Bankada Parası Olanlar Dikkat: Merkez, Faizlere Dokunmadan Yükseltti

Bankaların fonlandığı BİST gecelik repo faizi yüzde 47,22'ye kadar gerilerken, standart TL mevduat faizi yüzde 40-48 bandında oluşmuştu.

Piyasa uzmanlarının beklediği faiz ve likidite hamlesi PPK sonrasında gelirken, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 51,51'e kadar yükseldi. BİST gecelik repo faizleri yüzde 52,94'e çıkarken, kararlar sonrası hem piyasa faizi göstergesi hem de standart TL mevduat faizi yükseldi.