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Bakan Açıkladı: İliç'te Heyelan Riski Nedeniyle Arama Çalışmaları Durduruldu

Bakan Açıkladı: İliç'te Heyelan Riski Nedeniyle Arama Çalışmaları Durduruldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.02.2024 - 20:39 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 21:08

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Bayraktar: Heyelan riski yoğunlaştığı için arama faaliyetlerini durdurduk. 

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Göçük altındaki 9 işçinin çıkarılması için bekleyiş sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Göçük altındaki 9 işçinin çıkarılması için bekleyiş sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Bayraktar, "Heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Arama faaliyetleri durduruldu" dedi. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bakan Bayraktar, "Heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Arama faaliyetleri durduruldu" dedi. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Son 3-4 gündür söylediğimiz şekilde sahada çalışma şartları çok zorlu. Heyelan riski ile karşı karşıyayız. AFAD’daki kardeşlerimizi risk altına almadan ve emniyet koşullarından taviz vermeden çalışmaları sürdürmeye devam ettik. *Dün geceden beri heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. O yığının kaymamış bölgelerinde ciddi bir hareketlilik var. Bu risklerden dolayı şu anda sahada faaliyetleri durdurmuş durumdayız, arama faaliyetlerini. Bu çok ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi. Dün geceden beri heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. O yığının kaymamış bölgelerinde ciddi bir hareketlilik var. Bu risklerden dolayı şu anda sahada faaliyetleri durdurmuş durumdayız, arama faaliyetlerini. Bu çok ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi.”

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