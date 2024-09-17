Balık Sezonu Geldi: Hangi Balığın Yanına Hangi Lezzet Yakışır Söylüyoruz!

Klasik balık tariflerinden sıkılanlar için çıtır çıtır enfes bir önerimiz var. Humus üzerine yayarak servis edeceğiniz bu balık köftelerini maç gecelerine, hafta sonu pikniklerine veya arkadaş buluşmalarına dahil edebilirsiniz.
Balık köftesi
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler:
300 gram beyaz etli balık
1 adet küçük soğan
1 diş sarımsak
1 dilim bayat ekmek içi
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı galeta unu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
Maydanoz veya dereotu
Yapılışı:
1. Balık filetolarını robottan geçirip püre haline getirin.
2. Hazırladığınız püreyi bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, bayat ekmek içi, yumurta, galeta unu, zeytinyağı, baharatlar ve ince doğranmış maydanoz ekleyin. Dilerseniz dereotu da koyabilirsiniz.
3. Tüm malzemeleri iyice yoğurup, homojen bir köfte harcı elde edin.
4. Ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe yassı forma getirin.
5. Hazırladığınız köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sağ haznesine alın ve gerekli ayarlamaları yapın.
Humus
Hazırlama süresi: 8 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Pişirme derecesi: 160 derece
Malzemeler:
300 gram çiğ pancar
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı kanola yağı
0,5 çay kaşığı tuz
240 gram konserve nohut, süzülmüş
1 tutam karabiber
0,5 çay kaşığı kimyon
1 limon
1 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı siyah susam tohumu
5 gram maydanoz
Yapılışı:
1. Pancar kökünü ve sarımsakları soyun. Pancarı küp küp doğrayın ve bir kapta sarımsak, kanola yağı, tuz ile birleştirin.
2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer sol haznesine alın ve belirtilen ayarları yapıp pişirin.
3. Pancarlar pişerken nohutu süzün. Üzerine pancarları, sarımsağı, biberi, baharatları, limonu, yağı alıp blender yardımıyla püre haline getirin.
4. Hazırlanan harika renkli humusu servis tabağına yayın. Üzerine de Rapid Air teknolojisi ile çıtır çıtır pişmiş balık köftelerini ekleyin.
Afiyet olsun!
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