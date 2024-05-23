Bakımlı Kadınların Duymaktan Bıktığı Klişeleşmiş 10 Cümle
Bakımlı Kadınların Duymaktan Bıktığı Klişeleşmiş 10 Cümle
Kendine bakmayı sevenler sık sık benzer cümleler duyar. Öyle ki ışıltıları ile etrafta hemen konuşulmaya başlarlar ve soru yağmuruna tutulurlar. İşte tam olarak bakımından ödün vermeyenlerin duymaya çok alışık olduğu o cümleler...
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1. Ne kadar sağlıklı duruyorsun!
2. Doğal halinle daha güzelsin.
3. Bugün çok güzelsin.
4. Bu kadar süslenmene gerek var mı?
5. Resmen ışıldıyorsun.
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6. Ben asla bu kadar zaman harcamazdım.
7. Güzel olmak zor iş, değil mi?
8. Kendine çok iyi bakıyorsun.
9. Saçların çok güzel olmuş.
10. Kendine güvenin çok hoşuma gidiyor.
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