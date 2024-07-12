Aynı Anda İki İşi Birden Yapabilmek İçin Neye İhtiyacın Var?
Aynı Anda İki İşi Birden Yapabilmek İçin Neye İhtiyacın Var?
Bazı anlarda zaman o kadar kısıtlı olur ki aynı anda iki işi birden yapmamız gerekebilir...
Senin böyle anlarda iki işi birden yapabilmek için neye ihtiyacın var? Söylüyoruz!
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1. Hafta içi akşam yemeklerini genellikle nasıl hazırlıyorsun?
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2. Mutfakta ne kadar vakit geçirebiliyorsun?
3. Birden fazla yemek hazırlaman gereken durumlarda nasıl bir yol izlersin?
4. Mutfaktaki zaman yönetiminle ilgili hangisi seni en iyi tanımlar?
5. Yemek yaparken lezzet ve koku karışımı konusunda ne düşünüyorsun?
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