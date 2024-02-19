Bakan Açıkladı: İliç'te Heyelan Riski Nedeniyle Arama Çalışmaları Durduruldu

“Son 3-4 gündür söylediğimiz şekilde sahada çalışma şartları çok zorlu. Heyelan riski ile karşı karşıyayız. AFAD’daki kardeşlerimizi risk altına almadan ve emniyet koşullarından taviz vermeden çalışmaları sürdürmeye devam ettik. *Dün geceden beri heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. O yığının kaymamış bölgelerinde ciddi bir hareketlilik var. Bu risklerden dolayı şu anda sahada faaliyetleri durdurmuş durumdayız, arama faaliyetlerini. Bu çok ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi. Dün geceden beri heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. O yığının kaymamış bölgelerinde ciddi bir hareketlilik var. Bu risklerden dolayı şu anda sahada faaliyetleri durdurmuş durumdayız, arama faaliyetlerini. Bu çok ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi.”