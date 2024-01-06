Balon Balığı Uyarısı: “Hayatınız ile Rus Ruleti Oynamayın”

Türkiye’de geçtiğimiz hafta bir aile, balon balığı yedikten sonra zehirlenmiş ve son anda kurtarılmıştı. Özellikle Akdeniz’de bulunan balon balığı, içerisinde yüksek miktarda siyanür bulundurması sebebiyle ölüme kadar götürebiliyor. Uzmanlar, balon balığının hiçbir şekilde yenilmemesini tavsiye ediyor.