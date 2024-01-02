Avrupa Birliği'ne Uyum Yasaları 21 Sene Önce Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kabul Edildi

Aynı konuşmasında Türkiye'nin sabrının taşabileceğini ifade eden Erdoğan, o zamana kadar üyelik gerçekleşmezse müzakereleri sonlandırabileceklerini söyledi.

2013 yılında patlak veren İstanbul Gezi Parkı Olayları ise Türkiye'deki iktidar ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin askıya alınmasına yol açtı. Başbakan Erdoğan bu olaylardan dış ülkeleri sorumlu tutarken Avrupa Birliği ise Erdoğan'ı otoriterlik ile suçlamaya başladı.

2013'ten sonra ise Türkiye-AB yakınlaşması bir daha olumlu bir noktaya evrilmedi.