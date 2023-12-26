Ateşli Sahneleriyle İzleyeni Kasıp Kavurup Hollywood Tarihine Damga Vuran En Erotik Filmler
Ateşli Sahneleriyle İzleyeni Kasıp Kavurup Hollywood Tarihine Damga Vuran En Erotik Filmler
Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/lis...
Hollywood Reporter’ın baş film eleştirmeni David Rooney, Hollywood’un en erotik filmlerini sıraladı. Gelin 20 filmden oluşan o listeye hep birlikte bakalım.
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20. Notorious (1946)
19. Unfaithful (2002)
18. Thelma & Louise (1991)
17. Little Children (2006)
16. Double Indemnity (1944)
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15. Moonlight (2016)
14. Mississippi Masala (1991)
13. Bull Durham (1988)
12. Shampoo (1975)
11. Hud (1963)
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10. High Art (1998)
9. The Paperboy (2012)
8. Wild Things (1998)
7. Call Me by Your Name (2017)
6. The Big Easy (1986)
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5. Out of Sight (1998)
4. Basic Instinct (1992)
3. A History of Violence (2005)
2. Bound (1996)
1. Body Heat (1981)
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