Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina İstifa Edip Helikopterle Ülkesinden Ayrıldı!
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina İstifa Edip Helikopterle Ülkesinden Ayrıldı!
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Bangladeş’te geçen ay kamu hizmeti veren kuruluşlarda çalışanlara ilişkin kontenjanların kaldırılması talebiyle başlayan protesto gösterileri, daha geniş çaplı hükümet karşıtı bir harekete dönüşmüştü.
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Gösterilerde en az 280 kişi ölmüştü. Fransız haber ajansı AFP, göstericilerin bugün Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirdi.
160 milyonluk nüfusun çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş'in, radikal İslam kökenli şiddetten, yerleşmiş yoksulluğa ve yolsuzluğa kadar pek çok problemi bulunuyor.
İstifa eden Başbakan Şeyh Hasina'nın başkent Dakka’yı helikopterle terk ettiği ve Hindistan’a gittiği bildiriliyor.
BBC'nin aktardığına göre, Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki ikinci 15 yıllık döneminde altında Bangladeş'te büyük projeler hayata geçirildi.
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Ancak pek çok kişi bu büyümenin bir kısmının yalnızca Hasina'nın iktidardaki partisi Awami Birliği'ne yakın olanlara yaradığını dile getiriyor.
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