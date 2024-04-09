Bahar Temizliği Sonrası Kahvenin Tadını Çıkarırken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Bahar Temizliği Sonrası Kahvenin Tadını Çıkarırken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
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1. Ajda Pekkan - Boşvermişim Dünyaya
2. çelik cici kız
3. MFÖ - Sakın Gelme
4. Lan - Zeynep Bastık | Lyric Video
5. Sezen Aksu - Şarkı Söylemek Lazım (Lyrics | Şarkı Sözleri)
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6. Sertab Erener - Aldırma Deli Gönlüm
7. Mert Demir - Acı Veriyor
8. Yalın - Bir Bahar Akşamı
9. Mabel Matiz - Düldül (feat. Melike Şahin)
10. Hande Yener - Sopa (Official Hd Video)
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11. En Doğru Zaman
12. Bir Fincan Kahve Olsam
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