Aybars Kuday: "40 Küsür Yaşında Oyunculuk Hayalimi Gerçekleştirmeye Karar Verdim."
Uzun yıllar boyunca hayalinin peşinden koşan Aybars Kuday, iş dünyasındaki deneyimlerinden sonra tiyatro eğitimi alarak kendine yeni bir yol çizdi. Bu dönüşüm, kariyerine yepyeni bir perspektif katarken, onun yeni hikâyesini ortaya çıkarmış oldu. Oyunculuğa giden yolda edindiği eğitimler, onun sanat dünyasındaki varlığını güçlendirdi. Başarıya giden yoldaki sırları ve öğrendikleri, sadece kendi hikâyesini değil, aynı zamanda cesareti ve azmi simgeliyor. Aybars Kuday'ın hayal gücünü besleyen ve şekillendiren spordan aldığı ilham, onu oyunculuk sahnesinde de bir adım öne çıkarmış gibi görünüyor. Gelecekteki projeleri ve hayalleri, sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda sanat dünyasına katkı sağlama amacını da içeriyor.
Aybars Kuday, Türkiye'nin öne çıkan oyuncularından biri. Beyaz yakalı bir kariyerin ardından oyunculuğa adım atan Kuday, sahne arkasındaki komik anılarıyla ve farklı projelerdeki rolleriyle dikkat çekiyor. Hem sporcu kimliği hem de oyunculuk serüveniyle kendi özgün hikâyesini yazan Aybars Kuday'ı yakından tanımaya ne dersiniz?