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Ayda Birkaç Kez Balık Tüketmek Şart: Ekim Ayının En Lezzetli Balıkları İle Yapabileceğiniz 12 Tarif

etiket Ayda Birkaç Kez Balık Tüketmek Şart: Ekim Ayının En Lezzetli Balıkları İle Yapabileceğiniz 12 Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 20:31

Sonbaharın gelmesiyle birlikte av sezonu başladı ve yılın en leziz balıkları sofralardaki yerini almaya başladı. Eğer hala balıkları haftalık menülerinize eklemeyi başaramadıysanız şanslısınız. Çünkü sizin için leziz mi leziz, sağlıklı mı sağlıklı tarifler hazırladık. Hem de yancı tarifleriyle birlikte!

İşte mutlaka denemeniz gereken balık tarifleri! ✌️

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1. Pratik Levrek ve Izgara Sebze Mantar

1. Pratik Levrek ve Izgara Sebze Mantar

Ekim ayının en sevilen balıklarından olan levreği taze taze her yerde bulabilirsiniz. Oldukça pratik şekilde hazırlayacağınız bu levrek tarifinin yanına mevsim sebzelerini ekleyerek doyurucu bir menü hazırlamaya ne dersiniz?

Levrek Fileto

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 kg fileto

  • 1 soğan

  • 1 tutam sarımsak tozu

  • 5 defne yaprağı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam sumak tozu

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

  • Balıkları temizledikten sonra baharatlarla ve zeytinyağıyla birlikte güzelce harmanlayın. Bu aşamada vaktiniz varsa balıkları marinasyon için hazırladığınız sosta bekletebilirsiniz.

  • Yeterince bekleyen balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın. Üzerine halka halka doğradığınız soğanları yerleştirin ve belirtilen ayarla pişirin.

Izgara Sebze ve Mantar

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 200 gr kabak

  • 200 gr patlıcan

  • 200 gr kırmızı dolmalık biber

  • 100 gr kırmızı soğan

  • 100 gr mantar

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

  • Sebzeleri güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve dilimlemeye başlayın. Soğanı da kabuğunu soyduktan sonra halka halka doğrayın. Tüm malzemeleri bir kasede zeytinyağı ve tuz ile harmanlayın. Damak zevkinize göre başka baharatlar da ekleyebilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük olan haznesini açın, içine sebzeleri dökün ve dijital menüden pişirme ayarlarını yapıp cihazı başlatın.

İki tarifi aynı anda yapan bu teknoloji size sadece hız kazandırmayacak, aynı zamanda kokuların da tatların da karışmasına engel olarak dilediğiniz tüm tarifleri birlikte pişirme şansı sunacak. 😘

2. Domates Sosunda Sardalya ve Naneli Kuşkonmazlı Turplu Salata

2. Domates Sosunda Sardalya ve Naneli Kuşkonmazlı Turplu Salata

Bu ay her yerde bol bol bulacağınız bir diğer balık da sardalya. Sardalyayı klasik şekilde yemekten sıkıldıysanız bu tarif size gelsin!

Domates Sosunda Sardalya

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 500 gr sardalya

  • 3 yemek kaşığı un

  • 100 ml domates sos

  • 2 yemek kaşığı maydanoz

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam öğütülmüş karabiber

Yapılışı:

  • Temizlenen sardalyaları kağıt havluyla kurulayın ve bir kabta unla karıştırın. Her sardalyanın una iyice bulandığından emin olduktan sonra fazla undan arındırmak için sardalyaları bir güzel sallayın.

  • Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine alıp belirtilen süre boyunca kızartın.

  • Sardalyalar pişmeye dursun siz domates sosu hazırlamak için maydanozları doğrayın, sarımsağı soyup küp küp doğrayın ve bir kapta kalan malzemeleri karıştırın. Üzerine baharatları da ekleyin.

  • Yaklaşık 12 dakika sonra sepeti açın ve balıkların üzerine hazırladığınız sostan dökün. Bu şekilde 3 dakika daha pişirin.

Naneli Kuşkonmazlı ve Kırmızı Turplu Salata

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 500 gr kuşkonmaz

  • 300 gr kırmızı turp

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 0,25 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 30 ml zeytinyağı

  • 40 ml limon suyu

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 100 gr semiz otu

  • 5 tutam nane

  • 50 gr feta peyniri

  • 1 çay kaşığı rende limon kabuğu

Yapılışı:

  • Kuşkonmazın sapını kesip atın, kalan kısmını uzun uzun doğrayın. Kırmızı turpları yeşil kısımlarından ayırın ve ikiye veya dörde bölün. Üzerine zeytinyağı tuz, karabiber serpiştirin.

  • Bu şekilde cihazın küçük haznesine alın ve belirtilen ayarla pişirin.

  • Malzemeler pişerken kalan kısım için hardal, zeytinyağı, tuz ve limon suyuyla karıştırıp terbiyeyi hazırlayın. Marulu yıkaıktan sonra terbiyenin yarısıyla lezzetlendirin.

  • Pişen sebzeleri marulların üzerine alın. Feta peyniri, limon kabukları ve kalan terbiye ile birleştirip servis edin. En üste de taze nane yapraklarını ekleyin.

İki farklı yemek hazırlarken cihazın kopyalama işlemi size ekstra kolaylık sunacak. Çünkü böylece bir hazne için yaptığınız ayarı diğerine de kopyalayabilecek ve işleri daha kısa sürede halledebileceksiniz. 💃🏼

3. Tuzda Balık

3. Tuzda Balık

Mevsim tazelerinden çipura ile kolayca hazırlayacağınız bu tarif, Akdeniz'in en klasik lezzetlerinden biri. Hafif, sağlıklı ve pratik bir tarif denemek istediğiniz her an bu öneriyi dikkate alabilirsiniz!

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 2 yumurta akı

  • 1 kg tuz

  • 100 gr limon

  • 300 gr çipura balığı

  • 10 gr maydanoz

Yapılışı:

  • Yumurta akını bir kasede tuzla birlikte çırpın ve kenara alın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ızgara tavasını alıp altına bir kat bu karışımdan yayın. Üzerine balığı koyup arasında iki adet limon dilimi ve maydanozları yerleştirin. Ardından balığın üst kısmını da hazırladığınız karışımla örtün.

  • Bu şekilde belirtilen ayarları yapıp pişirin.

Bu farklı ve sıra dışı tarif hazırlanırken cihazın ekstra verimli pişirme teknolojisi devreye girecek. Yani yemeğiniz normalden daha kısa sürede hazırlanacak ve çok daha lezzetli olacak.

Tarifin yanına favori salatanızı yapmayı da unutmayın. 😍

4. Somon ve Yeşil Soslu Kızarmış Patates

4. Somon ve Yeşil Soslu Kızarmış Patates

Somon her mevsim herkesin en favori balıklarından bili. Hem doyurucu hem lezzetli bir menü arıyorsanız, işte istediğiniz o farklı öneri!

Somon

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Tuz, karabiber, kekik, biberiye

  • Limon dilimleri 

Yapılışı:

  • Önce balık marinasyonu için zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, bal, tuz, karabiber ve biberiye ile sos hazırlayın.

  • Somon filetolarını bu sosla marine edin ve 15-20 dakika buzdolabına kaldırıp dinlendirin. Balık ne kadar marine olursa malzemeler de o kadar içine siner.

  • Marine ettiğiniz somonları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol haznesine yerleştirin.

  • Belirtilen ayarları girin.

Yeşil Soslu Patates

Hazırlama Süresi: 5 dk

Pişirme Süresi: 12 dk

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gr bebek patates

  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

  • 15 gr maydanoz, kıvırcık yapraklı

  • 10 gr dereotu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

  • 2 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

  • Patatesleri 3-4 cm büyüklüğünde böldükten sonra yıkayın ve zeytinyağına bulayın.

  • Bu şekilde cihazın diğer haznesine aktarın ve belirtilen ayarlarla pişirin. 

  • Patatesler pişerken baharatları, hardalı, sirkeyi, yağı, karabiberi ve tuzu karıştırıp sosu hazırlayın.

  • Pişen patateslerin üzerine bu sostan dökün. Dilerseniz balık için de sosun bir kısmını ayırabilirsiniz. 

RapidAir Teknolojisi sayesinde çok az yağla dışı çıtır içi sulu sulu olacak bu yemeğin lezzeti sizi bile şaşırtacak.

Elinize sağlık! 💚

5. Uskumrulu Pilav

5. Uskumrulu Pilav

Kim demiş balık tarifleri illa servis halinde, kızarmış veya ızgara olacak diye? Eğer onu daha doyurucu ve farklı hale getirmek isterseniz yapmanız gereken şey çok basit. Biraz pirinçle karıştırıp Asya'ya seyahate çıkacağınız bu tarifi tüm ev halkı çok sevecek.

Hazırlama süresi: 14 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 150 gr pirinç

  • 300 gr uskumru, fümelenmiş

  • 0,25 limon otu sapı

  • 10 gr zencefil

  • 60 gr taze rezene

  • 50 gr taze soğan

  • 50 gr kuşkonmaz

  • 50 gr havuç

  • 40 ml soya sosu

  • 1 çay kaşığı susam yağı

  • 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 0,25 çay kaşığı Sambal oelek acı biber salçası (veya acı ev salçası)

Yapılışı:

  • Önce pirinci normal pilav yapar gibi pişirin ve kenarda bekletin.

  • Uskumruyu derisinden ve kılçıklarından ayırıp kalan et kısımlarını parçalara bölün.

  • Sebzeleri yıkayın, kabuklarından ayırın ve doğrayın. Bu aşamada taze soğanı ince ince, havuzu uzun uzun, otları da ufak ufak doğrayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer pişirme aksesuarına alın. Üzerine de sirke, salça, yağ, soya sosu ekleyin.

  • Belirtilen ayarları yaparak sebzelerin yumuşamasını bekleyin.

  • 8 dakika sonunda parçalara ayırdığınız uskumruları da sebzelerin üzerine yerleştirin ve bu şekilde 5 dakika daha pişirin.

  • Süre sonunda tüm malzemeleri pirinçle karıştırın.

Bu farklı ve yepyeni tarif sofralarınıza renk katacak. Üstelik malzemeleri hazırlayıp cihaza yerleştirdikten sonra tüm süreci uzaktan kontrol edecek ve dilediğiniz noktada uygulama üzerinden ayar yapabileceksiniz. 

Daha iyi olamazdı! Elinize sağlık. 💫

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6. Izgara Marine Kalamar ve Kaşarlı Mantar

6. Izgara Marine Kalamar ve Kaşarlı Mantar

Kalamarı sevmeyen herhalde yoktur. Onu çok daha leziz hale getirmek için deneyeceğiniz bu tarifi, yanında mantarla birlikte tüm partilere, davetlere veya akşam yemeklerine aperitif olarak dahil edebilirsiniz.

Izgara Marine Kalamar

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika + (3 saat marinasyon)

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 2 kalamar tüpü

  • 3 diş sarımsak

  • 1 limon

  • 15 gr taze kişniş

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam deniz tuzu

  • 1 tutam öğütülmüş karabiber

Yapılışı:

  • Kalamarları uzunlamasına kesin ve etin iç kısmına hafifçe çizik atın.

  • Sarımsağı soyup kıyın, kişnişin bir kısmını doğrayın kalanını servis için bırakın. Yarım limonu sıkın, kalan yarımı servis için dilimleyin.

  • Marine sosunu hazırlamak için limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, kişniş, tuz ve karabiberi güzelce karıştırın.

  • Kalamarları bu sosa alıp yaklaşık 3 saat buzdolabında bekletin. (Bu tarif kolay olmasına rağmen uzun marinasyon içerdiğinden kalamar hazırlığını yemek saatinden birkaç saat önce tamamlamak isteyebilirsiniz.)

  • Marine edilen balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun büyüklükteki haznesine alıp belirtilen ayarları yapın.

Kaşarlı Mantar

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 15 mantar

  • Rende kaşar

  • Dilim tereyağı

Yapılışı:

  • Mantarları temizleyin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine yerleştirin. 8 dakika boyunca belirtilen ayarla pişirin.

  • Mantarlar pişince üstlerine yağ ilave edip pişirmeye devam edin. 

  • Son olarak kaşarlarını da ekleyip 1 dakika daha pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı, ihtiyacınıza uygun boyutlu tarafı kullanmanızı sağlar. Böylece mantar ve kalamar miktarına bağlı olarak 6 litrelik büyük hazneyi veya 3 litrelik küçük hazneyi kullanabilir, ihtiyacınıza uygun bir pişirme deneyimi elde edebilirsiniz. ✌️

7. Ot Kabuklu Balık Biftek ve Patates Cipsi

7. Ot Kabuklu Balık Biftek ve Patates Cipsi

Çıtır ot kaplamalı balığın yanına yine aynı çıtırlıkta patateslerle hazırladığınız bir menü günün her saatine çok yakışacak. 

Ot Kabuklu Balık Biftek

Hazırlama süresi: 7 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 300 gr mezgit fileto

  • 0,5 limon

  • 20 gr parmesan peyniri

  • 20 gr çam fıstığı

  • 20 gr galeta unu

  • 5 gr taze biberiye

  • 0,5 çay kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam deniz tuzu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

  • Limonun yarısının kabuğunu rendeleyin, biberiyeyi kıyın, çam fıstıklarını çatalla ezin.

  • Parmesanı rendeleyin ve limon kabuğu rendesi, biberiye, çam fıstığı ile karıştırın. Üzerine karabiber, tuz, ekmek kırıntısı ekleyin.

  • Balıkları alıp porsiyonluk parçalara bölün, üzerine de limon suyu skın zeytinyağı gezdirin. Ardından ekmek kırıntılı karışıma bulayın.

  • Üzeri iyice kaplanan balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol sepetine alıp menüden yukarıdaki ayarları girin ve pişirin.

Patates Cipsi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patates

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik 

Yapılışı:

  • Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın. Dilerseniz damak zevkinize uygun kesim teknikleri de uygulayabilirsiniz.

  • Sulu dolu bir kaba nişasta koyun, içine patatesleri alıp 10-15 dakika bu şekilde bekletin.

  • Patatesleri sudan çıkarıp kurulayın. Ne kadar kuru olurlarsa o kadar çıtır pişerler.

  • Ardından zeytinyağı ve baharatlarla birleştirin.

  • Baharatlanan patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine tek kat halinde dizin. Belirtilen ayarlarla pişirin ve balıkların yanına alın.

Cihazın yağsız pişirme teknolojisi sayesinde balıkların ve patateslerin çıtırlığı mükemmel seviyede olacak. Dışı çıtır içi sulu balıklar ve yanındaki çıtır patatesler bizim bile ağzımızın suyunu akıttı. 🤤

Afiyet olsun!

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