Aynı Anda İki Farklı Yemek Yapabilen Yeni Çift Hazneli Philips Airfryer'ın Bilmeniz Gereken 11 Özelliği
Aynı Anda İki Farklı Yemek Yapabilen Yeni Çift Hazneli Philips Airfryer'ın Bilmeniz Gereken 11 Özelliği
Airfryer teknolojisinin hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırdığına şüphe yok. Ama giderek gelişen bu teknolojinin en son versiyonu olan Philips Çift Hazneli Airfryer, diğerlerinden oldukça farklı. Hem görünüm hem işlev bakımından pratikliğin geldiği son nokta olan bu cihazın birbirinden çekici özelliklerine gelin yakından bakalım! 😎
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1. Her yemeğe uygun kapasitede hazneler
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2. Klasikleşmiş Rapid Air Teknolojisi
3. Aynı anda servise hazır yemekler
4. Ön ayarlı programlar
5. Kopyalama işlevler
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6. HomeID uygulamasına özel tarifler
7. Çok az yağ kullanımı
8. Zaman tasarrufu
9. Yüksek enerji verimliliği
10. Aile boyu kapasite
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