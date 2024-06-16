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Aynı Anda İki Farklı Yemek Yapabilen Yeni Çift Hazneli Philips Airfryer'ın Bilmeniz Gereken 11 Özelliği

etiket Aynı Anda İki Farklı Yemek Yapabilen Yeni Çift Hazneli Philips Airfryer'ın Bilmeniz Gereken 11 Özelliği

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 19:01

Airfryer teknolojisinin hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırdığına şüphe yok. Ama giderek gelişen bu teknolojinin en son versiyonu olan Philips Çift Hazneli Airfryer, diğerlerinden oldukça farklı. Hem görünüm hem işlev bakımından pratikliğin geldiği son nokta olan bu cihazın birbirinden çekici özelliklerine gelin yakından bakalım! 😎

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1. Her yemeğe uygun kapasitede hazneler

1. Her yemeğe uygun kapasitede hazneler

Yemekleri aynı anda pişirmek için tasarlanan yeni Philips Çift Hazneli Airfryer; biri büyük, biri küçük olmak üzere iki hazneye sahiptir. 6 litrelik büyük hazne daha ana yemekler için mükemmelken, 3 litrelik küçük hazne pilavlar, atıştırmalıklar, tatlılar ve diğer yan yemekler için harikadır. ✌️

2. Klasikleşmiş Rapid Air Teknolojisi

2. Klasikleşmiş Rapid Air Teknolojisi

Philips Airfryer modelleriyle özdeşleşmiş olan Rapid Air Teknolojisi bu üründe de mevcuttur. Her ne pişirirseniz pişirin, yemeklerin çıtır, yumuşak ve eşit şekilde pişmesini sağlayan bu özel teknoloji sadece en iyi yemekleri yemenizi garantiler. Çünkü ısı dolaşımını sadece yemeklerin dışına vermez, aynı zamanda içinden de geçirerek optimize eder. Bu da geriye sadece mükemmel sonuçlar bırakır. 😉

3. Aynı anda servise hazır yemekler

3. Aynı anda servise hazır yemekler

Philips Çift Hazneli Airfryer, adı üstüne ikili bir hazne tasarımına sahiptir. Bu da size farklı yemekleri aynı anda pişirerek, ideal yemek menülerini daha hızlı servis etme şansı tanır. Pişirme sürelerini ve otomatik ayarlayan teknoloji sayesinde tek seferde çok çeşitli servis menüleri çıkarabilirsiniz.

4. Ön ayarlı programlar

4. Ön ayarlı programlar

Her şey mümkün olan en kolay haline getirmek için tasarlanan cihaz, dijital ekranında 8 ön ayar bulundurur. Böylece pişirme işlemi esnasında yemekleri kontrol etmeniz veya tahminde bulunmanız gerekmez. Çünkü dokunmatik ekran üzerinden bir kez seçim yaptıktan sonra kızartmalar, tavuk yemekleri, et yemekleri, sebzeler, kekler ve daha pek çok şey için en ideal ayarlara ulaşabilirsiniz. 😘

5. Kopyalama işlevler

5. Kopyalama işlevler

Cihazın üzerindeki dijital ekranın bir diğer avantajı da tek düğmeyle, her iki hazne için de pişirme süresini ve sıcaklığını belirleme avantajıdır. Bu sayede tek yerden kontrol ederek, iki haznede ayrı ayrı yemekler pişirebilirsiniz. Üstelik kokuları birbirine karıştırma riski olmadan! 🤩

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6. HomeID uygulamasına özel tarifler

6. HomeID uygulamasına özel tarifler

Airfryer ile pişirme deneyimini bir üst seviyeye çıkaran HomeID uygulaması, sizi bu cihazda da yalnız bırakmaz. Philips Çift Hazneli Airfryer'a özel tarifler cihazın kendine has teknolojisini en iyi şekilde kullanmanızı sağlar ve bütün deneyim boyunca adım adım rehberlik sunar. Bu da ağız sulandıran yüzlerce tarifi kusursuz yapmanızda etkilidir. 😋

7. Çok az yağ kullanımı

7. Çok az yağ kullanımı

Philips Çift Hazneli Airfryer yemek pişirirken kullandığınız yağ miktarını minimuma indirmenizi sağlar. Geleneksel fritözde pişirilmiş patates kızartması ile karşılaştırıldığında %90 daha az yağ gerektiren bu cihaz, daha sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak için mükemmeldir. Böylece hem besinlerin tadını daha iyi almanızı sağlar, hem de sağlıklı bir yaşama geçiş yapmanıza yardımcı olur.

8. Zaman tasarrufu

8. Zaman tasarrufu

Rakipsiz hız ile gelen cihazın kolay kullanımı, hızlı pişirmesi ve aynı anda ikili yemek yapma gibi artıları zamandan büyük ölçüde tasarruf etmenizi sağlar. Böylece acil durumlarda bile sadece dakikalar içinde leziz menüler hazırlayabilir, beklenmedik misafirler için enfes sofralar kurabilirsiniz. 🙃

9. Yüksek enerji verimliliği

9. Yüksek enerji verimliliği

Philips güvenilirliğinden gelen enerji verimliliği bu cihaz için de geçerlidir. Standart fırına kıyasla %70 daha az enerji tükettiğinden faturanıza olumlu yansır. Dolayısıyla hem sağlığınızı, hem sofranızın mükemmelliğini, hem de cebinizi düşünür. 😉

10. Aile boyu kapasite

10. Aile boyu kapasite

İkili haznenin bir diğer artısı da ister kalabalık ister tek kişilik menüler hazırlama kolaylığıdır. Çünkü 6 litrelik sağ hazne aile boyu servisler ve ana yemekler için harikadır. 1,5 kiloluk sol hazne ise aperitiflerin, yan yemeklerin veya tek kişilik menülerin vazgeçilmezidir. Bu da işleri sizin için fazlasıyla kolaylaştırır. 🌀

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11. Pratik temizlik

11. Pratik temizlik

Philips Çift Hazneli Airfryer ile sadece yemek yapmak değil, yemek yedikten sonra ortalığı toparlamak da çok daha pratiktir. Çünkü kolay temizlik için tasarlanan cihazın sepeti ve diğer aksesuarları makinede hızlıca yıkanabilir. Dış yüzeyi ve makineye girmeyen tarafları ise kullanılan malzeme sayesinde ovalama ve ıslatma gerekmeden temizlenebilir. Harika değil mi? 🥰

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