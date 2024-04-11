Bal Gibi Giden İlişkide Yılan Gibi Araya Giren Soğukluğu Yenebilir misiniz?

Birine aşık olduğumuzda başta hissedilen o kelebek hissini çoğumuz biliriz. Bir de karşı tarafta bu duygulara karşılık veriyorsa o zaman tadından yenmiyor. Ancak iki tarafın birbirini sevdiği ilişkilerde bile aradaki duyguların zamanla bittiği ne yazık ki görülebiliyor. Peki bunun sebebi ne? Belki de daha da önemlisi bu biten duyguları tekrardan canlandırmanın yolu var mı? Bu soruların cevabı 👇