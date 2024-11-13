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Astrolog Dinçer Güner Boğa Dolunayında Olacakları Açıkladı! Gökyüzünün "Kötü Şansı" Algol Etkili Olacak!

Astrolog Dinçer Güner Boğa Dolunayında Olacakları Açıkladı! Gökyüzünün "Kötü Şansı" Algol Etkili Olacak!

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 22:25

Kasım ayında bizi bekleyen iki güçlü astrolojik olaydan birincisi gerçekleşiyor. Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay, beklenmeyenin hayatımıza etkisine işaret ediyor. Uranüs'ün başrolde yerini aldığı bu dolunayda başımıza gelecekleri ise ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı. Sosyal medya hesabından Boğa Dolunayı'nın etkilerini anlatan Güner, 16 Kasım'a işaret etti. Peki, Boğa Dolunay'ında neler olacak? 

İşte, detaylar...  

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Ünlü astrolog Dinçer Güner, Boğa Dolunay'ı için önce tarih ve saat verdi. Daha sonra bu astrolojik olayın bireysel ve küresel etkilerinden söz etti.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Boğa Dolunay'ı için önce tarih ve saat verdi. Daha sonra bu astrolojik olayın bireysel ve küresel etkilerinden söz etti.

16 Kasım'da 24 derece Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay'ın başrolünde özgürlüğün ve asi ruhun temsilcisi Uranüs yer alıyor. Ancak sıkı durun, Kasım ayının gündemine bomba gibi düşecek olan bu Dolunay'da 'Algol Sabit Yıldızı' da etkili olacak. 

Algol, astrolojinin kötü çocuğu diyebileceğimiz olumsuz enerjileri yönetiyor ve 'kötü şansın yıldızı' olarak saldığı namı ile bir hayli dikkat çekiyor.

Peki, Boğa Burcu Dolunay'ında Neler Olacak?

Peki, Boğa Burcu Dolunay'ında Neler Olacak?

Astrolog Dinçer Güner'e göre, bu süreçte hayata dair pek çok şeyi sorgulayacağız. Başta 'maddi güvenlik', 'kişisel değerler' ve 'sınırlar' olmak üzere gerçekten neye ihtiyaç duyduğumuzu keşfetmeye çalışacağız. 

Sahip olduklarımızla mutlu olup olmadığımızı anlamaya çalışırken, Uranüs ise birtakım sınırların dışına çıkmamızı sağlayacak. Böylece maddi dünyaya ilişkin perspektifimiz değişecek. İşte tam da bu noktada uzun zamandır beklediğiniz finansal kararları alabilirsiniz. Kendinizi güvende hissedecek ekonomik sınırları inşa edebilirsiniz. 

Tabii Dolunay'ın etkileri bu kadarla sınırlı değil! 👇

21 Kasım'da meydana gelecek Merkür retro öncesi son çıkış: Dijital dünya ve teknoloji gündemde!

21 Kasım'da meydana gelecek Merkür retro öncesi son çıkış: Dijital dünya ve teknoloji gündemde!

Başroldeki Uranüs, dijital dünyaya yakınlaşmanızı sağlayabilir. Dahası dijital projelerin hız kazanmasına ve teknolojik işlerin rayına oturmasına olanak sağlar. Bu fırsatı kaçırmayın! Z'ira 21 Kasım'da meydana gelecek Merkür retro öncesi, teknolojiye dair işlerinizi halletseniz iyi olur.

"Boğa tabii ki maddi koşullarla çok ilgilidir." diyor ünlü astrolog Dinçer Güner!

"Boğa tabii ki maddi koşullarla çok ilgilidir." diyor ünlü astrolog Dinçer Güner!

Birikim ve yatırımlara öncelik verme zamanı. Üstelin bu dönemde bir süredir yükselmesini beklediğiniz ancak durgunluğunu koruyan yatırımlarınız da hareketlenebilir. Beklemediğiniz, planınızda olmayan yatırım sürprizleri ise yüzünüzü güldürecek.

Dolunay'da sağlığınıza da dikkat edin!

Dolunay'da sağlığınıza da dikkat edin!

Özellikle çene, bademcik ve boğaz hassasiyetleri gündeme gelebilir.

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Dolunay, dünyayı da etkileyecek: Dünyanın dört bir yanında para konuşulacak!

Dolunay, dünyayı da etkileyecek: Dünyanın dört bir yanında para konuşulacak!

Boğa burcu, finansal sistemlerle birlikte tarım, öz kaynaklar, toprak ve doğal zenginlikleri de etkisi altına alacak. Uranüs ise bu aşamada da özgürlükçü doğasını konuşturarak beklenmeyeni ortaya çıkaracak. Böylece maddi güvenlik ve ekonomik yapılara dair güçlü bir reform ihtiyacı doğacak.

Reform çabalarına ek bir de "Finansal piyasalarda ani dalgalanmalar" söz konusu olacak!

Reform çabalarına ek bir de "Finansal piyasalarda ani dalgalanmalar" söz konusu olacak!

Büyük şirketler, bankalar ve finansal kurumları işaret ediyor Güner! Zorlayıcı ve kaçınılmaz bir değişim başlarken bu arada geleneksel ekonomiye çözüm niteliğindeki dijital para ve teknoloji tabanlı sistemler eksinden daha çok dile getirilecek. Gözler kriptoya dönebilir!

"Uranüs olduğundan; grevler, isyanların da meydana gelmesi olasıdır."

"Uranüs olduğundan; grevler, isyanların da meydana gelmesi olasıdır."

Bu dönemde teknolojik ve dijital sorunlar, grevler derken bir de deprem, havayolu krizleri ve kazalar beklenebilir.

Gelelim, astroloji dünyasının kötü çocuğuna: Algol Dolunay'da neleri tetikleyecek?

Gelelim, astroloji dünyasının kötü çocuğuna: Algol Dolunay'da neleri tetikleyecek?

Dinçer Güner, Algol sabit Yıldızının 'Medusa'nın kesik başını' sembolize ettiğini dile getiriyor ve uyarıyor: Siyaset sahnesinde beklenmedik lider değişiklikleri söz konusu olabilir. Ünlü astrolog, hükümet krizleri, politik skandallar, istifalar ve görevden almalar. Hatta suikast girişimleri bile olabilir diyor.

Peki, Boğa Dolunayı'nda Türkiyeyi Neler Bekliyor?

Peki, Boğa Dolunayı'nda Türkiyeyi Neler Bekliyor?

Ülke gündeminde ise yurt dışı, uluslararası ilişkiler, anayasa, eğitim, akademisyenler ve medya yer alacak. Bu konularda şok edici gelişmeler yaşanabilir.

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"Dolunayın gerçekleştiği anda gökyüzünde Başak burcu yükseliyor"

Bu durum ise ülkemizde sağlık, hizmet ve askeri konulara işaret ediyor. Kimi ticari belgelerin ortaya çıkışı ve eğitim reformlar gündemde yer alabilir.

İşte Boğa Dolunayı'nın Burçlara Etkisi 👇

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