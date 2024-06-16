Aynı Anda İki Farklı Yemek Yapabilen Yeni Çift Hazneli Philips Airfryer'ın Bilmeniz Gereken 11 Özelliği

Her şey mümkün olan en kolay haline getirmek için tasarlanan cihaz, dijital ekranında 8 ön ayar bulundurur. Böylece pişirme işlemi esnasında yemekleri kontrol etmeniz veya tahminde bulunmanız gerekmez. Çünkü dokunmatik ekran üzerinden bir kez seçim yaptıktan sonra kızartmalar, tavuk yemekleri, et yemekleri, sebzeler, kekler ve daha pek çok şey için en ideal ayarlara ulaşabilirsiniz. 😘