Bahar Gibi Gelip Geçenler İçin 12 Duygusal Şarkı

Bazı insanlar bahar gibi gelir hayatımıza… Güneş gibi doğar, çiçek açtırır, içimizi ısıtır. Ama sonra ansızın çekip giderler, tıpkı bir mart rüzgarı gibi. İşte, tam da böyle gelip geçenler için hazırlanmış 12 duygusal şarkı listesi. Kalbinizi biraz sızlatacak, biraz da geçmişi hatırlatacak bu parçalarla hüzünlü bir yolculuğa çıkmaya hazır olun! 🎧