Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bahar Temizliği Sonrası Kahvenin Tadını Çıkarırken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

etiket Bahar Temizliği Sonrası Kahvenin Tadını Çıkarırken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 13:17

Evini foşur foşur temizledin, her yeri lavanta kokusuyla doldurdun bu sebeple temiz evinin tadını çıkarmayı en çok sen hak ettin. Kahve eşliğinde koltuğa uzanıp misler gibi olmuş evi manzara niyetinde izlerken, keyfine eşlik edecek 12 şarkı... Umarız listemizi beğenirsin! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Ajda Pekkan - Boşvermişim Dünyaya

2. çelik cici kız

3. MFÖ - Sakın Gelme

4. Lan - Zeynep Bastık | Lyric Video

5. Sezen Aksu - Şarkı Söylemek Lazım (Lyrics | Şarkı Sözleri)

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sertab Erener - Aldırma Deli Gönlüm

7. Mert Demir - Acı Veriyor

8. Yalın - Bir Bahar Akşamı

9. Mabel Matiz - Düldül (feat. Melike Şahin)

10. Hande Yener - Sopa (Official Hd Video)

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. En Doğru Zaman

12. Bir Fincan Kahve Olsam

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?