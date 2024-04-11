Bal Gibi Giden İlişkide Yılan Gibi Araya Giren Soğukluğu Yenebilir misiniz?
Bal Gibi Giden İlişkide Yılan Gibi Araya Giren Soğukluğu Yenebilir misiniz?
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
Birine aşık olduğumuzda başta hissedilen o kelebek hissini çoğumuz biliriz. Bir de karşı tarafta bu duygulara karşılık veriyorsa o zaman tadından yenmiyor. Ancak iki tarafın birbirini sevdiği ilişkilerde bile aradaki duyguların zamanla bittiği ne yazık ki görülebiliyor. Peki bunun sebebi ne? Belki de daha da önemlisi bu biten duyguları tekrardan canlandırmanın yolu var mı? Bu soruların cevabı 👇
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Çiftlerin arasındaki tutkunun, sevginin kopmasının birkaç sebebi vardır. Onlardan bir kaçı ise:
1- Partnerinizi olduğu gibi kabul etmemek, ona saygı duymamak.
2- Cinsel çekimi kaybetmek.
3- Tartışmalar ve duygusal yakınlığı kaybetmek.
Peki aşkı yeniden alevlendirmenin yolları neler?
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1- Arkadaşlık temeli oluşturmalısınız.
2- Buluşmalarınızı öncelikli hale getirin, partnerinize zaman ayırın.
3- Aranızdaki tutkuyu geri getirin.
Peki sizin aklınıza gelen çözüm önerileri var mı? Buyurun yorumlara 👇
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