Avustralya’da 3.6 Metre Boyunda Timsah Öldürüldü: “Etiyle Güzel Bir Ziyafet Çektik”

Avustralya’nın kuzeyinde yer alan bir kasabada yaşayanları rahatsız eden 3.6 metre boyundaki bir timsah ekipler tarafından öldürüldü. Timsahın öldürülmesinde görev alan polislerden Andrew McBride açıklamasında, “Timsah etiyle tüm kasaba güzel bir ziyafet çektik” açıklamasında bulundu.