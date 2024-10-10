Ayda Birkaç Kez Balık Tüketmek Şart: Ekim Ayının En Lezzetli Balıkları İle Yapabileceğiniz 12 Tarif

Kalamarı sevmeyen herhalde yoktur. Onu çok daha leziz hale getirmek için deneyeceğiniz bu tarifi, yanında mantarla birlikte tüm partilere, davetlere veya akşam yemeklerine aperitif olarak dahil edebilirsiniz.
Izgara Marine Kalamar
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 6 dakika + (3 saat marinasyon)
Pişirme derecesi: 200 derece
Malzemeler:
Yapılışı:
Kalamarları uzunlamasına kesin ve etin iç kısmına hafifçe çizik atın.
Sarımsağı soyup kıyın, kişnişin bir kısmını doğrayın kalanını servis için bırakın. Yarım limonu sıkın, kalan yarımı servis için dilimleyin.
Marine sosunu hazırlamak için limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, kişniş, tuz ve karabiberi güzelce karıştırın.
Kalamarları bu sosa alıp yaklaşık 3 saat buzdolabında bekletin. (Bu tarif kolay olmasına rağmen uzun marinasyon içerdiğinden kalamar hazırlığını yemek saatinden birkaç saat önce tamamlamak isteyebilirsiniz.)
Marine edilen balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun büyüklükteki haznesine alıp belirtilen ayarları yapın.
Kaşarlı Mantar
Hazırlama süresi: 5 dakika
Pişirme süresi: 10 dakika
Pişirme derecesi: 200 derece
Malzemeler:
15 mantar
Rende kaşar
Dilim tereyağı
Yapılışı:
Mantarları temizleyin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine yerleştirin. 8 dakika boyunca belirtilen ayarla pişirin.
Mantarlar pişince üstlerine yağ ilave edip pişirmeye devam edin.
Son olarak kaşarlarını da ekleyip 1 dakika daha pişirin.
Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı, ihtiyacınıza uygun boyutlu tarafı kullanmanızı sağlar. Böylece mantar ve kalamar miktarına bağlı olarak 6 litrelik büyük hazneyi veya 3 litrelik küçük hazneyi kullanabilir, ihtiyacınıza uygun bir pişirme deneyimi elde edebilirsiniz. ✌️
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