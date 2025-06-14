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Babalar Gününde Dinlemeniz Gereken Şarkılar

etiket Babalar Gününde Dinlemeniz Gereken Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 20:03

Babalarımızın günü geldi çattı! En güzel anılarımızın mimarları, gizli değil baya baya çocukluk kahramanlarımız babalarımızı bizlere hatırlatan o şarkıları bir listede topladık! İşte o şarkılar...

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1. Mert Fırat – Baba Bi' Bak Bana

2. Oya & Bora- Bana Bir Masal Anlat Baba

3. Aşkın Nur Yengi - Baba

4. ZARA - Baba Bugün Dağlar Yeşile Boyandı

5. Toygar Işıklı - Babam

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6. Ahmet Kaya - Baba Bugün/Sana Gelmek İstiyorum

7. İbrahim Tatlıses - Baba Bugün Gel Beni Bir Hal Eyle

8. Ayaz Erdoğan - Baba ft. Mengelez

9. Fatih & Kaan Kısaparmak - Bu Adam Benim Babam

10. Ender Balkır - Yola Bakın Belki Gelen Babamdır

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11. Neşet Ertaş - Yolcu

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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