Bankada Parası Olanlar Dikkat: Merkez, Faizlere Dokunmadan Yükseltti
Bankada Parası Olanlar Dikkat: Merkez, Faizlere Dokunmadan Yükseltti
Merkez Bankası, geçen hafta faiz kararının ardından likidite fazlasına yönelik adımlar atınca bankada mevduatı olanlara yükseliş haberi gecikmedi.
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Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken, likidite hamleleri sonrası TL mevduat faizleri 8 puan birden yükseldi.
Merkez Bankası'nın geçen hafta perşembe günü PPK toplantısı öncesinde piyasa ve TL mevduat faizleri yüzde 50'nin altına gerilemişti.
TCMB'nin hamleleri sonrası TL mevduat faizi 8 puan birden yükselirken, 1 ay vadede yüzde 49'a 3 ay vadede yüzde 50'ye çıktı. Yüksek meblağlarda yüzde 45'ten yüzde 53'e yükseldi.
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