Astrolog Dinçer Güner Boğa Dolunayında Olacakları Açıkladı! Gökyüzünün "Kötü Şansı" Algol Etkili Olacak!

16 Kasım'da 24 derece Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay'ın başrolünde özgürlüğün ve asi ruhun temsilcisi Uranüs yer alıyor. Ancak sıkı durun, Kasım ayının gündemine bomba gibi düşecek olan bu Dolunay'da 'Algol Sabit Yıldızı' da etkili olacak.

Algol, astrolojinin kötü çocuğu diyebileceğimiz olumsuz enerjileri yönetiyor ve 'kötü şansın yıldızı' olarak saldığı namı ile bir hayli dikkat çekiyor.