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Az Kalorili Olmasına Rağmen Lezzetiyle Şaşırtacak Yemek Tarifleri

etiket Az Kalorili Olmasına Rağmen Lezzetiyle Şaşırtacak Yemek Tarifleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 20:31

Diyet yaparken ya da biraz hafiflemek isterken lezzetten ödün vermek zorunda değilsin. Çünkü az kalorili yemekler de gayet doyurucu, pratik ve nefis olabilir! Üstelik bu tariflerde sana mutfakta hız ve kolaylık kazandıracak bir yardımcı da var: Philips Çift Hazneli Airfryer. Biri büyük biri küçük iki ayrı haznesiyle aynı anda iki farklı yemek pişirebilir, hem zamandan hem enerjiden tasarruf edebilirsin.

Hadi başlayalım, bu tarifler hem midene hem vicdanına iyi gelecek!

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1. Limonlu Tavuk But ve Baharatlı Kabak Cipsi

1. Limonlu Tavuk But ve Baharatlı Kabak Cipsi

Sen hâlâ 'tavuk butu diyette yenmez' mi sandın? Gel bakalım, ön yargılarını burada bırakalım.

Toplam Kalori: 320 kcal (1 porsiyon)

Malzemeler:

Limonlu Tavuk But:

  • 2 adet derisiz tavuk but (yaklaşık 250 g)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limonun suyu

  • Sarımsak tozu, kekik, pul biber

  • Tuz & karabiber

Baharatlı Kabak Cipsi:

  • 1 adet kabak

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • Tatlı toz biber, karabiber, nane

Nasıl Yapılır?

  • Tavukları limon, zeytinyağı ve baharatlarla harmanla, en az 30 dakika buzdolabında dinlendir (vaktin yoksa 10 dakikalık marine de olur, ama zamanın olunca daha uzun beklet).

  • Büyük hazneye butları yerleştir, 180 derecede 18 dakika pişir, sonra çevirip 7 dakika daha ver.

  • Kabakları ince ince dilimle (ister yuvarlak ister uzun), baharatla ve az zeytinyağıyla karıştır, küçük haznede 180 derecede 10 dakika pişir.

Sync Finish özelliğini açmayı unutma! Böylece limonlu tavuk butların 25  dakikada, kabak cipsin1 0 dakikada pişse bile sen ikisini aynı anda sıcacık servis edebilirsin.

2. Kabak Spagetti

2. Kabak Spagetti

“Makarnadan vazgeçemem ama kalorilerle vedalaşmak istiyorum” diyenlerin tabaklara aşkla koyacağı bir tarif bu!

Toplam Kalori: 120 kcal 

Malzemeler:

  • 2 orta boy kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kekik

  • (İsteğe bağlı) 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Nasıl yapılır?

  • Kabakları spiral doğrayıcıyla “spagetti” şeklinde doğra. (Yoksa ince uzun doğrayabilirsin.)

  • Bir kapta zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla harmanla.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yağlı kağıt sererek kabak spagettiyi yerleştir.

  • 180°C’de 8-10 dakika pişir.

  • Piştikten sonra istersen üzerine biraz parmesan serpebilirsin – ama bu adım tamamen gönüllülük esaslı 😋

3. Lorlu Ispanaklı Mini Börek ve Yoğurtlu Dip Sos

3. Lorlu Ispanaklı Mini Börek ve Yoğurtlu Dip Sos

Diyet böreği mi? Evet. Yağsız, çıtır çıtır ve sıfır suçluluk hissiyle.

Toplam Kalori: 250 kcal (3 adet börek + sos)

Malzemeler:

Börekler için:

  • 3 adet tam buğday yufkası

  • 200 g light lor peyniri

  • 1 avuç ıspanak

  • 1 tatlı kaşığı yoğurt

  • Karabiber, pul biber

  • Üzeri için yumurta sarısı yerine 1 tatlı kaşığı yoğurt + su karışımı

Dip sos:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • Nane, sarımsak tozu, limon kabuğu rendesi

Nasıl Yapılır?

  • Ispanağı hafifçe sotele (ya da çiğ de koyabilirsin, Airfryer’da kendine gelir). Lorla karıştır.

  • Yufkayı üçgen şekilde kes, harcı koy, sigara böreği gibi sar.

  • Üzerine yoğurt-su karışımını sür, büyük haznede 180 derecede 10-12 dakikada altın gibi kızarır.

  • Dip sos için de malzemeleri bir kapta iyice karıştır.

4. Domatesli Yulaflı Fit Poğaça

4. Domatesli Yulaflı Fit Poğaça

Sabah kahvaltısında veya çay saatinde “bir şey yesem ama ne yesem?” diyenlere özel!

Toplam kalori: 90 kcal

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi (robotta un haline getir)

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 küçük domates (çekirdeksiz, minik doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • Tuz, karabiber, kekik

  • (İsteğe bağlı) 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar ya da lor peyniri

Nasıl yapılır?

  • Domatesin suyunu bir kağıt havluyla al, çok sulu olmasın.

  • Tüm malzemeleri bir kapta karıştır. Yumuşak bir hamur elde et.

  • Ceviz büyüklüğünde parçalar al, hafif bastırarak şekil ver.

  • Hazneye yağlı kağıt serip poğaçaları diz.

  • 180°C’de 12 dakika pişir.

5. Tatlı Patates ve Zeytinyağlı Brüksel Lahanası

5. Tatlı Patates ve Zeytinyağlı Brüksel Lahanası

Vegan dostlarımızı da unutmadık. Bu ikili öyle tok tutuyor ki, üzerine başka bir şey yiyip içmek istemiyorsun.

Toplam Kalori: 220 kcal

Malzemeler:

  • 1 orta boy tatlı patates

  • 8-10 adet Brüksel lahanası

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kekik, kimyon, pul biber

Nasıl yapılır?

  • Tatlı patatesi ince uzun doğra (patates kızartması formatı ama daha havalısı).

  • Brüksel lahanalarını ortadan ikiye böl.

  • Her ikisini ayrı haznelere koy, baharatla, zeytinyağı gezdir.

  • 180 derece, 15 dakika pişir. Arada bir karıştırmayı unutma.

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6. Baharatlı Havuç - Patates ve Yoğurtlu Nohut Köftesi

6. Baharatlı Havuç - Patates ve Yoğurtlu Nohut Köftesi

 Hem tatlı hem tuzlu sevenleri ortak paydada buluşturuyor. Toplam Kalori: 180 kcal 

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy tatlı patates

  • 2 adet havuç

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber

  • Taze kekik ya da biberiye (isteğe bağlı ama önerilir!)

Nasıl Yapılır?

  • Patates ve havuçları ince uzun doğra.

  • Bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla harmanla.

  • Büyük hazneye yağlı kağıt serip tek sıra halinde diz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Rapid Air teknolojisi burada devreye giriyor: 180°C’de 14 dakikada dışı çıtır, içi yumuşacık sebze kızartmaları elde ediyorsun – ama yağın sadece adı var!

İpucu: Havuçların kalın kısımlarını biraz daha ince doğrayarak eşit pişirme sağla. Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesi sayesinde tüm malzemeyi tek seferde pişirebilirsin.

Yoğurtlu Nohut Köftesi

Köfte gibi görünüyor ama et yok, glüten yok, pişmanlık sıfır! 

Toplam Kalori: 210 kcal (4 adet)

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı yulaf unu

  • Kimyon, karabiber, pul biber

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • Taze maydanoz

  • (Üzeri için) yoğurt + limon + nane karışımı

Nasıl Yapılır?

  • Tüm malzemeleri rondodan geçir, kıvamlı bir köfte harcı oluştur.

  • Küçük toplar yap, hafif bastırarak şekillendir.

  • Küçük hazneye yağlı kağıt ser, köfteleri diz.

  • 180°C’de 12 dakika pişir.

  • Üzerine yoğurtlu sosla servis et, nane ve limonla ferahlık kat.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesi sayesinde, bu köfteleri ana yemekte kullanabilir ya da yancı olarak değerlendirip zamandan tasarruf edebilirsin.

7. Lorlu Kırmızı Biber Dolması

7. Lorlu Kırmızı Biber Dolması

Dolma deyince aklına pirinçli, kıymalı, ağır tarifler mi geliyor? Bu sefer öyle değil! Bu dolmaların içinde sadece hafif lor peyniri, taze otlar ve biraz da baharat var.

Toplam kalori: 150 kcal (2 dolma)

Malzemeler:

  • 2 adet kırmızı kapya biber

  • 100 gr lor peyniri

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Taze maydanoz, dereotu

  • Tuz, karabiber, pul biber

Nasıl yapılır?

  • Biberleri uzunlamasına kesip çekirdeklerini çıkar.

  • Lor, yoğurt, yağ ve doğranmış otlarla iç harcı hazırla.

  • Biberlerin içini doldur, hazneye yağlı kağıt serip diz.

  • 180°C’de 15 dakikada dışı hafif karamelize, içi akışkan lezzet bombası dolmalar seni bekliyor.

8. Tofu & Brokoli Tabağı ve Avokadolu Kabak Ezmesi

8. Tofu & Brokoli Tabağı ve Avokadolu Kabak Ezmesi

“Brokoli mi? Ben onu pek sevmem...” cümlesi bu tarifle sonsuza dek tarihe karışıyor! Çünkü brokoli bu tarifte tofu ile el ele verip, hem protein dolu hem de baharatla şenlenen bir lezzet haline geliyor. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesinde, eşit ısı dağılımı sayesinde brokoli yanmadan çıtırlaşıyor, tofu dışı altın rengi olacak şekilde nar gibi pişiyor. Üzerine biraz susam serptin mi, Japon restoranlarına taş çıkartırsın.

Toplam kalori: 200 kcal 

Malzemeler:

  • 100 gr tofu (küp doğranmış)

  • 1 küçük brokoli (küçük parçalara ayrılmış)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Soya sosu, sarımsak tozu, karabiber

  • Susam (opsiyonel)

Nasıl yapılır?

  • Tofu ve brokolileri zeytinyağı ve baharatlarla harmanla.

  • Philips’in büyük haznesine yerleştir.

  • 180°C’de 15 dakikada çıtır ve altın rengi bir tabak seni bekliyor.

  • Serviste üzerine susam serperek görsel şov etkisi yarat.

Avokadolu Kabak Ezmesi 

Toplam kalori: 100 kcal

Hem meze, hem kahvaltılık, hem de tost üstüne sürebileceğin şahane bir ezme!

Malzemeler:

  • 1 orta boy kabak

  • 1/4 avokado

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber, nane

Nasıl yapılır?

  • Kabağı iri rendele, küçük haznede 180°C’de 8 dakika pişir.

  • Pişen kabağı avokado, limon ve baharatla karıştır.

  • Ekmek üstüne sür, meze olarak sun, istersen yumurtanın yanına koy: Her hali olay!

Tofu & Brokoli tabağının yanına bu ezmeyi soğuk dip sos gibi de kullanabilirsin. İki tarif bir arada bir öğünü lezzetle paketliyor!

9. Zeytinyağlı Börülce

9. Zeytinyağlı Börülce

Normalde tencerede uzun uzun kavrulan bu tarif, şimdi Philips Çift Hazneli Airfryer’da daha az yağla ve daha kısa sürede aynı aromaya kavuşuyor. 

Toplam kalori: 130 kcal 

Malzemeler:

  • 350 gr taze börülce (ayıklanmış, ikiye bölünmüş)

  • 1 orta boy kuru soğan (yarım ay doğranmış)

  • 1 adet orta boy domates (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • Tuz

  • Limon (servis için)

Nasıl yapılır?

  • Börülceleri iyice yıka, suyunu süz.

  • Bir kapta börülce, rendelenmiş domates, soğan, zeytinyağı, şeker ve tuzu karıştır.

  • Philips’in büyük haznesine yerleştir. Gerekirse yağlı kağıt ser, daha pratik olur.

  • 170°C’de 15 dakika pişir. Ara sıra karıştırmak istersen hazneyi çıkarıp hafifçe salla – Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kullanımı bu kadar kolay!

  • Ilık ya da soğuk servis et, üzerine limon gezdir. Yanına biraz yoğurt da eklersen efsane olur.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznede yanına şöyle bir tarif de yapabilirsin:Köz Patlıcanlı Yoğurt Dip:

1 küçük patlıcanı 200°C’de 12 dakikada közle. İçini yoğurtla karıştır, sarımsakla tatlandır. Börülcenin yanına nefis bir eşlikçi olur!

10. Karnabahar Pizza

10. Karnabahar Pizza

Pizzayı çok seviyorsun ama hamuru yüzünden kaçınıyorsun mu? Artık gerek yok. Çünkü karnabaharla yapılan bu pizza tabanı hem düşük karbonhidratlı hem de çıtır çıtır. 

Toplam kalori: 220 kcal

Malzemeler:

Pizza Tabanı için:

  • 1 küçük karnabahar (rendenin ince tarafıyla rendelenmiş)

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı yulaf unu veya badem unu

  • 1 tutam kekik, tuz, karabiber

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı lor peyniri veya light rendelenmiş kaşar

  • 1 yemek kaşığı domates sosu (isteğe bağlı sarımsaklı)

  • Birkaç dilim cherry domates

  • İsteğe göre biraz taze fesleğen

Nasıl yapılır?

  • Karnabahar tabanı hazırlığı: Karnabaharı rendele, mikrodalgada 5 dakika pişir ya da tavada suyunu çektirerek hafifçe kavur. Soğuduktan sonra temiz bir bezle fazla suyunu sık.

  • Yumurtayı, unu ve baharatları ekleyerek yoğur. Hamur kıvamına getir.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yağlı kağıt ser ve hamuru ince yuvarlak şekilde yay.

  • 190°C’de 10 dakika pişir – bu ön pişirme sayesinde taban tutacak.

  • Airfrey'dan çıkar, üzerine domates sosunu, lor peynirini ve cherry domatesleri koy.

  • 190°C’de 7 dakika daha pişir. Peynir eriyip kuşkonmazlar hafifçe kızarınca hazır!

  • Serviste üzerine taze fesleğen serpmeyi unutma. Hem kokusu hem görüntüsüyle fark yaratır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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