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Baharın Gelişini Karmaşık Duygularla Karşılayan X Kullanıcıları

Baharın Gelişini Karmaşık Duygularla Karşılayan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.04.2025 - 15:33

İlkokulda duvarlarda gördüğümüz mevsim şeritlerine kafa tutan hava koşullarıyla karşılaşıyoruz uzun bir süredir... Kışın ortasında bastıran sıcaklar, yaz gelecek derken kış aylarına selam gönderen soğuklar derken mevsim geçişlerinin de eski tadı yok diyebiliriz. Önümüzdeki günler itibariyle ilkbahara giriyoruz. Tabii genel olarak bahar aylarının insana bir ferahlama getirdiği algısı hakim olsa da tam tersini düşünenler ve baharcı olmayanlar da var.

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Hava Forum isimli meteoroloji hesabı da ilkbaharın başladığını duyurdu.

Hava Forum isimli meteoroloji hesabı da ilkbaharın başladığını duyurdu.
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Olumlu bakanlar da oldu.

Olumlu bakanlar da oldu.
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İnanmayanlar da...

İnanmayanlar da...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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