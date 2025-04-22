Bahar Gibi Gelip Geçenler İçin 12 Duygusal Şarkı
Bazı insanlar bahar gibi gelir hayatımıza… Güneş gibi doğar, çiçek açtırır, içimizi ısıtır. Ama sonra ansızın çekip giderler, tıpkı bir mart rüzgarı gibi. İşte, tam da böyle gelip geçenler için hazırlanmış 12 duygusal şarkı listesi. Kalbinizi biraz sızlatacak, biraz da geçmişi hatırlatacak bu parçalarla hüzünlü bir yolculuğa çıkmaya hazır olun! 🎧
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1. Sezen Aksu – Git
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2. Teoman – Senden Önce Senden Sonra
3. Yalın – Ki Sen
4. Şebnem Ferah – Sil Baştan
5. Mor ve Ötesi – Cambaz
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6. Levent Yüksel – Tuana
7. Cem Adrian – Yalnızlık Senden Daha Çok Seviyor Beni
8. Duman – Haberin Yok Ölüyorum
9. Candan Erçetin – Gamsız Hayat
10. Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver
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11. Zeki Müren – Gitme Sana Muhtacım
12. İlhan Şeşen – Sensiz Olmaz
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