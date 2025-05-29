Ay Takvimine Göre Haziran Ayı Saç Kesim Günleri Hangileri? Uğur Getirmesi İçin Takviminize Kaydedin!

Ay'ın evreleri ve Ay’ın konumuna göre burçlarla da doğrudan ilişkilidir saç kesim tarihleri. Ay takvimine göre belirlenen saç kesim günleri, aslında yeni bir keşif de değil. Aksine yüzlerce yıl öncesine dayanan son derecek köklü bir gelenek!

İşte bu eski inanışlara göre, Ay'ın bazı evrelerinde saç kestirmek saç sağlığını da hayatı da olumsuz etkileyebilir. Tabii burada ayın evreleri kadar konumlandığı burca da bakmak gerekecektir. Zira, Koç’un öfkesi ile birleşen bir olumsuz açı ya da Akrep’in tutkularıyla harmanlanan bir olumlu açı bambaşka anlamlar taşıyabilir.

Haziran Ayının Saç Kesim Günleri Nasıl Belirlenir?

Biz de sizin için Haziran 2025’in saç kesim günlerini belirledik. Bunu yaparken ise Ay'ın büyüyen, küçülen evrelerine, Dolunay ve Yeni Ay’a göz attık. Gökyüzündeki hareketlilik ve Ay’ın konumlandığı burca göre olumlu, olumsuz ve nötr günleri listeledik.

Dolunay’da saçınız sizde kalsın, Yeni Ay’da kırıklarınız saçlarınızın uçları ile birlikte sizden uzaklaşsın! Elbette bu kadar basit değil, daha detaylı inceleme şart. Yine de genel hatları ile Yeni Ay olumlu, Dolunay ise olumsuz incelenebilir söz konusu saçlar olduğunda.

Ay’ın küçülen ve büyüyen evreleri de Ay’ın konumuna göre doğru tercih olabilir. Gelelim burçların saç kesim tarihine etkilerine:

Verimlilikle ilişkilendirilen toprak burçları: Saç sağlığı ile ilişkilendirilebilir.

Güzellikle ilişkilendirilen hava burçları: Saçın şekli, kesimden memnuniyet ve zarafetine etki edebilir.

Her koşulda tehlikeli olan ateş burçları ise yanlış zamanın habercisi!

Hassas dönemleri temsil eden su burçlarına da dikkat kalbiniz kırılabilir.

Kısacası Ay ve Zodyak’ın tüm ihtişamı, güzelliğiniz, sağlığınız, şansınız ve hatta mutluluğunuza dair kıymetli birer haberci olabilir. Haziran ayı saç kesim günlerini takviminize kaydetmeyi unutmayın.