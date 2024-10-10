Ayda Birkaç Kez Balık Tüketmek Şart: Ekim Ayının En Lezzetli Balıkları İle Yapabileceğiniz 12 Tarif

Kim demiş balık tarifleri illa servis halinde, kızarmış veya ızgara olacak diye? Eğer onu daha doyurucu ve farklı hale getirmek isterseniz yapmanız gereken şey çok basit. Biraz pirinçle karıştırıp Asya'ya seyahate çıkacağınız bu tarifi tüm ev halkı çok sevecek.

Hazırlama süresi: 14 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

150 gr pirinç

300 gr uskumru, fümelenmiş

0,25 limon otu sapı

10 gr zencefil

60 gr taze rezene

50 gr taze soğan

50 gr kuşkonmaz

50 gr havuç

40 ml soya sosu

1 çay kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

0,25 çay kaşığı Sambal oelek acı biber salçası (veya acı ev salçası)

Yapılışı:

Önce pirinci normal pilav yapar gibi pişirin ve kenarda bekletin.

Uskumruyu derisinden ve kılçıklarından ayırıp kalan et kısımlarını parçalara bölün.

Sebzeleri yıkayın, kabuklarından ayırın ve doğrayın. Bu aşamada taze soğanı ince ince, havuzu uzun uzun, otları da ufak ufak doğrayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer pişirme aksesuarına alın. Üzerine de sirke, salça, yağ, soya sosu ekleyin.

Belirtilen ayarları yaparak sebzelerin yumuşamasını bekleyin.

8 dakika sonunda parçalara ayırdığınız uskumruları da sebzelerin üzerine yerleştirin ve bu şekilde 5 dakika daha pişirin.

Süre sonunda tüm malzemeleri pirinçle karıştırın.

Bu farklı ve yepyeni tarif sofralarınıza renk katacak. Üstelik malzemeleri hazırlayıp cihaza yerleştirdikten sonra tüm süreci uzaktan kontrol edecek ve dilediğiniz noktada uygulama üzerinden ayar yapabileceksiniz.

Daha iyi olamazdı! Elinize sağlık. 💫