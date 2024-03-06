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Avrupa Ülkelerinin Bayraklarını Gerçekten Tanıyor musun?

Avrupa Ülkelerinin Bayraklarını Gerçekten Tanıyor musun?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.03.2024 - 17:17

Sen Avrupa ülkelerinin bayraklarına ne kadar hakimsin?

Test etmeye var mısın?

Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bu bayrak hangi ülkeye aittir?

1. Bu bayrak hangi ülkeye aittir?

2. Peki aşağıdaki ülkelerin hangisinin bayrağında üç adet renk vardır?

2. Peki aşağıdaki ülkelerin hangisinin bayrağında üç adet renk vardır?

3. Aşağıdaki hangi iki ülkenin bayrağında aynı renkler vardır?

3. Aşağıdaki hangi iki ülkenin bayrağında aynı renkler vardır?

4. Bu bayrak hangi ülkenin?

4. Bu bayrak hangi ülkenin?

5. Peki hangi ülkenin bayrağında yıldız vardır?

5. Peki hangi ülkenin bayrağında yıldız vardır?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Hangisi Danimarka bayrağı? 👇🏻

7. Hangi ülkenin bayrağında yeşil renk yoktur?

7. Hangi ülkenin bayrağında yeşil renk yoktur?

8. Bu bayrak hangi ülkenin?

8. Bu bayrak hangi ülkenin?

9. Peki ya bu? 👇🏻

9. Peki ya bu? 👇🏻

10. Son olarak, bayrağında kırmızı renk olmayan ülke hangisidir, söyle bakalım!

10. Son olarak, bayrağında kırmızı renk olmayan ülke hangisidir, söyle bakalım!
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