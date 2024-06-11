Babanıza Mükemmel Bir Babalar Günü Yaşatmak İçin Hazırlayabileceğiniz 10 Yemek Tarifi

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda iki yemek yapmaya izin veren pratik teknolojisinden faydalanarak, yukarıdaki tarifin yanına şöyle enfes bir crumble da hazırlayabilirsiniz.

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

200 gr tereyağı

200 gr erik

1 yemek kaşığı esmer şeker

30 gr yulaf ezmesi

1 tutam tarçın

Yapılışı:

1. İlk önce erikleri yıkayın, çekirdeklerinden ayırın ve doğrayın. Tereyağını, esmer şekeri, yulafı ve tarçını karıştırıp 4 adet muffin kabına pay edin. Üzerine ise crumble karışımından ekleyin.

2. Bu kapları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın ve belirtilen ayarları yapın.

Cihazın söz konusu balık bile olduğunda kokuları karıştırmayan yeni nesil pişirme teknolojisi sayesinde, hem muffinleriniz hem turtanız olması gerektiği gibi pişecek. Bu yeni teknoloji size bir yanda 6 litrelik kapasite sağlarken, diğer tarafta 3 litrelik kullanım sunacak. Bu da turta ve muffin gibi tarifleri tek seferde pişirmenizi kolaylaştıracak. 😇

Elinize sağlık. 👏