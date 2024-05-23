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Bakımlı Kadınların Duymaktan Bıktığı Klişeleşmiş 10 Cümle

Bakımlı Kadınların Duymaktan Bıktığı Klişeleşmiş 10 Cümle

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 18:01

Kendine bakmayı sevenler sık sık benzer cümleler duyar. Öyle ki ışıltıları ile etrafta hemen konuşulmaya başlarlar ve soru yağmuruna tutulurlar. İşte tam olarak bakımından ödün vermeyenlerin duymaya çok alışık olduğu o cümleler...

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1. Ne kadar sağlıklı duruyorsun!

Cildiniz, saçlarınız, elleriniz, tırnaklarınız... Bakım yaptıkça her zaman daha dinç görünürsünüz, böylece insanlar da bu sağlıklı ve bakımlı görünümünüzü sık sık dile getirir.

2. Doğal halinle daha güzelsin.

Evet her halimizle çok güzeliz ama zaten bakımlı olmak doğal olmamak değil ki. Hem doğal hem de bakımlı olabilmek mümkün!

3. Bugün çok güzelsin.

Kabul edelim siz kendinize baktıkça insanlar da size daha aşk dolu bakmaya başlıyor. Güzelliğiniz ve ışıltınızla herkesi kendinize hayran etmeniz de bir başka durum tabii ki!

4. Bu kadar süslenmene gerek var mı?

Herkesin kendini iyi hissetmek için bakım yapma hakkı vardır. Genellikle bu eleştiri bakımı farklı bir şekilde görenlerden gelir. Oysa bakım yapmak kendine değer vermek ve kendine yakışanı kullanmak, takmaktır.

5. Resmen ışıldıyorsun.

Siz cildinize, saçlarınıza bakım yaptıkça daha fazla ışıldamaya başlarsınız. Işıltınızı çevrenizdekilerden gizlemek de oldukça zor bir hale gelir. Böylece sık sık bu cümleyi duyarsınız.

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6. Ben asla bu kadar zaman harcamazdım.

Aslında bakımlı görünmek için ayırdığımız her dakika kendimize ayırdığımız bir vakittir. Eğer bakım yapıyorsanız bunu kendiniz için yaptığınızı unutmayın.

7. Güzel olmak zor iş, değil mi?

Aslında istenilen güzelliğe ulaşmanın zor olduğu düşünülse de kendinize ayırdığınız sürede doğru bakımı yaparsanız o kadar da zor değildir.

8. Kendine çok iyi bakıyorsun.

Bakımlı olmak aynı zamanda kendinize olan ve dışarıya yansıttığınız özgüveninizi de artırır. Tam da bundan dolayı herkes sizin kendinize ne kadar iyi baktığınızı görür ve sık sık dile getirir.

9. Saçların çok güzel olmuş.

Siz saçlarınızı hiç yapmasanız da saçlarınız sağlıklı ve bakımlı olduğu için sık sık bu cümleyi duyarsınız ve zaman içerisinde bu bir rutine döner.

10. Kendine güvenin çok hoşuma gidiyor.

Kendinize güvendikçe herkesi etkiniz altına alabilirsiniz.Tabii ki kendine güvenmenin ilk adımı da kendini sevmektir. E siz zaten kendinize bakım yaptıkça, kendinizle ilgilendikçe kendinizi daha da çok seversiniz!

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