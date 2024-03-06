Avrupa Ülkelerinin Bayraklarını Gerçekten Tanıyor musun?
Avrupa Ülkelerinin Bayraklarını Gerçekten Tanıyor musun?
Sen Avrupa ülkelerinin bayraklarına ne kadar hakimsin?
Test etmeye var mısın?
Haydi başlayalım!
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1. Bu bayrak hangi ülkeye aittir?
2. Peki aşağıdaki ülkelerin hangisinin bayrağında üç adet renk vardır?
3. Aşağıdaki hangi iki ülkenin bayrağında aynı renkler vardır?
4. Bu bayrak hangi ülkenin?
5. Peki hangi ülkenin bayrağında yıldız vardır?
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6. Hangisi Danimarka bayrağı? 👇🏻
7. Hangi ülkenin bayrağında yeşil renk yoktur?
8. Bu bayrak hangi ülkenin?
9. Peki ya bu? 👇🏻
10. Son olarak, bayrağında kırmızı renk olmayan ülke hangisidir, söyle bakalım!
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