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Ay Takvimine Göre Haziran Ayı Saç Kesim Günleri Hangileri? Uğur Getirmesi İçin Takviminize Kaydedin!

Ay Takvimine Göre Haziran Ayı Saç Kesim Günleri Hangileri? Uğur Getirmesi İçin Takviminize Kaydedin!

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astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.05.2025 - 01:14

Ay takvimine göre saç kestirmeyi tercih ediyorsanız, Haziran ayının saç kesim günleri belli oldu. Yeni Ay, Dolunay ve Ay'ın tüm evrelerine göre saç kestirmenin olumlu ve olumsuz yanlarını, her günün astrolojik etkilerini açıklıyoruz. Elbette Ay'ın evreleri kadar, konumlandığı burçları da dikkatle inceliyor, şans getirecek o tarihleri ve hayatınıza etkilerini de ele alıyoruz. Peki, Haziran ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Haziran ayında hangi günler saç kestirmek şanssızlık getirir? 

İşte detaylar...

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Haziran Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

Haziran Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

  • 2 Haziran Pazartesi: Ay'ın Boğa burcunda büyüyen evrede olduğu bugün, en iyi saç kesim günüdür. Hatta bugün saç kestirmek; mutluluk, neşe ve iyi şans getirebilir. 

  • Haziran Pazartesi: Ay'ın yine Yengeç burcunda büyüyen evrede olduğu bugün saç kestirmek, saçların güç kazanmasını sağlayabilir ve dökülmeleri engelleyebilir. Ayrıca sağlık açısından da şifalı ve olumlu bir gün olabilir. 

  • 12 Haziran Perşembe: Ay'ın Başak burcunda olduğu bugün, duygusal bir tazelenme ve yaratıcı enerjiler sizinle olabilir. Bu sayede kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. 

  • 21 Haziran Cumartesi: Ay'ın Kova burcunda olduğu bugün saç kestirmek, tazelenmenizi ve yenilenmenizi sağlayabilir. Üstelik sadece fiziken değil, ruhen de iyi gelebilir. 

  • 24 Haziran Salı: Ay'ın Balık burcunda Yeni AY'a yaklaştığı bugün saç kestirmek ise dileklerin gerçeğe dönüşmesini sağlayabilir. Bir tutam saçınızı dilek dileyerek suya atmayı deneyebilirsiniz, bugün! 

 Ayrıca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 22, 23 ve 30 Haziran günleri de saç kesimi için olumsuz etkisi olmayan günlerdir. Bugünler de de saç kestirmek olumlu ya da olumlu bir anlam taşımıyor, kısaca nötr günler de diyebiliriz.

Haziran Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

Haziran Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

  • 1 Haziran Pazar: Ay, Koç burcunda azalan evredeyken saç kestirmek, saç sağlığına pek de olumlu etki etmeyebilir. Dökülmeler ve köklerde güçsüzlük söz konusu olabilir, aman dikkat!  

  • 15 Haziran Pazar: Ay, Akrep burcundayken saç kestirmek anlık heveslere kapılmayı temsil edebilir. Aman dikkat saçınızdaki kırıklarla birlikte kesinizin bereketi de kaçabilir. 

  • 26 Haziran Perşembe: Ay, Koç burcundayken saç kestirmek birtakım pişmanlıkların habercisi olabilir. Negatif enerjilerden etkilenmemek için bugün saç kestirmemeyi tercih edin deriz! 

  • 28 Haziran Cumartesi: Ay, Boğa burcundan çıkarken ilişkilerde karmaşaya yol açabilir. 

UYARI: Sağlıktan şansa, güzellikten aşka hemen her konuya etki ettiğine inanılan saç kesim günlerine ilişkin farklı kaynakların bulunduğunu da unutmayın.

Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günü Nedir?

Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günü Nedir?

Ay'ın evreleri ve Ay’ın konumuna göre burçlarla da doğrudan ilişkilidir saç kesim tarihleri. Ay takvimine göre belirlenen saç kesim günleri, aslında yeni bir keşif de değil. Aksine yüzlerce yıl öncesine dayanan son derecek köklü bir gelenek! 

İşte bu eski inanışlara göre, Ay'ın bazı evrelerinde saç kestirmek saç sağlığını da hayatı da olumsuz etkileyebilir. Tabii burada ayın evreleri kadar konumlandığı burca da bakmak gerekecektir. Zira, Koç’un öfkesi ile birleşen bir olumsuz açı ya da Akrep’in tutkularıyla harmanlanan bir olumlu açı bambaşka anlamlar taşıyabilir. 

Haziran Ayının Saç Kesim Günleri Nasıl Belirlenir?

Biz de sizin için Haziran 2025’in saç kesim günlerini belirledik. Bunu yaparken ise Ay'ın büyüyen, küçülen evrelerine, Dolunay ve Yeni Ay’a göz attık. Gökyüzündeki hareketlilik ve Ay’ın konumlandığı burca göre olumlu, olumsuz ve nötr günleri listeledik. 

Dolunay’da saçınız sizde kalsın, Yeni Ay’da kırıklarınız saçlarınızın uçları ile birlikte sizden uzaklaşsın! Elbette bu kadar basit değil, daha detaylı inceleme şart. Yine de genel hatları ile Yeni Ay olumlu, Dolunay ise olumsuz incelenebilir söz konusu saçlar olduğunda. 

Ay’ın küçülen ve büyüyen evreleri de Ay’ın konumuna göre doğru tercih olabilir. Gelelim burçların saç kesim tarihine etkilerine: 

  • Verimlilikle ilişkilendirilen toprak burçları: Saç sağlığı ile ilişkilendirilebilir. 

  • Güzellikle ilişkilendirilen hava burçları: Saçın şekli, kesimden memnuniyet ve zarafetine etki edebilir. 

  • Her koşulda tehlikeli olan ateş burçları ise yanlış zamanın habercisi! 

  • Hassas dönemleri temsil eden su burçlarına da dikkat kalbiniz kırılabilir. 

Kısacası Ay ve Zodyak’ın tüm ihtişamı, güzelliğiniz, sağlığınız, şansınız ve hatta mutluluğunuza dair kıymetli birer haberci olabilir. Haziran ayı saç kesim günlerini takviminize kaydetmeyi unutmayın.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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