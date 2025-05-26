Az Kalorili Olmasına Rağmen Lezzetiyle Şaşırtacak Yemek Tarifleri
Diyet yaparken ya da biraz hafiflemek isterken lezzetten ödün vermek zorunda değilsin. Çünkü az kalorili yemekler de gayet doyurucu, pratik ve nefis olabilir! Üstelik bu tariflerde sana mutfakta hız ve kolaylık kazandıracak bir yardımcı da var: Philips Çift Hazneli Airfryer. Biri büyük biri küçük iki ayrı haznesiyle aynı anda iki farklı yemek pişirebilir, hem zamandan hem enerjiden tasarruf edebilirsin.
Hadi başlayalım, bu tarifler hem midene hem vicdanına iyi gelecek!
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1. Limonlu Tavuk But ve Baharatlı Kabak Cipsi
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2. Kabak Spagetti
3. Lorlu Ispanaklı Mini Börek ve Yoğurtlu Dip Sos
4. Domatesli Yulaflı Fit Poğaça
5. Tatlı Patates ve Zeytinyağlı Brüksel Lahanası
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6. Baharatlı Havuç - Patates ve Yoğurtlu Nohut Köftesi
7. Lorlu Kırmızı Biber Dolması
8. Tofu & Brokoli Tabağı ve Avokadolu Kabak Ezmesi
9. Zeytinyağlı Börülce
10. Karnabahar Pizza
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