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Bal Gibi Giden İlişkide Yılan Gibi Araya Giren Soğukluğu Yenebilir misiniz?

Bal Gibi Giden İlişkide Yılan Gibi Araya Giren Soğukluğu Yenebilir misiniz?

ilişki
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 18:02

Birine aşık olduğumuzda başta hissedilen o kelebek hissini çoğumuz biliriz. Bir de karşı tarafta bu duygulara karşılık veriyorsa o zaman tadından yenmiyor. Ancak iki tarafın birbirini sevdiği ilişkilerde bile aradaki duyguların zamanla bittiği ne yazık ki görülebiliyor. Peki bunun sebebi ne? Belki de daha da önemlisi bu biten duyguları tekrardan canlandırmanın yolu var mı? Bu soruların cevabı 👇

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
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Çiftlerin arasındaki tutkunun, sevginin kopmasının birkaç sebebi vardır. Onlardan bir kaçı ise:

Çiftlerin arasındaki tutkunun, sevginin kopmasının birkaç sebebi vardır. Onlardan bir kaçı ise:

1- Partnerinizi olduğu gibi kabul etmemek, ona saygı duymamak.

1- Partnerinizi olduğu gibi kabul etmemek, ona saygı duymamak.

İlişkilerin emek istediği hep söylenmiştir. Ancak bu emek sadece tartışmaları atlatmak için verilen emek değil, aynı zamanda onu tanımak ve kabul etmek için de verdiğiniz emek. Partnerinizin seveceği şeyler yapmak için çabalayın. Yani ilişkininize emek verin.

2- Cinsel çekimi kaybetmek.

2- Cinsel çekimi kaybetmek.

Partnerinize her zaman cinsel olarak arzu duymayacağınızı kabul etmek önemlidir. Görünümler ve vücutlar zamanla değişir. Bu değişiklikler nedeniyle bazen partnerinizi çekici bulmayabilirsiniz. Bu durum, cinsel arzunuzu azaltabilir ve fiziksel yakınlık eksikliğine yol açabilir. Bu eksiklik hissi, kişisel olarak alınabilir ve kendinizde bir sorun olduğunu düşündürebilir. Ancak, genellikle partnerimize karşı cinsel arzumuzun azalmasının nedeni, kendimizi cinsel hissetmemizdir. Bu döngüyü kırmak için içsel çekiciliğinizi canlandıracak yöntemler bulmalısınız.

3- Tartışmalar ve duygusal yakınlığı kaybetmek.

3- Tartışmalar ve duygusal yakınlığı kaybetmek.

Her ilişkide kavgalar olur ama bazı çiftler daha sık kavga eder. Kavga sırasında duygular kontrol dışına çıkabilir ve incitici şeyler söylenebilir. Bu sözler unutulmaz ve incinme uzun sürebilir. İletişim sorunları ve duygusal acı güveni zayıflatır ve çiftler birbirinden uzaklaşır. Negatif enerjiyi yapıcı bir şekilde kullanmaya çalışın. Anlık tepki vermeden önce derin nefes alın ve partnerinizin size ne anlatmak istediğini anlamaya çalışın. Öfkenin kökenini bulun ve birlikte çözüm yolları arayın.

Peki aşkı yeniden alevlendirmenin yolları neler?

Peki aşkı yeniden alevlendirmenin yolları neler?
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1- Arkadaşlık temeli oluşturmalısınız.

1- Arkadaşlık temeli oluşturmalısınız.

Aşk, sağlam bir ilişki için tek başına yeterli değildir. Uzun vadeli ilişkilerde aşkın iniş çıkışları normaldir. İki kişi birbirini sever ama 'aşık' değilse, temeldeki arkadaşlığa dönme zamanı gelmiştir. Oyunbaz ve eğlenceli bir arkadaşlık, uzun süreli bir ilişkinin sırrıdır. Arkadaşlık, ilişkinin cinsel ve duygusal yönlerini yönetmede temel bir faktördür.

2- Buluşmalarınızı öncelikli hale getirin, partnerinize zaman ayırın.

2- Buluşmalarınızı öncelikli hale getirin, partnerinize zaman ayırın.

Zaman ayırmak ya da buluşmak için lüks restoranlara akşam yemeğine  ya da pahalı tatillere gitmek zorunda değilsiniz. Günlük olarak partnerinizle zaman geçirmeye odaklanın. Günlük buluşmaları, kaliteli zaman geçirme fırsatı olarak değerlendirin. Telefonunuzu kapatıp partnerinizin size gününü anlatmasını dinlemek gibi basit şeyler bile bir günlük buluşma olabilir. Birlikte büyümeye ve birbirinizi tanımaya gayret edin.

3- Aranızdaki tutkuyu geri getirin.

3- Aranızdaki tutkuyu geri getirin.

Buna kendinizi seksi hissettirecek şeyler yapmakla başlamasınız. Eğer siz libidonuzu yükseltmezseniz, partnerinizi nasıl yükseltebilirsiniz ki? Bir gün heyecan verici ve zevkli bulduğunuz şey, ertesi gün aynı şekilde hissettirmeyebilir. Partnerinizle konuşmaya açık olun. Bu konuda konuşmak bazen zor olabilir ve bu da cinsel arzuyu azaltabilir. Uzun süreli ilişkilerde, aşk zamanla değişebilir, ancak bu fiziksel yakınlığı etkilemek zorunda değildir.

Peki sizin aklınıza gelen çözüm önerileri var mı? Buyurun yorumlara 👇

Peki sizin aklınıza gelen çözüm önerileri var mı? Buyurun yorumlara 👇

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