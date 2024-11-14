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Bakan Yusuf Tekin Duyurdu: 20 Bin Öğretmen Ataması İçin Tercih Süreci Başladı

Bakan Yusuf Tekin Duyurdu: 20 Bin Öğretmen Ataması İçin Tercih Süreci Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2024 - 16:55

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını açıkladı.

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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

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Friedrich Nietzsche

Öğretmen adaylarımız intihar edene kadar neredeydiniz ? Ve bu atama neticesinde torpille atama yapılanlar yerleşirken, hakkıyla atanamayanlar ne olacak ?