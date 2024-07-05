Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Aynı Anda İki Farklı Yemek Yapmak İsteyenlere: Lezzetiyle Birbirini Tamamlayan 12 Tarif

etiket Aynı Anda İki Farklı Yemek Yapmak İsteyenlere: Lezzetiyle Birbirini Tamamlayan 12 Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 18:01

Siz de yemek yaparken yanına ne hazırlayacağını düşünmekten stres olanlardan mısınız? O zaman birbiriyle çok yakışan bu tarifler hayatınızı kurtaracak. Çünkü artık yan yana yapılacak yemekleri ne düşünmekle ne de hazırlamakla vakit kaybetmeyeceksiniz! 🥳

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Ot Kabuklu Somon

1. Ot Kabuklu Somon

Klasik somon tariflerinin yanında bir hayli değişik görünen bu öneri, sıradan bir akşam yemeğini lüks restoran deneyimine dönüştürme konusunda oldukça iddialı!

Hazırlama Süresi: 25 dk

Pişirme Süresi: 24 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 400 gr küçük patates

  • 1 ampul rezene

  • 1 yeşil dolmalık kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 25 gr parmesan peyniri

  • 1 demet dereotu

  • 30 gr panko

  • Yarım limon

  • 1 yumurta akı

  • 1 tutam karabiber

  • 4 somon fileto

  • Yarım limon

Yapılışı:

1. Patatesleri soymadan kabuklarıyla yıkayın, kurutun. Rezeneyi çekirdeklerini çıkararak parçalayın, kabağı dilimleyin ve bütün sebzeleri zeytinyağıyla bir güzel harmanlayın. 

2. Sebzeleri bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer sepetlerinden uygun olanına yerleştirin ve 14 dakika 200 derecede pişirin. 

3. Parmesan peynirini rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve pankoyla birleştirin. Bu karışıma yarım limon suyu ilave edip, limon kabuğunu rendeleyin. Son olarak yumurta akını da ekleyip karıştırın.

4. Somonları gerekiyorsa 4 eşit parçaya bölün, gerekmezse olduğu gibi bırakın ve hazırladığınız karışımla kaplayın.

5. Ardından cihazın diğer haznesine yerleştirip 10 dakika 200 derecede pişmeye bırakın. Patateslerin olduğu hazneyi açarak onları da ters yüz edin.

Not: Bu esnada cihazın kokuları da tatları da birbirine karıştırmayan mükemmel pişirme teknolojisi devreye girdiğinden, her haznedeki malzemeler kendi özel ayarıyla pişecek.

6. Limon yarısını dilimleyin ve ayrı ayrı fakat aynı zamanda pişen balığınızla sebzelerinizin olduğu servis tabaklarına alın.

Muhteşem görünüyor! 😋

2. Izgara Kuzu Pirzola

2. Izgara Kuzu Pirzola

Enfes bir kuzu pirzola pişirmenin sırrını biliyor musunuz? Ve hayır cevap barbekü değil, sadece barbekü tadında pişirmenizi sağlayacak bir ekipman. 😎

Hazırlama Süresi: 5 dk

Pişirme Süresi: 14 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 600 gr kuzu pirzola

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 2 tutam tuz

Yapılışı:

1. Pirzolalarınızı yağ ve tuz kullanarak damak zevkinize göre tatlandırın. Ama Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yağa gerek duymadan pişirdiğini hatırlayarak yağ kullanımını buna göre ayarlayın.

2. Izgara aksesuarını cihazın içine yerleştirin, dilerseniz 5 dk ısınmaya bırakın ama çok şart değil. 😉

3. Kuzu pirzolaları da aksesuar üzerine yerleştirip 9 dk pişirin.

Evet 10 dakikadan kısa sürede tam kıvamında pişmiş, dışı hafif çıtır içi sulu pirzolalar hazırlamanız mümkün. ✌️

3. Yanına da şöyle yeşil soslu kızarmış patatesler

3. Yanına da şöyle yeşil soslu kızarmış patatesler

Et yemeklerinin yanına muhteşem giden bu eşlikçiyi, ana yemeğinizle aynı anda pişirerek vakitten kazanabilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 5 dk

Pişirme Süresi: 12 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gr bebek patates

  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

  • 15 gr maydanoz, kıvırcık yapraklı

  • 10 gr dereotu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

  • 2 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Patatesleri 3-4 cm büyüklüğünde böldükten sonra yıkayın ve zeytinyağına bulayın.

2. Bu şekilde cihazın boş olan haznesine aktarın ve belirtilen ayarlarla pişirin. Gerekirse sürenin yarısında sepeti sallayabilirsiniz.

3. Patatesler pişerken baharatları, hardalı, sirkeyi, yağı, karabiberi ve tuzu mikserden geçirin.

4. Patateslerinizi üzerinde hazırladığınız bu sosla birlikte ana yemeğinizin yanına servis edin.

Elinize sağlık! 💚

4. Izgarada Çıtır Parmak Tavuk

4. Izgarada Çıtır Parmak Tavuk

Her yaştan seveni olan çıtır ızgara tavuk yapması kolay olsa da kıvamı tutturması zor yemeklerden. Onu aromatik İtalyan baharatlarıyla harmanlayarak ekstra lezzetli ve ekstra sulu hale getirmek isterseniz, izlemeniz gereken yok şu şekilde: 

Hazırlama Süresi: 5 dk (+30 dk marinasyon - opsiyonel)

Pişirme Süresi: 12 dk 

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Önce tavuklarınıza muhteşem aroma verecek İtalyan baharat karışımını, zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyuyla harmanlayın. Tavuk etlerinizi bu sosla iyice ovun ve mümkünse yarım saat kadar marine edin.

2. Izgara aksesuarı cihazın pişirme yapacağınız sepetine alın. 5 dk ön ısıtma uygulayabilirsiniz.

3. Aksesuarın üzerine marine olan tavuklarınızı sıra sıra yerleştirin ve pişene kadar bekleyin. 

4. Kolay ön ayarlı programları sayesinde tek seferde her iki hazne için de ayrı ayrı ayar yaparak, tavuklarınızı en iyi kıvamda pişirebilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra sızma zeytinyağı gezdirip kıyılmış maydanoz serperek servis etmeyi ve aşağıdaki eşlikçiye göz atmayı unutmayın.

Afiyet olsun.

5. Yanına Közlenmiş Rezene

5. Yanına Közlenmiş Rezene

Yaz demek rezene demek. Onun karamelize olmuş bu hali birçok ana yemeğe eşik attırmanızı sağlayacak. 😘

Hazırlama Süresi: 5 dk

Pişirme Süresi: 21 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 rezene (ampul şeklinde)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 40 gr parmesan, rende

  • 5 gr taze kekik

Yapılışı:

1. Rezeneleri elma dilimi halinde doğrayıp yağlayın, ardından bir kaseye alın. İçine tuz, karabiber, parmesan peyniri ekleyip iyice harmanlayın.

2. Baharatlı rezeneleri cihazın boş olan haznesine aktarın ve belirtilen ayarlarla pişirin.

Not: Philips Çift Hazneli Airfryer, farklı ihtiyaçlara uygun boyutta haznelere sahiptir. 6 lt ve 3 lt'lik bu iki hazne, kullandığınız malzeme miktarına göre dilediğiniz tarafı kullanmanızı sağlar. Böylece aynı anda yemek pişirmek sadece parmaklarınızın ucunda olur. 👍

3. Pişme esnasında sepeti açıp 1-2 kez sallayabilirsiniz. 

4. Ardından rezenelerinizi ince kıydığınız maydanoz, ezdiğiniz sarımsak, rende limon kabuğu, gremolata sos ve tuz ile harmanlayıp servis edebilirsiniz.

Afiyetler olsun efenim. 😎

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Izgara Sebzelerle Tavuk Göğsü

6. Izgara Sebzelerle Tavuk Göğsü

Dolapta kalan bütün sebzeleri değerlendirebileceğiniz enfes bir tavuk tarifimiz var! 😉

Hazırlama Süresi: 40 dk

Pişirme Süresi: 27 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 tavuk göğüs fileto

  • 2 tutam tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 1 soğan

  • Yarım kabak

  • 2 dolmalık biber

  • 4 çeri domates

  • Yarım diş sarımsak

  • 2 çay kaşığı taze kekik

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini temizledikten sonra tuz ve karabiber ile harmanlayın.

2. Bu şekilde cihazın geniş haznesine alın ve 10 dakika pişirin.

3. Bu esnada soğanı dilimleyin, kabağı yıkayıp uzun uzun kesin ve çekirdeklerini ayırın. Dolmalık biberleri de uzunlamasına kesin, domatesleri ikiye bölün, sarımsağı kıyın ve kekik yapraklarını doğrayın.

4. Doğradığınız bütün sebzeleri yağ, kekik, tuz ve karabiber kullanarak tatlandırın. Ardından cihazın haznesine alıp 17 dakika pişmeye bırakın.

5. Pişen tavukları ve sebzeleri servis tabaklarına alın.

Elinize sağlık! 😎

7. Kızarmış Pirinç

7. Kızarmış Pirinç

Hemen her yemeğin yanına yakışan o çok farklı öneriyi de sizinle paylaşıyoruz. Mutlaka denemelisiniz! 🤩

Hazırlama Süresi: 30 dk

Pişirme Süresi: 17 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 1 soğan

  • 2 taze soğan

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 200 gr uzun taneli pirinç

  • 2 yumurta

  • 50 gr donmuş bezelye

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 çay kaşığı susam yağı

Yapılışı:

1. Kırmızı dolmalık biberi yıkayıp küp küp doğrayın, soğanı ve taze soğanı soyup ince ince kıyın. Bu şekilde hazırladığınız bütün sebzeleri cihaza uygun bir kaba aktarıp üzerine yağı ekleyin.

2. Sebzeleri cihazın boş olan sepetine alıp 10 dakika çıtır çıtır olana kadar pişirin.

3. Bu esnada pirinci paket üzerindeki talimatlara göre pişirin ve çırpılmış yumurta, donmuş bezelye, soya sosu, susam yağı ile güzelce harmanlayın.

4. Pirinçli yumurta karışımını pişirdiğiniz sebzelere ilave edip tekrar harmanlayın ve 7 dakika da bu şekilde pişirin.

5. Süre sonunda çıtır çıtır olan pilavınızı ana yemeğinizin yanında servis edin. Dilerseniz üzerine damak zevkinize uygun olan acı sos da gezdirebilirsiniz. 😘

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kopyalama özelliği sayesinde yancılarınızı ana yemekle aynı anda pişirebilirsiniz. Tek bir düğmeye basarak her iki hazne için de ayar yapmanızı sağlayan bu çığır açan teknoloji, hayatınızı fazlasıyla kolaylaştıracak. ✌️

8. Çavdar Ekmekli Morina Balığı

8. Çavdar Ekmekli Morina Balığı

Balık her sofranın vazgeçilmezi. Çavdar ekmekli bu tarif ise hem görünümü hem aromasıyla kesinlikle denemeye değer önerilerimizden bir diğeri! 🤗

Hazırlama Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 17 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 480 gr morina balığı

  • 1 limon

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 1 tutam karabiber

  • 100 gr siyah çavdarlı tam tahıl ekmek

  • 50 gr tereyağı

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1,5 çay kaşığı rende limon kabuğu

  • 1 tutam karabiber

  • 2 yemek kaşığı kanola yağı

Yapılışı:

1. Morinaları temizleyip kurulayın, üzerine limon suyu, tuz ve karabiber gezdirin.

2. Çavdar ekmeğini ince ince doğrayın ve tereyağı, hardal, limon kabuğu, biber ile harmanlayın.

3. Ekmek karışımını, çok kalın olmamak şartıyla balık filetoların üzerine sürün.

4. Balığınızı fırça veya sprey şişe yardımıyla hafifçe yağlayın, ardından pişirme aksesuarına alıp hazneye yerleştirin. Belirtilen ayarda pişmeye bırakın.

Balığınızı hava teknolojisiyle tam damağınıza uygun şekilde pişirmeden önce alttaki salata tarifine de mutlaka göz atın. Malum, ikisini aynı anda hazırlayabilirsiniz. 😉

9. Izgara Kuşkonmaz, Domates ve Feta Peynirli Salata

9. Izgara Kuşkonmaz, Domates ve Feta Peynirli Salata

Kuşkonmaz, yanına her şeyin yakıştığı muhteşem sebzelerden. Eğer onu balığın lezzetini artıracak farklı bir salataya koymak isterseniz, şu tarifi denemenizi öneririz!👇 

Hazırlama Süresi: 7 dk

Pişirme Süresi: 9 dk

Pişirme Derecesi: 160° - 200°

Malzemeler:

  • 20 gr file badem

  • 400 gr kuşkonmaz

  • 200 gr çeri domates

  • 100 gr feta peyniri

  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Önce file bademleri cihazın küçük haznesine aktarın ve 2 dakika 160 derecede pişirin. Bu esnada bademler sıçramasın diye atıştırmalık kapağını kullanmayı unutmayın.

2. Ardından kuşkonmazları yıkayın, parçalayın ve zeytinyağına harmanlayın.

3. Sepete aktardıktan sonra 7 dakika 200 derece ayarıyla pişirin.

4. Malzemeler pişerken çeri domatesleri yıkayıp doğrayın, feta peyniri küpler haline getirin ve balzamik sirkeyle zeytinyağını karıştırıp salata sosunu hazırlayın.

5. Pişen sebzelerinizi doğranan sebzelerle ve sosla birleştirip salata kasesine aktarın.

Ana yemeğiniz pişerken bir yandan hazırlayacağınız bu keyifli tarif size kendinizi çok enerjik hissettirecek. ❤️

10. Akdeniz Tavuk Nugget

10. Akdeniz Tavuk Nugget

Tavuk nugget seviyorsanız, ister ekmek arası ister tek başına tüketebileceğiniz bu tarifi de es geçmeyin.

Hazırlama Süresi: 20 dk

Pişirme Süresi: 20 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 dilim tost ekmeği

  • 1 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yumurta

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

  • 250 gr tavuk göğüs fileto

  • 2 çay kaşığı kırmızı pesto

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Ekmekleri küp küp kesin ve acı biber ile birlikte mikserden geçirip kırıntı haline getirin. Üzerine zeytinyağı ekleyip karıştırın ve bir kaba aktarın.

2. Yumurta beyazını ayırın. Sarımsağı maydanozla birlikte miksere alıp çekin. Tavuk göğsünü nugget parçalarına ayırın ve çektiğiniz karışıma ekleyin. Bu karışımı da ayrı bir kaba alın. Bir diğer kapta ise yumurta sarısını, tuzu, karabiberi, pestoyu karıştırın.

3. Tavuk parçalarına nugget formu verin.

4. Nugget parçalarını, iki önceki adımda ayırdığınız yumurta beyazına ve ekmek karışımına bulayın.

5. Cihazın geniş haznesine nugget parçalarını yan yana dizin, dilerseniz katlı pişirme aksesuarını kullanın ve belirtilen ayarlarla pişmeye bırakın.

Daha lezzetli, fit ve pratik tarifler yapmanızı sağlayan Philips Çift Hazneli Airfryer, nuggetlarınızı en az yağ ile en leziz şekilde pişirmenizi sağlayacak. Bu tarifin yanına aşağıdaki yancıyı eklemeyi de unutmayın! 😘

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Havuç Kızartmaları

11. Havuç Kızartmaları

Nugget menünüzdeki işleri değiştirmek için yanına patates yerine havuç kızartmak istemez miydiniz?

Hazırlama Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 15 dk

Pişirme Derecesi: 160° - 180°

Malzemeler:

  • 600 gr havuç

  • 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 yemek kaşığı badem

  • 2 yemek kaşığı kanola yağı

  • 0,25 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Havuçları soyup yıkayın ve uzunlamasına dilimleyin.

2. Mısır nişastasını, öğütülmüş bademi, kanola yağını, tuzu ve havuçları bir kasede karıştırın.

3. Bu şekilde cihazın boş haznesine aktarın ve 10 dakika pişirin, ardından dereceyi 180'e getirip 5 dakika da böyle pişirin.

4. Malzeme miktarına göre bu tarifi iki partide yapabilir veya havuçlar için geniş hazneyi kullanabilirsiniz.

5. Çıtır çıtır pişen havuçlarınızı nuggetların yanına aldıktan sonra üzerine limon suyu sıkın ve tercihen acı sosla servis edin. 

Ellerinize sağlık. 🧡

12. Pirinçli Mercimek Güveç ve Hindistan Cevizli Turta

12. Pirinçli Mercimek Güveç ve Hindistan Cevizli Turta

Ana yemeğin yanına bir şey hazırlamanız gerekmeyen durumlarda, yemek sonrası yiyeceğiniz tatlıyı hazırlamaya geçebilirsiniz. Oldukça tropikal bir lezzet olan hindistan cevizinin ve mercimek güvenin bu halini mutlaka denemelisiniz.

Hazırlama Süresi: 30 dk

Pişirme Süresi: 20 - 25 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 80 gr un

  • 40 gr şeker

  • 30 gr hindistan cevizi yağı

  • 1 yemek kaşığı soğuk su

  • 200 ml hindistan cevizi sütü

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

  • 25 gr mısır nişastası

  • Yarım çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 240 gr süzülmüş mercimek konservesi

  • 80 gr mısır konservesi

  • 400 gr pişmiş esmer pirinç

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 250 ml domates sosu

  • Yarım çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • Yarım çay kaşığı chili biber tozu

  • Yarım çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

1. Un, yarım şeker kamışı, hindistan cevizi yağı ve suyu bir kaseye alarak karıştırın. Yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun. Ardından hindistan cevizi sütü, kalan şeker kamışı, limon suyu, limon kabuğu, vanilya ve mısır nişastasını bir sos tavasında yoğunlaşana kadar karıştırın. Elde ettiğiniz hamuru 4 adet muffin kabının en altına pay edin, üzerine de diğer karışımı eşit şekilde dökün.

2. Pirinçleri ve mısırı yıkayıp cihaz haznesine uygun bir tepsiye aktarın. Kalan diğer malzemeleri de tuz ve karabiberle harmanlayın.

3. Muffin kaplarını sol hazneye, pirinç karışımını ise sağ hazneye alın. Sol hazneyi 20 dk 180 derece, sağ hazneyi 25 dakika 180 derece ayarlarına getirin.

4. Süre sonunda yemeğinizi ve sonrasında yiyeceğiniz tatlınızı servis tabaklarına aktarın.

Harika görünüyor! 🤸🏻‍♀️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın