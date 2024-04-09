Bahar Temizliği Sonrası Kahvenin Tadını Çıkarırken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

Evini foşur foşur temizledin, her yeri lavanta kokusuyla doldurdun bu sebeple temiz evinin tadını çıkarmayı en çok sen hak ettin. Kahve eşliğinde koltuğa uzanıp misler gibi olmuş evi manzara niyetinde izlerken, keyfine eşlik edecek 12 şarkı... Umarız listemizi beğenirsin! 👇