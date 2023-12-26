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Ateşli Sahneleriyle İzleyeni Kasıp Kavurup Hollywood Tarihine Damga Vuran En Erotik Filmler

Ateşli Sahneleriyle İzleyeni Kasıp Kavurup Hollywood Tarihine Damga Vuran En Erotik Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 12:27

Hollywood Reporter’ın baş film eleştirmeni David Rooney, Hollywood’un en erotik filmlerini sıraladı. Gelin 20 filmden oluşan o listeye hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/lis...
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20. Notorious (1946)

20. Notorious (1946)

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihbarat ajanları, bir Nazi casusu olan babası hüküm giymiş bir kadından, Güney Amerika'da yer alan ve Nazi bilim insanlarından oluşan bir çeteyi araştırmasını talep eder. Kendisini bu çeteye kabul ettirmek için ne kadar uzağa gitmesi gerektiğini merak ederler.

Yönetmen: Alfred Hitchcock

Oyuncular: Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains

19. Unfaithful (2002)

19. Unfaithful (2002)

New York'ta yaşam sürdüren bir çiftin evliliği, eşlerden birinin sadakatsiz bir hareketi sonucunda tehlike sinyalleri vermeye başlar. Kadının, evlilik dışı bir ilişkiye adım atması huzurlu görünen bu evliliği derinden sarsar. 

Yönetmen: Adrian Lyne

Oyuncular: Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez

18. Thelma & Louise (1991)

18. Thelma & Louise (1991)

İki sıkı dost, heyecan dolu bir serüvene atılırlar. Ancak, bu iki genç kadının başlarına açtıkları belalar, kısa zamanda onları polisin peşine düşmesine sebep olur. Bu durum, başlangıçta sadece bir macera gibi görünen yolculuklarını, nefes kesici bir kaçış hikayesine dönüştürür.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel

17. Little Children (2006)

17. Little Children (2006)

'Massachusetts'in sessiz banliyölerinde, farklı evliliklerden gelen ve birbirlerine aşık olan iki eşin hayatı, bir yandan kendi kırılganlıklarına ve baştan çıkarıcı yönlerine direnmeye çalışırken, diğer yandan da kayıtlı bir cinsel suçlu ve gözden düşmüş bir eski polis memuru ile kesişiyor. 

Yönetmen: Todd Field

Oyuncular: Kate Winslet, Jennifer Connelly, Patrick Wilson

16. Double Indemnity (1944)

16. Double Indemnity (1944)

Los Angeles'ta yaşayan bir sigorta acentesi, etkileyici bir ev kadınının kendisini bir sigorta hilesi ve cinayet komplosunun içine çekmesine göz yumar. Bu durum, bir sigorta denetçisi olan iş arkadaşının dikkatini çeker ve şüphelenmeye başlar.

Yönetmen: Billy Wilder

Oyuncular: Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson

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15. Moonlight (2016)

15. Moonlight (2016)

Afrikalı-Amerikalı genç bir adamın hikayesini anlatan film, çocukluk döneminden ergenliğe, oradan da yetişkinliğe geçiş sürecindeki günlük zorluklarını ve bu süreçte kimlik ve cinsellikle olan mücadelesini ele alıyor. Bu genç adamın hayatındaki dönüm noktaları, onun kim olduğunu ve cinsel kimliğini anlamaya çalışırken karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklarla nasıl başa çıktığını gösteriyor.

Yönetmen: Barry Jenkins

Oyuncular: Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes

14. Mississippi Masala (1991)

14. Mississippi Masala (1991)

1972 yılında, etnik kökeni Hint olan bir aile, Idi Amin'in yönetimindeki Uganda'dan sürgün edilir ve bu durum onları Amerika'nın Mississippi eyaletine yerleşmeye zorlar. Bu aile, 17 yıl boyunca yeni yaşamlarına adapte olmaya çalışırken ailenin babası, kaybettikleri mülklerini geri alabilmek için Uganda'ya karşı hukuki bir mücadeleye girişir. Bu süreçte ailenin yetişkin kızı, bir Afro-Amerikan erkeğe duyduğu aşkla hayatının en önemli kararlarından birini vermek zorunda kalır. Bu hikaye, ayrımcılık, sürgün, aşk ve adalet gibi evrensel temaları içerisinde barındırır.

Yönetmen: Mira Nair

Oyuncular: Denzel Washington, Sarita Choudhury, Roshan Seth

13. Bull Durham (1988)

13. Bull Durham (1988)

Deneyimli bir beyzbol oyuncusu olan Crash Davids, yetenekli fakat tecrübesiz atıcı Ebby'yi eğitmek amacıyla Durham Bulls takımına transfer olur. Kendisini bir nevi 'çocuk bakıcısı' olarak görüp bu durumdan rahatsız olsa da başka bir takımda oynama imkanı olmadığı için bu görevi kabul etmek zorunda kalır. Bu süreçte, takımın en sadık taraftarı Annie kendine özel bir görev belirler: Her sezon takımdan seçtiği bir oyuncuyla yakından ilgilenir ve onun gelişimine yardımcı olur. Bu sezonun gözdesi Ebby'dir. Ancak, Annie'nin Crash ile bir ilişkisi olunca işler karışır.

Yönetmen: Ron Shelton

Oyuncular: Kevin Costner, Susan Sarandon, Tim Robbins

12. Shampoo (1975)

12. Shampoo (1975)

1968 Seçim Günü'nde bir kuaför, işinin yoğunluğunun yanı sıra karmaşık bir kişisel hayatla da baş etmek zorundadır. Hem kadın hem de erkek müşterilerinin saçlarını keserken, aynı zamanda bir dizi kız arkadaşıyla ve kocasının eski sevgilisiyle olan ilişkileriyle de uğraşmak zorundadır. Bu durum, kuaförün hem profesyonel hem de kişisel yaşamını karmaşık bir şekilde birleştirmektedir.

Yönetmen: Hal Ashby

Oyuncular: Warren Beatty, Julie Christie, Goldie Hawn

11. Hud (1963)

11. Hud (1963)

Teksas'ın dürüst ve çalışkan bir çiftlik sahibi olan Homer Bannon, trajik bir araba kazasında kardeşinin hayatını kaybettikten sonra alkolün pençesine düşen, vicdan yoksunu, kibirli ve bencil oğlu Hud ile büyük bir çatışma içerisine girer. Hud, kardeşinin ölümünün ardından yaşadığı suçluluk duygusu ve acıyı alkolle bastırmaya çalışırken, babası Homer ile arasındaki ilişki giderek daha da kötüleşir.

Yönetmen: Martin Ritt

Oyuncular: Paul Newman, Melvyn Douglas, Patricia Neal

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10. High Art (1998)

10. High Art (1998)

Bir minyatür dergi firmasında görev alan genç bir kadın stajyer ile madde bağımlısı ve lezbiyen bir fotoğrafçı, mesleki yaşamlarını geliştirmek adına birbirlerini kullanırken, zamanla birbirlerine karşı duygusal bir çekim hissetmeye başlarlar. Bu iki kadın, kendi hedeflerine ulaşabilmek için birbirlerini istismar etmeye başlasalar da bu süreç içerisinde yavaş yavaş birbirlerine aşık olmaya başlarlar.

Yönetmen: Lisa Cholodenko

Oyuncular: Radha Mitchell, Ally Sheedy, Patricia Clarkson

9. The Paperboy (2012)

9. The Paperboy (2012)

Bir gazeteci, idam cezasına mahkum edilmiş bir kişiyle ilgili bir durumu incelemek üzere Florida'daki doğduğu yere geri döner. Bu gazeteci, profesyonel bir muhabir olup, kariyeri boyunca birçok önemli haber ve olayı rapor etmiştir. Florida'da geçen bu olay, onun için hem profesyonel hem de kişisel bir öneme sahiptir.

Yönetmen: Lee Daniels

Oyuncular: Matthew McConaughey, Nicole Kidman, John Cusack

8. Wild Things (1998)

8. Wild Things (1998)

Bir polis dedektifi, iki genç kız öğrencinin iddialarına göre kendilerine cinsel saldırıda bulunan bir lise rehberlik danışmanını soruşturur. Ancak bu suçlamaların ardında daha karmaşık bir komplo olduğunu keşfeder.

Yönetmen: John McNaughton

Oyuncular: Kevin Bacon, Neve Campbell, Matt Dillon

7. Call Me by Your Name (2017)

7. Call Me by Your Name (2017)

1980'li yılların İtalya'sında geçen bu hikaye, on yedi yaşındaki bir genç ile babasının araştırma asistanı olan olgun bir adam arasında filizlenen aşkı konu alıyor. Genç öğrenci ve araştırma asistanının ilişkisi, dönemin İtalya'sının büyüleyici atmosferinde, hem gençliğin heyecanı hem de yaşın getirdiği deneyimle birleşerek bir aşk hikayesine dönüşüyor.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg

6. The Big Easy (1986)

6. The Big Easy (1986)

Cinayet masasında görev yapan yozlaşmış bir teğmen, bir dizi gizemli cinayetin sırrını çözmeye çalışırken, dürüst bir savcı tarafından tehdit edilmektedir. Bu teğmen bir yandan cinayetlerin ardındaki gizemi çözme çabasında, aynı zamanda savcının baskısıyla da baş etmek zorundadır.

Yönetmen: Jim McBride

Oyuncular: Dennis Quaid, Ellen Barkin, Ned Beatty

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5. Out of Sight (1998)

5. Out of Sight (1998)

Bir banka soyguncusu işinde çok iyidir ama tutuklanır. Bir süre sonra hapisten kaçar ve kaçırdığı bir ABD Polis Şefi ile karşılıklı bir çekim yaşar. İkilinin ilişkileri hiç beklenmedik bir noktaya varır. 

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames

4. Basic Instinct (1992)

4. Basic Instinct (1992)

Bir polis dedektifi, vakalar karşısında her zaman şiddete meyilli ve sert bir tutum sergiler. Ancak bu kez karşısına çıkan olay, tüm kariyeri boyunca karşılaştığı olaylardan farklıdır. Acımasızca işlenmiş bir cinayetin peşine düşer. Bu cinayetin iç yüzünü araştırdıkça olayın içine manipülatif ve baş döndürücü bir cazibeye sahip bir romancının da karıştığına dair ipuçları bulmaya başlar.

Yönetmen: Paul Verhoeven

Oyuncular: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza

3. A History of Violence (2005)

3. A History of Violence (2005)

Film, başlangıçta yumuşak ve iyi huylu bir adamın, ailesini temelden sarsacak sonuçlar doğuran bir şiddet eylemiyle yerel bir kahramana dönüşmesini konu alıyor.

Yönetmen: David Cronenberg

Oyuncular: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris

2. Bound (1996)

2. Bound (1996)

Ağır bir suç geçmişi olan eski mahkum Corky ve sevgilisi Violet, mafyanın gizlediği milyonlarca doları çalmak için kurnaz bir plan yapar. Planları, bu büyük soygunun suçunu Violet'in dolandırıcı erkek arkadaşı Caesar'ın üzerine atmaktır. Bu hikaye, suç dünyasının karanlık köşelerinde yaşanan bir aşk ve ihanet öyküsüdür.

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Jennifer Tilly, Gina Gershon, Joe Pantoliano

1. Body Heat (1981)

1. Body Heat (1981)

Florida'nın güzeller güzeli bir kadını, kendisini karmaşık ve karanlık bir planın içerisine sürükler: Zengin kocasını öldürme planı. Bu planın başrolünde ise, hayatının monotonluğundan sıkılmış, keyifsiz bir avukat vardır. Kadın, avukatı bu tehlikeli oyunun içerisine çekmek için baştan çıkarıcı yöntemlerini kullanır.

Yönetmen: Lawrence Kasdan

Oyuncular: William Hurt, Kathleen Turner, Richard Crenna

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