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Balık Tutma Keyfinizi İkiye Katlayıp Kovaları Doldurmanızı Sağlayacak 9 Olta Makinesi

etiket Balık Tutma Keyfinizi İkiye Katlayıp Kovaları Doldurmanızı Sağlayacak 9 Olta Makinesi

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 13:31

İster hobi olarak yapın ister iş olarak... Eğer balıkçılığa gönül vermişseniz, önereceğimiz olta makineleri kesinlikle ilginizi çekecektir. Balıkçıların tercihi olan olta makinelerini sizin için listeledik. Bir Japon markası Shimano'yu ve daha fazlasını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

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1. Shimano Spin Olta Makinesi

1. Shimano Spin Olta Makinesi

Shimano, kurulduğu günden bu yana ürettiklerini sürekli geliştirerek ilerleyen ve bu sebeple de balıkçılar tarafından çok sevilen bir marka.

Siz de Japon malı Shimano olta makinelerini buraya tıklayarak inceleyebilir ve beğendiğiniz birini sepetinize ekleyebilirsiniz.

2. Shimano BB-X Serie Olta Makinesi

2. Shimano BB-X Serie Olta Makinesi

Shimano BB-X Technium serisi, Japon balıkçıların gözdelerinden.

BB-X Technium, oltanın performansını önemli ölçüde artıran ikinci nesil SUT freni ile donatılmış bir model.

Buradan ulaşabilirsiniz.

3. Daiwa Spin Olta Makinesi

3. Daiwa Spin Olta Makinesi

Daiwa spin olta makinesi en çok tercih edilen modellerden biri. Bunun sebebi de oltanın işlevsel bir yapıya sahip olması ve bu sayede kolay bir şekilde kullanılabilmesi elbette.

Buradan ulaşabilirsiniz.

4. Long Cast Shimano Olta Makinesi

4. Long Cast Shimano Olta Makinesi

Bir Japon markası olan Shimano, olta makinesi konusunda akla ilk gelen markalardan biri.

Bu olta makinesi size geniş bir kullanım alanı sunuyor. Özelliklerini de aşağıda sizin için derledik.

Makara boyutları (çap/strok): 73,5 mm /35 mm

İzin verilen direnç: 20 kg

Buradan ulaşabilirsiniz.

5. Shimano Elektrikli Olta Makinesi

5. Shimano Elektrikli Olta Makinesi

Shimano'nun elektrikli olan modeli, gerçek bir tasarım harikası.

Derin deniz balıkçılığı için uygun olan olta makinesi oldukça dayanıklı bir model.

Almak isteyenler için burada.

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6. Daiwa Elektrikli Olta Makinesi

6. Daiwa Elektrikli Olta Makinesi

Derin sularda avlanmak için ideal bir olta makinesi.

Oldukça güçlü bir ürün.

Ayrıca sahip olduğu LCD ekranda harfler ve sayılar büyük gösterildiği için görmesi de oldukça kolaydır.

Buradan inceleyebilirsiniz.

7. Trolling Olta Makinesi

7. Trolling Olta Makinesi

Trolling, hareket halinde olan bir tekne ile yapılan bir avlanma yöntemi.

Bu da onun için uygun olan bir olta makinesidir.

Maksimum yakalama gücü 20 kg'dur.

Buradan ulaşabilirsiniz.

8. Shimano Baitcasting

8. Shimano Baitcasting

Baitcasting, dünyada oldukça yaygın olan bir av tekniği.

Makinenin makarasının arka kısmında bir buton bulunuyor ve bu butona basarak misinayı boşa çıkartabiliyorsunuz.

Baitcasting olta makineleri burada.

9. Lamson Speedster Olta Makinesi

9. Lamson Speedster Olta Makinesi

Süper yüksek geri alma hızına sahip bir makara Speedster.

Balıkçılığa gönül verenlerdenseniz sizin için daha çok fazla seçenek olduğunu hemen belirtmek isterim.

Detaylıca incelemek ve en güzelini seçmek isteyenler için olta makineleri burada.

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