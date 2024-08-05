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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina İstifa Edip Helikopterle Ülkesinden Ayrıldı!

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina İstifa Edip Helikopterle Ülkesinden Ayrıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 16:29

Bangladeş'te yaklaşık üç haftadır süren hükümet karşıtı protestolar sonrası Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek ülkeden helikopterle kaçtı. En az 280 kişinin öldüğü gösteriler sonrası Hasina'nın Hindistan'a gittiği belirtiliyor. 

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Bangladeş’te geçen ay kamu hizmeti veren kuruluşlarda çalışanlara ilişkin kontenjanların kaldırılması talebiyle başlayan protesto gösterileri, daha geniş çaplı hükümet karşıtı bir harekete dönüşmüştü.

Bangladeş’te geçen ay kamu hizmeti veren kuruluşlarda çalışanlara ilişkin kontenjanların kaldırılması talebiyle başlayan protesto gösterileri, daha geniş çaplı hükümet karşıtı bir harekete dönüşmüştü.

Gösterilerde en az 280 kişi ölmüştü. Fransız haber ajansı AFP, göstericilerin bugün Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirdi.

Gösterilerde en az 280 kişi ölmüştü. Fransız haber ajansı AFP, göstericilerin bugün Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirdi.
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AFP’ye konuşan bir gazeteci, Ganabhaban Sarayı'nın içinde “1500'den fazla kişini mobilyaları ve bardakları kırdığını” ifade etti.

160 milyonluk nüfusun çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş'in, radikal İslam kökenli şiddetten, yerleşmiş yoksulluğa ve yolsuzluğa kadar pek çok problemi bulunuyor.

160 milyonluk nüfusun çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş'in, radikal İslam kökenli şiddetten, yerleşmiş yoksulluğa ve yolsuzluğa kadar pek çok problemi bulunuyor.

İstifa eden Başbakan Şeyh Hasina'nın başkent Dakka’yı helikopterle terk ettiği ve Hindistan’a gittiği bildiriliyor.

İstifa eden Başbakan Şeyh Hasina'nın başkent Dakka’yı helikopterle terk ettiği ve Hindistan’a gittiği bildiriliyor.

BBC'nin aktardığına göre, Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki ikinci 15 yıllık döneminde altında Bangladeş'te büyük projeler hayata geçirildi.

BBC'nin aktardığına göre, Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki ikinci 15 yıllık döneminde altında Bangladeş'te büyük projeler hayata geçirildi.

Özellikle başkent Dakka'da yeni yollar, köprüler, fabrikalar ve hatta metro hatları inşa edildi.

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Ancak pek çok kişi bu büyümenin bir kısmının yalnızca Hasina'nın iktidardaki partisi Awami Birliği'ne yakın olanlara yaradığını dile getiriyor.

Ancak pek çok kişi bu büyümenin bir kısmının yalnızca Hasina'nın iktidardaki partisi Awami Birliği'ne yakın olanlara yaradığını dile getiriyor.

Hak grupları ayrıca son 15 yılda çoğu hükümeti eleştiren 80'den fazla kişinin ortadan kaybolduğunu ve ailelerinin onlardan haber alamadığını söylüyor.

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