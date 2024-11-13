Astrolog Dinçer Güner Boğa Dolunayında Olacakları Açıkladı! Gökyüzünün "Kötü Şansı" Algol Etkili Olacak!
Astrolog Dinçer Güner Boğa Dolunayında Olacakları Açıkladı! Gökyüzünün "Kötü Şansı" Algol Etkili Olacak!
Kasım ayında bizi bekleyen iki güçlü astrolojik olaydan birincisi gerçekleşiyor. Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay, beklenmeyenin hayatımıza etkisine işaret ediyor. Uranüs'ün başrolde yerini aldığı bu dolunayda başımıza gelecekleri ise ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı. Sosyal medya hesabından Boğa Dolunayı'nın etkilerini anlatan Güner, 16 Kasım'a işaret etti. Peki, Boğa Dolunay'ında neler olacak?
İşte, detaylar...
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, Boğa Dolunay'ı için önce tarih ve saat verdi. Daha sonra bu astrolojik olayın bireysel ve küresel etkilerinden söz etti.
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Peki, Boğa Burcu Dolunay'ında Neler Olacak?
21 Kasım'da meydana gelecek Merkür retro öncesi son çıkış: Dijital dünya ve teknoloji gündemde!
"Boğa tabii ki maddi koşullarla çok ilgilidir." diyor ünlü astrolog Dinçer Güner!
Dolunay'da sağlığınıza da dikkat edin!
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Dolunay, dünyayı da etkileyecek: Dünyanın dört bir yanında para konuşulacak!
Reform çabalarına ek bir de "Finansal piyasalarda ani dalgalanmalar" söz konusu olacak!
"Uranüs olduğundan; grevler, isyanların da meydana gelmesi olasıdır."
Gelelim, astroloji dünyasının kötü çocuğuna: Algol Dolunay'da neleri tetikleyecek?
Peki, Boğa Dolunayı'nda Türkiyeyi Neler Bekliyor?
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"Dolunayın gerçekleştiği anda gökyüzünde Başak burcu yükseliyor"
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