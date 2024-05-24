Balık Tutma Keyfinizi İkiye Katlayıp Kovaları Doldurmanızı Sağlayacak 9 Olta Makinesi

Shimano, kurulduğu günden bu yana ürettiklerini sürekli geliştirerek ilerleyen ve bu sebeple de balıkçılar tarafından çok sevilen bir marka.

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