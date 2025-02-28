Balıkesir'de CHP Aracına Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı!
Balıkesir'de CHP Aracına Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı!
Balıkesir’de Gönen ilçesinde, Şehir Parkı otoparkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatının kullanımındaki ve üzerinde parti amblemi bulunan araca silahlı saldırı düzenlendi.
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Ateşli silahla zarar verilen araca yönelik saldırının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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