Aybars Kuday: "40 Küsür Yaşında Oyunculuk Hayalimi Gerçekleştirmeye Karar Verdim."

İlk başta çok ünlü ve başarılı oyuncuları sadece isim, soyad ve yaptıkları işler çerçevesinde tanıyorken, şimdi onları insani yönleriyle ve ekip arkadaşı olarak tanıyorum. Günlük hayatlarında neler yapıyorlar, nelerden hoşlanıyorlar, hangi konular ilgilerini çekiyor gibi şeyleri öğreniyorsunuz. Beraber çalıştığınız oyuncularla arkadaşlık ilişkilerini kurduktan sonra insan, sette daha rahat oluyor. Artık karşınızdaki oyuncuyu sadece ismi ve soyadıyla değil, insan olarak da tanımış oluyorsunuz. Aynı şekilde onlar da sizi daha iyi tanıyor ve bu kendinizi çok daha rahat hissetmenizi sağlıyor. Sanki artık karşımda Kıvanç Tatlıtuğ değil, tanıdığım ve bildiğim bir arkadaşım varmış gibi hissediyorum ve işimi çok daha rahat yapıyorum.

-Lisanslı bir sporcu olarak, sporun hayatındaki yeri nedir? Profesyonel sutopu oyunculuğunu sürdürmek senin için nasıl bir duygu?

Ben çok küçük yaştan beri sporun içindeyim. 4 yaşında yüzmeyi öğrenmek için girdiğim İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde önce yüzme takımı, daha sonra su topu takımına girdim ve bir daha bu ortamdan hiç çıkmadım. Şu anda 46 yaşındayım ve Modaspor takımında Türkiye Deplasmanlı Sutopu 1. Liginde su topu oynamaya devam ediyorum. Bir topluluğun parçası olmak ve ortak bir amaca ulaşmak için beraber çalışmak gerçekten çok güzel bir şey. Arkadaşlarım zaman zaman bana, 'İbrahimoviç bile 43 yaşına gelince futbolu bıraktı, sen hâlâ neyin peşindesin?' şeklinde takılıyorlar. Covid döneminde evlere kapandığımız aylar boyunca ben evde okudum, hep okudum. Sonra da daha önceden yazmış olduğum yazıları derledim, topladım. Bunun sonrasında da 40 yaşından sonra kendimi Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazıları yazarken buldum. 42 yaşından sonra oyunculuğa başladım. Bütün bu hayallerimi gerçekleştirmeye çalışırken, sporcu olmanın bana gerek fiziksel gerekse mental olarak çok büyük katkı verdiğini düşünüyorum. Bundan sonra da hayat düzenimde bir şekilde sporu hep var etmeye çalışacağım.