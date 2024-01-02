Avrupa Birliği'ne Uyum Yasaları 21 Sene Önce Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kabul Edildi
Avrupa Birliği'ne Uyum Yasaları 21 Sene Önce Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kabul Edildi
Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğu yaklaşık 60 yıllık bir zamana yayılıyor. İlk olarak 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzalanan anlaşmayla ilişkiler başlamıştı.
2000'li yılların başı ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmek için en çok ümitlendiği dönem olarak tarihe geçti.
2 Ocak 2003 tarihinde, AB ile uyum yasaları çerçevesinde bir dizi Anayasa Değişikliği TBMM'den geçerek yasalaştı.
Türkiye'nin 60 yıllık AB yolculuğunu ve Kopenhag Kriterleri'nin Türkiye'de kabul edilme sürecini yeniden anımsayacağız.
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Bitmeyen bir ilişki Türkiye ile Avrupa Birliği arasında olan. 20. yüzyılın ortalarında başlayan görüşmeler 21 yüzyılın ilk çeyreği biterken hala devam ediyor.1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başladı.
2000'li yıllarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde bir hızlanma gözlendi. 1999 seçimleri sonrası iktidara gelen DSP-MHP-ANAP Koalisyonu, bir dizi AB tasarısını Meclis'ten geçirmeyi başardı.
Bunun dışında İşkence ve kötü muamele suçlarından verilen cezalar para cezasına çevrilemeyecekti. Anayasa Mahkemesi, siyasi partinin devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verebilecek, Cemaat vakıfları mülk edinebilecek. Gazeteciler haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamayacaktı.. Kopenhag kriterlere ile Anayasa'ya uyum çerçevesinde bazı yasalarda değişiklik öngören tasarı TBMM'de kabul edildi.
Ancak Türkiye'nin attığı bu somut adımlara rağmen Avrupa Birliği, Türkiye'yi tam üyeliğe kabul etmek için sürekli olarak süreci ötelemeye devam etti. 7 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin katılma müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına karar verdiler. Başlayacak müzakerelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konusunda kesin bir karar verilmedi.
31 Ekim 2012'de dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya bir ziyarette bulunarak 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde Avrupa Birliği'ne üyeliğini beklediğini açıkça belirtti.
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15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrası Türkiye, Batı'ya yönelik tepkilerini daha fazla yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbeyi gerçekleştiren FETÖ'nün Avrupa ve ABD'de kollandığını defalarca dile getirdi.
Türkiye, Ocak 2024 itibarıyla hala resmi olarak Avrupa Birliği tam üyelik hedefini koruyor. Buna karşın ilişkilerin tarihin en iyi durumunda olduğunu ifade etmek mümkün değil.
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