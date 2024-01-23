Aylin Kotil’den Fatih Altaylı’ya Kadın Düşmanlığı Tepkisi: “Bir Dizi İzler Gibiyim”
Aylin Kotil’den Fatih Altaylı’ya Kadın Düşmanlığı Tepkisi: “Bir Dizi İzler Gibiyim”
CHP’den Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Aylık Kotil, programında kendisinden eski eşinin soyadıyla bahseden Fatih Altaylı’ya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kotil, Fatih Altaylı’yı kadın düşmanı olarak suçladı.
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CHP’den Şişli Belediyesi için aday adayı olan Aylin Kotil için, iddiaya göre Ekrem İmamoğlu’na mektup yazan Rahmi Koç adaylığın onaylanmasını istedi.
Fatih Altaylı da hem köşe yazısında hem de YouTube üzerinden yaptığı yayında Aylin Kotil’in adaylığına destek verdi ve aday olması durumunda seve seve oy vereceğini söyledi.
Ancak Aylin Kotil, kendisinden sık sık eski eşi olan Mustafa Sarıgül’ün soyadıyla bahsetmesine tepki gösterdi.
“Fatih Altaylı ilginç bir insan. Benim adım Aylin Kotil… 12 Eylül cuntasının makamından aldığı İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in soyadını gururla taşıyorum. Programında 6 kez Aylin Sarıgül diyor. 20 yıl evvel boşandığım bir insanın soyadını 6 kez üst üste söylemesi onun ilginçliğini bir kez daha anımsattı.”
“Hep aynı kadın düşmanlığı, hep aynı stratejik yönlendirmeler. Doksanlı yıllarda geçen bir dönem dizisini izler gibi izledim.”
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Programi izlemedim ama adam aday olursa desteklerim diyor acaba öküz altında buzağı aramaya gerek var mı? Ya da ne bilim kompleks yapmaya...