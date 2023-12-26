Ateşli Sahneleriyle İzleyeni Kasıp Kavurup Hollywood Tarihine Damga Vuran En Erotik Filmler

Deneyimli bir beyzbol oyuncusu olan Crash Davids, yetenekli fakat tecrübesiz atıcı Ebby'yi eğitmek amacıyla Durham Bulls takımına transfer olur. Kendisini bir nevi 'çocuk bakıcısı' olarak görüp bu durumdan rahatsız olsa da başka bir takımda oynama imkanı olmadığı için bu görevi kabul etmek zorunda kalır. Bu süreçte, takımın en sadık taraftarı Annie kendine özel bir görev belirler: Her sezon takımdan seçtiği bir oyuncuyla yakından ilgilenir ve onun gelişimine yardımcı olur. Bu sezonun gözdesi Ebby'dir. Ancak, Annie'nin Crash ile bir ilişkisi olunca işler karışır.

Yönetmen: Ron Shelton

Oyuncular: Kevin Costner, Susan Sarandon, Tim Robbins