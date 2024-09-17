Balık Sezonu Geldi: Hangi Balığın Yanına Hangi Lezzet Yakışır Söylüyoruz!

Sağlıklı yağ ve protein içeriğiyle haftada en az yemeniz gereken somonun yanına ne yapacağınızı düşünme dönemi bitti. Somon her şeyle yakışsa da bizce bu tarif en besleyici ve lezzetli olanı!

Somon

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

2 dilim somon fileto

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı bal

Tuz, karabiber, kekik, biberiye

Limon dilimleri

Yapılışı:

1. Önce balık marinasyonu için zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, bal, tuz, karabiber ve biberiye ile sos hazırlayın.

2. Somon filetolarını bu sosla marine edin ve 15-20 dakika buzdolabına kaldırıp dinlendirin. Balık ne kadar marine olursa malzemeler de o kadar içine siner.

3. Marine ettiğiniz somonları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol haznesine yerleştirin.

4. Belirtilen ayarları girin.

Kızarmış Kış Sebzeleri

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

300 gram yabani havuç

2 kırmızı soğan

300 gram kereviz kökü

300 gram kış kabağı

1 yemek kaşığı kekik

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri yıkayıp, soyun ve doğrayın. Bal kabağını tohumlarından ayırıp onu da küp küp doğrayın.

2. Ardından baharatları ve zeytinyağını sebzelerle karıştırın. Bu karışım sebzeleri daha aromatik yapacak.

3. Baharatladığınız sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine alın ve menüden belirtilen ayarları girip pişirin.

Bu noktada cihazın ikili hazne tasarımı size ultra kolaylık sunar. Biri 6, diğeri 3 litre kapasiteli iki hazne elinizdeki malzemelere göre seçim yapma şansınızı artırır. Böylece porsiyonlara ve yapmak istediğiniz yemek miktarına bağlı olarak iki hazneden birinde dilediğiniz tarifi deneyebilirsiniz.

Pişen sebzeleri balıkların yanına servis tabağına alın ve dilerseniz üzerine bir dilim limon sıkarak tüketin. Elinize sağlık!