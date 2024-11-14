Bakan Yusuf Tekin Duyurdu: 20 Bin Öğretmen Ataması İçin Tercih Süreci Başladı
Bakan Yusuf Tekin Duyurdu: 20 Bin Öğretmen Ataması İçin Tercih Süreci Başladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını açıkladı.
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Öğretmen adaylarımız intihar edene kadar neredeydiniz ? Ve bu atama neticesinde torpille atama yapılanlar yerleşirken, hakkıyla atanamayanlar ne olacak ?