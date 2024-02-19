Bakan Açıkladı: İliç'te Heyelan Riski Nedeniyle Arama Çalışmaları Durduruldu
Bakan Açıkladı: İliç'te Heyelan Riski Nedeniyle Arama Çalışmaları Durduruldu
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Bayraktar: Heyelan riski yoğunlaştığı için arama faaliyetlerini durdurduk.
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Göçük altındaki 9 işçinin çıkarılması için bekleyiş sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
Bakan Bayraktar, "Heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Arama faaliyetleri durduruldu" dedi. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü;
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