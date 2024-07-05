Aynı Anda İki Farklı Yemek Yapmak İsteyenlere: Lezzetiyle Birbirini Tamamlayan 12 Tarif
Aynı Anda İki Farklı Yemek Yapmak İsteyenlere: Lezzetiyle Birbirini Tamamlayan 12 Tarif
Siz de yemek yaparken yanına ne hazırlayacağını düşünmekten stres olanlardan mısınız? O zaman birbiriyle çok yakışan bu tarifler hayatınızı kurtaracak. Çünkü artık yan yana yapılacak yemekleri ne düşünmekle ne de hazırlamakla vakit kaybetmeyeceksiniz! 🥳
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ot Kabuklu Somon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Izgara Kuzu Pirzola
3. Yanına da şöyle yeşil soslu kızarmış patatesler
4. Izgarada Çıtır Parmak Tavuk
5. Yanına Közlenmiş Rezene
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Izgara Sebzelerle Tavuk Göğsü
7. Kızarmış Pirinç
8. Çavdar Ekmekli Morina Balığı
9. Izgara Kuşkonmaz, Domates ve Feta Peynirli Salata
10. Akdeniz Tavuk Nugget
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın