Avustralya’da 3.6 Metre Boyunda Timsah Öldürüldü: “Etiyle Güzel Bir Ziyafet Çektik”
Avustralya’da 3.6 Metre Boyunda Timsah Öldürüldü: “Etiyle Güzel Bir Ziyafet Çektik”
Avustralya’nın kuzeyinde yer alan bir kasabada yaşayanları rahatsız eden 3.6 metre boyundaki bir timsah ekipler tarafından öldürüldü. Timsahın öldürülmesinde görev alan polislerden Andrew McBride açıklamasında, “Timsah etiyle tüm kasaba güzel bir ziyafet çektik” açıklamasında bulundu.
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Avustralya’da bu yılın başında yaşanan sel felaketi sonrasında ülkenin kuzeyinde bulunan Bulla kasabısına gelen 3.6 metre boyundaki dev tatlı su timsahı, kasaba halkının korkulu rüyası olmuştu.
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Sık sık yaşadığı sulardan çıkarak özellikle çocukların peşine düşen dev timsahın avlanması yasak olmasına rağmen saldırgan tutumu nedeniyle yetkililer tarafından öldürüldü.
Öldürülen dev timsah, yerel halk tarafından “sıfır atık” kapsamından tamamen tüketildi.
Kuyruğundan çorba yapılan timsahın, muz yapraklarına sarılarak yapılan yöresel bir yemekte de kullanıldığı ifade edildi.
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