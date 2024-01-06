Balon Balığı Uyarısı: “Hayatınız ile Rus Ruleti Oynamayın”
Balon Balığı Uyarısı: “Hayatınız ile Rus Ruleti Oynamayın”
Türkiye’de geçtiğimiz hafta bir aile, balon balığı yedikten sonra zehirlenmiş ve son anda kurtarılmıştı. Özellikle Akdeniz’de bulunan balon balığı, içerisinde yüksek miktarda siyanür bulundurması sebebiyle ölüme kadar götürebiliyor. Uzmanlar, balon balığının hiçbir şekilde yenilmemesini tavsiye ediyor.
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Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, özellikle Akdeniz'e yayılmış olan balon balıklarının içerdikleri morfin ve siyanür gibi güçlü zehirlerle bilindiğini ifade ederek, bu balıkların büyük bir kısmının zehir içerdiğine dikkat çekti.
Balon balıklarının Yunanistan, İspanya, İtalya ve tüm Akdeniz'e yayıldığına dikkat çeken Köşker, özellikle diş yapılarıyla tanınan bu balıkların içerisinde bulunan zehirler nedeniyle büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.
Balon balıklarının Japonya'da dahi sadece lisanslı şefler tarafından hazırlanabildiğini ve bazı türlerinin Japonya'da tüketilmesinin yasak olduğunu vurgulayan Köşker, bu tür balıkların sadece etlerinde değil, ciğerlerinde, bağırsaklarında ve derilerinde dahi yüksek miktarda zehir içerebileceğini açıkladı.
Sosyal medyada yapılan "Ben balon balığını iyi temizleyip yiyorum" gibi açıklamalara da değinen Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, balon balığının zehirli bir tür olduğunu ve bu balıkları tüketmenin yaşamsal risk taşıdığını söyledi.
Toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve bu tür balıklardan uzak durması gerektiğine vurgu yapan Köşker, "Balon balığı yiyerek hayatınızla 'Rus ruleti' oynamayın" şeklinde uyarılarda bulundu.
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