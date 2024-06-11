Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Babanıza Mükemmel Bir Babalar Günü Yaşatmak İçin Hazırlayabileceğiniz 10 Yemek Tarifi

etiket Babanıza Mükemmel Bir Babalar Günü Yaşatmak İçin Hazırlayabileceğiniz 10 Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 17:01

Hiç şüphesiz babalarımız canımız ciğerimiz. Babalar Günü de biricik babalarımıza sevgimizi ve saygımızı göstermek için harika bir fırsat. Bu günü daha da özel kılmak için bu yıl, ona leziz bir menü hazırlayabilir ve unutulmaz bir kutlama planlayabilirsiniz.

Gelin, hiç vakit kaybetmeden öneri Babalar Günü tariflerimize geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Balık Turtası

1. Balık Turtası

Babanızı elinizin lezzetiyle ve yaptığınız tarifin farklılığıyla şaşırtmak isterseniz, enfes bir balık turtası hazırlayabilirsiniz. 🙃

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 40 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 500 gr pişmiş patates

  • 200 gr tereyağı

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 100 gr pırasa

  • 100 gr kabak

  • 100 gr bezelye

  • 100 gr mezgit fileto, füme

  • 350 gr morina balığı filetosu

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

  • 100 gr krema

  • 200 gr erik

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 30 gr yulaf ezmesi

  • 1 tutam tarçın

Yapılışı:

1. İlk önce pişmiş patatesleri, tereyağını yarısını, sütü, tuzu ve biberi bir kapta karıştırın. Ardından sebzeleri yıkayıp ince ince doğrayın, bezelyeleri sudan geçirin, balıkları da doğrayın.

2. Sebzeleri, balıkları, tuzu, biberi, nişastayı, rende limon kabuğunu ve kremayı Philips Çift Hazneli Airfryer içine sığacak bir tepsiye alın. Üzerini ise patates püresiyle kapatın.

3. Kabı cihazın sağ haznesine alıp yukarıdaki ayarları yapın ve çalıştırmaya başlayın.

Üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık turtanızı çay veya meyve suyuyla servis edin. 🤩

Diğer haznede erikli crumble tarifini deneyebilirsiniz.

Diğer haznede erikli crumble tarifini deneyebilirsiniz.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda iki yemek yapmaya izin veren pratik teknolojisinden faydalanarak, yukarıdaki tarifin yanına şöyle enfes bir crumble da hazırlayabilirsiniz.

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gr tereyağı

  • 200 gr erik

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 30 gr yulaf ezmesi

  • 1 tutam tarçın

Yapılışı:

1. İlk önce erikleri yıkayın, çekirdeklerinden ayırın ve doğrayın. Tereyağını, esmer şekeri, yulafı ve tarçını karıştırıp 4 adet muffin kabına pay edin. Üzerine ise crumble karışımından ekleyin.

2. Bu kapları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın ve belirtilen ayarları yapın.

Cihazın söz konusu balık bile olduğunda kokuları karıştırmayan yeni nesil pişirme teknolojisi sayesinde, hem muffinleriniz hem turtanız olması gerektiği gibi pişecek. Bu yeni teknoloji size bir yanda 6 litrelik kapasite sağlarken, diğer tarafta 3 litrelik kullanım sunacak. Bu da turta ve muffin gibi tarifleri tek seferde pişirmenizi kolaylaştıracak. 😇

Elinize sağlık. 👏

2. Barbekü Tavuk Kanatları

2. Barbekü Tavuk Kanatları

Babanıza şöyle soslu tavukla enfes bir menü hazırlamaya ne dersiniz?

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 kg tavuk kanatları

  • 1 yemek kaşığı tütsü kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 80 gr barbekü sos

Yapılışı:

1. Tavuk kanatlarını uçlarını atıp kanat şeklinde kesin. Paprika tozunu, sarımsak tozunu, tuzu ve karabiberi tavuklara bulayın ve bu şekilde 30 dakika marine edin.

2. Hazırlanan tavuk kanatlarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yan yana dizin. Yukarıdaki ayarları yapın.

3. Pişirme esnasında sağ hazneyi açıp bir kez sallayın.

4. Pişen tavukları çıkardıktan sonra barbekü sosuyla fırçalayın.

Süre sonunda tavuklarınızı servis tabağına alıp, yanına aynı anda pişirdiğiniz diğer tarifi ekleyebilirsiniz. 😙

Bu tarifin yanına mevsim sebzesi havuçla bir tarif yapabilirsiniz.

Bu tarifin yanına mevsim sebzesi havuçla bir tarif yapabilirsiniz.

Yukarıdaki tarifin yanına feta peynirli enfes bir tavuk tarifi ekleyerek menüyü zenginleştirmek elinizde. 😍

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 400 gr körpe havuç

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 80 gr barbekü sos

  • 30 gr feta peyniri

Yapılışı:

1. Havuçları yıkayın, 3 cm'lik parçalar olacak şekilde doğrayın ve yağ ile fırçalayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesini açıp havuçları yan yana dizin ve hazne için yukarıda gösterilen ayarları yapın.

3. Pişen havuçları yan haznede hazırladığınız tavuk kanatlarıyla birlikte servis tabağına alıp, üstüne feta peynirinden serpiştirin.

Elinize sağlık! 🤩

3. Brokolili Hindi

3. Brokolili Hindi

Çabucak hazırlayacağınız bu pratik tarif, babanızın unutamayacağı o tarif olacak. 😎

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 400 gr hindi göğsü

  • 400 gr brokoli çiçeği

  • 100 gr kaju fıstığı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 çay kaşığı rende zencefil

Yapılışı:

1. Hindi göğüslerini küp küp doğrayın, brokoli çiçeklerini yıkayın ve bu malzemelerin tümünü geri kalan malzemelerle birleştirin. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'a özel fırın tepsisine aktarın.

2. Tepsiyi cihazın sağ haznesine alıp, hazne için yukarıdaki ayarları yapın.

3. Pişirme esnasında sağ hazneyi bir kez sallayın.

4. Süre sonunda hindilerinizi çıkarıp servise hazırsınız.

Yanına aşağıdaki tarifi yapmayı unutmayın. Elinize sağlık. ⚡️

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yanına da kızarmış ananas yapabilirsiniz.

Yanına da kızarmış ananas yapabilirsiniz.

Tek seferde iki iş yapmanızı sağlayan cihaz teknolojisi sayesinde yan haznede sulu sulu kızarmış ananas yapmaya ne dersiniz? 🍍

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 ananas

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 2 yemek kaşığı parçalanmış hindistan cevizi

Yapılışı:

1. Ananasları temizleyin, enlemesine kesip ikiye bölün ve orta kısmını çıkarıp atın.

2. Balı ve misket limon suyunu karıştırarak dilimlediğiniz ananaslar üzerine fırça yardımıyla sürün. Ardından ananasları hindistan ceviziyle kaplayın.

3. Anas dilimlerini cihazın sol haznesine aldıktan sonra hazne için yukarıdaki ayarları yapın.

Hiç merak etmeyin, bu esnada cihazın tek hamleyle her bir hazne için pişirme süresi ve sıcaklık ayarlamanızı sağlayan yenilikçi ekranı sizi yönlendirecek. Üzerindeki ön ayarlı programlar ise zahmetsizce yemekler hazırlamanızı sağlayacak.

4.Süre sonunda ananaslarınızı alıp hindi yemeğinizin yanına servis edin.

Afiyet olsun. 🥰

4. Barbekü Mantar

4. Barbekü Mantar

Babanızın favorisi atıştırmalıkların olduğu bir sofraysa onun için çıtır mı çıtır nar gibi kızarmış mantarlar pişirebilirsiniz.

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gr istiridye mantarı

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam kimyon

Yapılışı:

1. İstiridye mantarlarını fırça kullanarak güzelce temizleyin ve saplarından ayırın. Ardından soya sosu, limon suyu, yağ ve kimyonla birleştirin. Bu sos içinde 5 dakika beklettikten sonra Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine uygun şişlere dizmeye başlayın.

2. Şişleri cihazın sağ haznesine yerleştirdikten sonra çift katmanlı aksesuarı kullanın ve üst kata kalan şişleri yerleştirin. Hazneye özel ayarları yaptıktan sonra pişmesi için bekleyin.

3. Cihazın Rapid Air teknolojisi sayesinde çıtır, yumuşak ve eşit pişen mantarları hazneden çıkarıp barbekü sosuyla soslayın ve tabağa alın.

Elinize sağlık. ✌️

Yanına patates mücver tarifiniz burada!

Yanına patates mücver tarifiniz burada!

Çıtır mantarların yanına eklediğiniz bu patates mücverler babanızı kalbinden vuracak. 😍

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 4 adet hash brown donmuş patates

  • 3 yemek kaşığı barbekü sosu

Yapılışı:

1. Donmuş patates mücverleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yan yana dizin.

2. Hazneye özel ayarları yaptıktan sonra pişmesini bekleyin.

3. Dışı çıtır içi yumuşacık mücverleri servis etmeye hazırsınız.

Bravo! 😍

5. Morina Balıklı Tako

5. Morina Balıklı Tako

Babanızı şaşırtmaya devam etmek için ona sıra dışı bir tako şöleni hazırlayabilirsiniz. Hem de oldukça pratik ve hızlı şekilde. 💚

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 misket limonu

  • 1 çay kaşığı taco seasoning

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 400 gr morina balık fileto

  • 100 gr salatalık

  • 500 gr rezene

  • 2 taze soğan

  • 4 yemek kaşığı guacamole

  • 4 taco tortilla

Yapılışı:

1. Misket limonunu yıkayıp kabuğunu rendeleyin, suyunu sıkın. Rende kabukları taco baharatıyla karıştırın. Morina balığı filetolarını 4 eşit parçaya ayırıp üzerine bu karışımdan gezdirin. Zeytinyağını da fırçayla sürün veya püskürtün.

2. Balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine alıp yukarıdaki ayarları yapın.

3. Balıklar pişerken salatalıkları, rezeneyi, taze soğanı ince şeritler halinde doğrayın. Misket limonunun suyu ve tuz ile birleştirin.

4. Taco tortillaların içine 1 yemek kaşığı guacomole sos yayın, üzerine pişen morina balığından ekleyin. Ardından taze sebzeleri ilave edin ve dilerseniz kişniş, misket limonu, kırmızı biber ile tatlandırın.

İşte bu kadar basit. Elinize sağlık. 😋

Yanına şöyle mis kokulu limonlu bademli kek deneyebilirsiniz.

Yanına şöyle mis kokulu limonlu bademli kek deneyebilirsiniz.

Takoların yanına hoş kokusuyla mest eden limonlu mini kekler eklemek istemez miydiniz? 🧁

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 60 gr süzme yoğurt

  • 50 gr esmer şeker

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı rende limon kabuğu

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 80 gr badem unu

  • 0,25 çay kaşığı karbonat

Yapılışı:

1. Önce yumurta, şeker, yoğurt, zeytinyağı, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu bir kapta karıştırın. Üzerine badem unu ve karbonat ekleyip tekrar karıştırın. Pürüzsüz kıvama gelen karışımı 6 adet mini muffin kabına pay edin.

2. Muffinleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alıp yukarıdaki ayarları yapın.

Cihazın her yemeğe uygun hazneleri, kullanımı rahat ayar ekranı ve verimli pişirme teknolojisi sizi süreç boyunca yalnız bırakmayacak ve bu enfes menüyü en pratik şekilde hazırlamanızı sağlayacak. 

3. Pişen muffinleri çıkarıp servis tabağına alın. Dilerseniz üzerine krema da ekleyebilirsiniz.

Tacoların yanına servis etmek için hazırsınız. Afiyet olsun. 🍋

Şimdiden Babalar Gününüz kutlu olsun. 😘

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın