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Balık Sezonu Geldi: Hangi Balığın Yanına Hangi Lezzet Yakışır Söylüyoruz!

etiket Balık Sezonu Geldi: Hangi Balığın Yanına Hangi Lezzet Yakışır Söylüyoruz!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 19:01

Her haliyle enfes ve besleyici olan balık yemekleri için en ideal dönem geldi çattı. Hangi balığın yanına hangi lezzeti eklemeli, hangi tatlarla balıkları birleştirmeli çok önemli. Siz de 7'den 70'e herkesin bayılarak yediği balık tariflerinde mükemmel uyumu yakalamak istemez miydiniz? 

İster ızgara, ister kızartma balık yapıyor olun, yanına ekleyeceğiniz tarifler tüm deneyimi değiştirebilir. İşte balık keyfini ikiye katlayan lezzet önerileri!

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1. Balık Köftesi ve Kavrulmuş Pancarlı Humus

1. Balık Köftesi ve Kavrulmuş Pancarlı Humus

Klasik balık tariflerinden sıkılanlar için çıtır çıtır enfes bir önerimiz var. Humus üzerine yayarak servis edeceğiniz bu balık köftelerini maç gecelerine, hafta sonu pikniklerine veya arkadaş buluşmalarına dahil edebilirsiniz.

Balık köftesi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 300 gram beyaz etli balık 

  • 1 adet küçük soğan

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 dilim bayat ekmek içi 

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kimyon, pul biber 

  • Maydanoz veya dereotu

Yapılışı:

1. Balık filetolarını robottan geçirip püre haline getirin.

2. Hazırladığınız püreyi bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, bayat ekmek içi, yumurta, galeta unu, zeytinyağı, baharatlar ve ince doğranmış maydanoz ekleyin. Dilerseniz dereotu da koyabilirsiniz.

3. Tüm malzemeleri iyice yoğurup, homojen bir köfte harcı elde edin.

4. Ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe yassı forma getirin.

5. Hazırladığınız köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sağ haznesine alın ve gerekli ayarlamaları yapın. 

Humus

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 300 gram çiğ pancar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 240 gram konserve nohut, süzülmüş

  • 1 tutam karabiber

  • 0,5 çay kaşığı kimyon

  • 1 limon

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı siyah susam tohumu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Pancar kökünü ve sarımsakları soyun. Pancarı küp küp doğrayın ve bir kapta sarımsak, kanola yağı, tuz ile birleştirin.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer sol haznesine alın ve belirtilen ayarları yapıp pişirin.

3. Pancarlar pişerken nohutu süzün. Üzerine pancarları, sarımsağı, biberi, baharatları, limonu, yağı alıp blender yardımıyla püre haline getirin.

4. Hazırlanan harika renkli humusu servis tabağına yayın. Üzerine de Rapid Air teknolojisi ile çıtır çıtır pişmiş balık köftelerini ekleyin.

Afiyet olsun!

2. Somon ve Kızarmış Kış Sebzeleri

2. Somon ve Kızarmış Kış Sebzeleri

Sağlıklı yağ ve protein içeriğiyle haftada en az yemeniz gereken somonun yanına ne yapacağınızı düşünme dönemi bitti. Somon her şeyle yakışsa da bizce bu tarif en besleyici ve lezzetli olanı!

Somon

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Tuz, karabiber, kekik, biberiye

  • Limon dilimleri 

Yapılışı:

1. Önce balık marinasyonu için zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, bal, tuz, karabiber ve biberiye ile sos hazırlayın.

2. Somon filetolarını bu sosla marine edin ve 15-20 dakika buzdolabına kaldırıp dinlendirin. Balık ne kadar marine olursa malzemeler de o kadar içine siner.

3. Marine ettiğiniz somonları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol haznesine yerleştirin.

4. Belirtilen ayarları girin.

Kızarmış Kış Sebzeleri

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 300 gram yabani havuç

  • 2 kırmızı soğan

  • 300 gram kereviz kökü

  • 300 gram kış kabağı

  • 1 yemek kaşığı kekik

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri yıkayıp, soyun ve doğrayın. Bal kabağını tohumlarından ayırıp onu da küp küp doğrayın.

2. Ardından baharatları ve zeytinyağını sebzelerle karıştırın. Bu karışım sebzeleri daha aromatik yapacak.

3. Baharatladığınız sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine alın ve menüden belirtilen ayarları girip pişirin.

Bu noktada cihazın ikili hazne tasarımı size ultra kolaylık sunar. Biri 6, diğeri 3 litre kapasiteli iki hazne elinizdeki malzemelere göre seçim yapma şansınızı artırır. Böylece porsiyonlara ve yapmak istediğiniz yemek miktarına bağlı olarak iki hazneden birinde dilediğiniz tarifi deneyebilirsiniz.

Pişen sebzeleri balıkların yanına servis tabağına alın ve dilerseniz üzerine bir dilim limon sıkarak tüketin. Elinize sağlık!

3. Çıtır Sardalya Cipsleri ve Patates Cipsi

3. Çıtır Sardalya Cipsleri ve Patates Cipsi

Gün ortasında veya akşam yemeklerinde hazırlayacağınız çıtır bir tabak modunuzu bir anda düzeltebilir. Elinizdeki sardalyalarla partilere ve arkadaş buluşmalarına çok yakışacak bir tabak hazırlamak isterseniz, bu tarif tam sizlik!

Çıtır Sardalya Cipsleri

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 800 gram taze sardalya

  • 160 gram hazır polenta

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 tutam maydanoz

  • 2 diş sarımsak

  • 50 mililitre zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Sardalyaları temizleyin ve kelebek şeklinde açın. Bu adımı balığı alırken balıkçıya da yaptırabilirsiniz.

2. Ardından balıkları bulayacağınız karışımı hazırlamak için polenta ve tuzu birleştirin. Balıkları bu karışıma bulayın ve zeytinyağı ile yağlayın.

3. Sardalyaları bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer sepetlerinden sizin ihtiyacınıza uygun olanına koyun ve belirtilen ayarları yapın.

4. Balıklar pişerken sosu hazırlamak için maydanozu kıyın ve sarımsakla birleştirin. Bu karışıma zeytinyağı ve tuz ekleyin.

5. Muhteşem teknoloji sayesinde dışı çıtır içi sulu pişen balıkları sosla birlikte servis edin.

Patates Cipsi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patates

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik 

Yapılışı:

1. Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın.

2. Sulu dolu bir kaba nişasta koyun, içine de patatesleri alıp 10-15 dakika bu şekilde bekletin.

3. Patatesleri sudan çıkarın ve kurulayın. Kuru olurlarsa daha çıtır pişerler.

4. Ardından zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

5. Baharatlanan patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine tek kat halinde dizin. Belirtilen ayarlarla pişirin ve balıkların yanına alın.

Cihazın yağsız pişirme teknolojisi sayesinde tüm çıtırlarınız hem tam istediğiniz kıtırlıkta olacak hem de içine yağ çekmeyecek.

Afiyet olsun!

4. Dondurulmuş Alabalık Fileto ve Yeşil Fasulye Sote

4. Dondurulmuş Alabalık Fileto ve Yeşil Fasulye Sote

Çok az vaktiniz olduğunda da kendinize dolu dolu bir balık menüsü hazırlayabilirsiniz. Özellikle buzlukta donmuş bir balığınız varsa çözünmesini beklemeden yapacağınız bu tarif size fazlasıyla kolay gelecek.

Alabalık

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 3 alabalık fileto, donmuş

  • 3 tutam tuz

Yapılışı:

1. Dondurulmuş balığı soğuk suyla durulayın ve kağıt havluyla kurulayın. Üzerine tuz gezdirin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine tuzladığınız balıkları koyup dijital menüden belirtilen ayarları yapın ve pişene kadar bekleyin.

Yeşil Fasulye Sote

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

  • 400 gram yeşil fasülye

  • 1 çay kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

1. Yeşil fasulyeleri yıkayın ve uçlarını kesin. Kuruladıktan sonra lezzetlendirmek için yağ ve çeşni ile birleştirin.

2. Yeşil fasulyeleri Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine eşit dağılacak şekilde koyun ve menüden ayarları girip pişirin.

Cihazın ikili haznesi sayesinde yerleştirdiğiniz tüm malzemeler birbirine koku ve tat karıştırmadan pişecek. Hazır olan yemekleri servise hazırsınız.

Tebrikler!

5. Susamlı Kurutulmuş Ton Balığı Biftekleri ve Sebzeli Mücver

5. Susamlı Kurutulmuş Ton Balığı Biftekleri ve Sebzeli Mücver

Ton balığını daha önce böyle yemediğinize eminiz. Dışında susamı ile bambaşka bir lezzet sunan bu tarifi, yanında sebze toplarıyla birlikte en özel akşam yemeklerine yapabilirsiniz.

Susamlı Ton Balığı Biftek

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 60 mililitre soya sosu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 50 gram bal

  • 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 çay kaşığı rende zencefil

  • 2 çay kaşığı sarımsak

  • 4 ton balığı biftek

  • 4 yemek kaşığı beyaz susam

  • 4 yemek kaşığı siyah susam

  • 1 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Öncelikle balıkları bekleteceğiniz marine sosu için zeytinyağı, bal, sirke, soya, susam yağı, zencefil ve sarımsağı bir kapta karıştırın. Ardından balıkların üzerine bu sostan sürün ve buzdolabında 1 saat bekletin. Marine sosunda ne kadar fazla beklerse lezzeti ve aroması da o kadar fazla olur.

2. Susamları bir kasede birleştirin. Ardından marine ettiğiniz balıkları buzdolabından çıkarıp bu kaseye batırın ve her tarafını susamla kaplayın. Üzerine de yağ gezdirin.

3. Susamlanan balık biftekleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın ve belirtilen ayarlarla pişirin.

Sebzeli Mücver

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet havuç 

  • 1 adet küçük patates

  • 1/2 demet taze soğan 

  • 1/2 demet maydanoz 

  • 2 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı un 

  • Tuz, karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber veya kekik 

Yapılışı:

1. Rendelenmiş kabak, havuç ve patatesin fazla suyunu sıkın.

2. Bir kapta sebzeleri, taze soğan ve maydanoz ile karıştırın. Üzerine yumurta, un ve baharatları ekleyip tekrar karıştırın.

3. Mücver karışımından küçük parçalar alarak toplar yapın. Bu topları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine alın. Üzerlerine biraz zeytinyağı püskürtün veya sürün.

4. Belirtilen ayarlarla pişirin. 

Cihazın dijital menüsü sayesinde dilediğiniz hazne için aynı anda ayar girebilir, dilerseniz aynı ayarı tek tuşla diğer hazneye de uygulayabilir ve menünüzde harikalar yaratabilirsiniz.

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