Aynı Anda İki Farklı Yemek Yapmak İsteyenlere: Lezzetiyle Birbirini Tamamlayan 12 Tarif

Hemen her yemeğin yanına yakışan o çok farklı öneriyi de sizinle paylaşıyoruz. Mutlaka denemelisiniz! 🤩

Hazırlama Süresi: 30 dk

Pişirme Süresi: 17 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

1 kırmızı dolma biber

1 soğan

2 taze soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

200 gr uzun taneli pirinç

2 yumurta

50 gr donmuş bezelye

2 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı susam yağı

Yapılışı:

1. Kırmızı dolmalık biberi yıkayıp küp küp doğrayın, soğanı ve taze soğanı soyup ince ince kıyın. Bu şekilde hazırladığınız bütün sebzeleri cihaza uygun bir kaba aktarıp üzerine yağı ekleyin.

2. Sebzeleri cihazın boş olan sepetine alıp 10 dakika çıtır çıtır olana kadar pişirin.

3. Bu esnada pirinci paket üzerindeki talimatlara göre pişirin ve çırpılmış yumurta, donmuş bezelye, soya sosu, susam yağı ile güzelce harmanlayın.

4. Pirinçli yumurta karışımını pişirdiğiniz sebzelere ilave edip tekrar harmanlayın ve 7 dakika da bu şekilde pişirin.

5. Süre sonunda çıtır çıtır olan pilavınızı ana yemeğinizin yanında servis edin. Dilerseniz üzerine damak zevkinize uygun olan acı sos da gezdirebilirsiniz. 😘

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