembe günü PPK toplantısı öncesinde piyasa ve TL mevduat faizleri yüzde 50'nin altına gerilemişti.

Bankaların fonlandığı BİST gecelik repo faizi yüzde 47,22'ye kadar gerilerken, standart TL mevduat faizi yüzde 40-48 bandında oluşmuştu. 

Piyasa uzmanlarının beklediği faiz ve likidite hamlesi PPK sonrasında gelirken, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 51,51'e kadar yükseldi. BİST gecelik repo faizleri yüzde 52,94'e çıkarken, kararlar sonrası hem piyasa faizi göstergesi hem de standart TL mevduat faizi yükseldi.

TCMB'nin hamleleri sonrası TL mevduat faizi 8 puan birden yükselirken, 1 ay vadede yüzde 49'a 3 ay vadede yüzde 50'ye çıktı. Yüksek meblağlarda yüzde 45'ten yüzde 53'e yükseldi.

TCMB'nin hamleleri sonrası TL mevduat faizi 8 puan birden yükselirken, 1 ay vadede yüzde 49'a 3 ay vadede yüzde 50'ye çıktı. Yüksek meblağlarda yüzde 45'ten yüzde 53'e yükseldi.
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