Ay Takvimine Göre Haziran Ayı Saç Kesim Günleri Hangileri? Uğur Getirmesi İçin Takviminize Kaydedin!
Ay takvimine göre saç kestirmeyi tercih ediyorsanız, Haziran ayının saç kesim günleri belli oldu. Yeni Ay, Dolunay ve Ay'ın tüm evrelerine göre saç kestirmenin olumlu ve olumsuz yanlarını, her günün astrolojik etkilerini açıklıyoruz. Elbette Ay'ın evreleri kadar, konumlandığı burçları da dikkatle inceliyor, şans getirecek o tarihleri ve hayatınıza etkilerini de ele alıyoruz. Peki, Haziran ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Haziran ayında hangi günler saç kestirmek şanssızlık getirir?
İşte detaylar...
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Haziran Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?
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Haziran Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?
Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günü Nedir?
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