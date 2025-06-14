Babalar Gününde Dinlemeniz Gereken Şarkılar
Babalarımızın günü geldi çattı! En güzel anılarımızın mimarları, gizli değil baya baya çocukluk kahramanlarımız babalarımızı bizlere hatırlatan o şarkıları bir listede topladık! İşte o şarkılar...
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1. Mert Fırat – Baba Bi' Bak Bana
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2. Oya & Bora- Bana Bir Masal Anlat Baba
3. Aşkın Nur Yengi - Baba
4. ZARA - Baba Bugün Dağlar Yeşile Boyandı
5. Toygar Işıklı - Babam
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6. Ahmet Kaya - Baba Bugün/Sana Gelmek İstiyorum
7. İbrahim Tatlıses - Baba Bugün Gel Beni Bir Hal Eyle
8. Ayaz Erdoğan - Baba ft. Mengelez
9. Fatih & Kaan Kısaparmak - Bu Adam Benim Babam
10. Ender Balkır - Yola Bakın Belki Gelen Babamdır
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11. Neşet Ertaş - Yolcu
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