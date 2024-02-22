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Balık ve Makarnanın Mükemmel Uyumu: Çıtır Makarnalı Limonlu Somon Nasıl Yapılır?

etiket Balık ve Makarnanın Mükemmel Uyumu: Çıtır Makarnalı Limonlu Somon Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 19:31

Makarnanın her haline aşık olanları farklı bir lezzete davet ediyoruz! Somonun eşsiz lezzetinin makarnaya geçtiği tarifimizi denemek isteyenler aşağıya kaydırsın. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çıtır Makarnalı Limonlu Somon Nasıl Yapılır?

Çıtır Makarnalı Limonlu Somon Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

  • 1/2 paket makarna

Somon için;

  • 2 dilim somon

  • 1 yemek kaşığı somon

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı acı sos

  • Tuz

  • Karabiber

  • 2 limon dilimi

Hazırlanışı:

1. Makarnaları tuzlu suda haşlayın, zeytinyağı ile karıştırın. Sos için gerekli malzemeleri karıştırın. 

2. Kabın için önce makarnaları koyun. Üzerine somonu yerleştirin ve sosu sürün. 

3. Gıda termometresini somona batırın ve ürünü çalıştırın. Seçtiğiniz iç sıcaklıkta pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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