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Süper Dolunay Ne Zaman? 2024 Kasım Ayının En Önemli Astrolojik Olayı Boğa Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Süper Dolunay Ne Zaman? 2024 Kasım Ayının En Önemli Astrolojik Olayı Boğa Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

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astroirem - Astroloji Editörü
13.11.2024 - 21:23

Kasım ayının astrolojik anlamda en güçlü olaylarından biri Boğa burcunda gerçekleşecek olan Dolunay! Astrologlara 'Beklenmeyenin gerçekleşeceği' Süper Dolunay'ın ne zaman gerçekleşeceği ise merak konusu. Ay'ın Dünya'mıza en yakın olduğu zamanda meydana gelen Dolunay'a bu kez Uranüs ve 'kötü şansın habercisi' Algol Sabit Yıldızı da etki edecek. Peki, Boğa burcunda yaşanacak Dolunay ne zaman, saat kaçta meydana gelcek? Burçlara nasıl etki edecek?

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Asi ve özgürlükçü ruhun temsilcisi Uranüs'ün başrolde olduğu Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay'a hazır olun!

Bu Dolunay'da bir de Algol Sabit Yıldızı'ndan söz edeceğiz. Astroloji dünyasında 'kötü şansın yıldızı' olarak nam salan Algol; krizler, felaketler, kayıplar ve beklenmeyenin habercisi olabilir. Bu yüzden Dolunay, astrolojik anlamda Kasım ayının gündemine oturacak gibi görünüyor.

Peki Boğa Dolunayı Ne Zaman?

Peki Boğa Dolunayı Ne Zaman?

Kasım ayının en çok merak edilen astrolojik olaylarından biri olan Boğa Dolunayı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 00.28'de gerçekleşecek.

Boğa Dolunayı Nedir?

Boğa Dolunayı Nedir?

24. derece Boğa burcunda meydana gelecek Dolunay, Uranüsyen bir şekilde meydana gelecek. Dolunay sırasında Algol ile kavuşan Uranüs, astrolojik anlamda güçlü enerjileri yönetecek. Haliyle bu durum spiritüel bir uyanışın habercisi olabilir. Ani değişimler, beklenmedik oluşumlar, güçlü duygu değişimleri ve ekonomik olayların gündemde yer almasını sağlar.

Boğa Dolunayı'nın Burçlara Etkisi Nedir?

Boğa Dolunayı'nın Burçlara Etkisi Nedir?

  • Koç: Planda olmayan bir para, büyük bir mirasla gelen bir akraba ve zenginliğe hazır olun. 

  • Boğa: Uranüs, ruhunuza fısıldayacak! Özgürleşmek ve bağımsızlığınızı ilan etmek isteyeceksiniz. 

  • İkizler: Spiritüel bir enerji ile dolacaksınız. Bedensel şifa ve iyileşmeye hazır olmalısınız. 

  • Yengeç: Duygularınız bir anda değişecek ve kalbiniz çalınacak. Derin ve tutkulu bir aşk yaklaşıyor. 

  • Aslan: Hiç planınızda yokken iş değiştirebilir, terfi alabilirsiniz. Güç ve otorite sahibi olacaksınız. 

  • Başak: Sınırları aşma zamanı geldi. Kalıplarınızı yıkacak ve istediğinizi elde edene kadar durmayacaksınız. 

  • Terazi: Güçlü bir irade ve disiplin ile kendi imparatorluğunuzu kurabilirsiniz. Yükseliyor ve güçleniyorsunuz. 

  • Akrep: Tarzınız, fikirleriniz ve hayat görüşünüz değişecek. Olmak istediğiniz kişi ile tanışacaksınız. 

  • Yay: Rotanız değişecek! Bir anlık karar ile hayatınızı değiştirip farklı bir şehirde, hatta ülkede olabilirsiniz. 

  • Oğlak: Kariyer konusuna daha fazla kafa yormayın, duygularınız ön plandayken aşka odaklanın. 

  • Kova: Teknolojik bir gelişmeye ve ilerlemeye imza atacaksınız. Yeni çağın liderleri ortaya çıkacak. 

  • Balık: Ufkunuzu açacak eğitim ve gelişmelere odaklanın. Yenilenme ve küllerinizden doğma şansınız var. 

Boğa burcu Dolunay'ında meydana gelecek olaylara ilişkin daha detaylı burç yorumu ise 16 Kasım'da sayfamızda yer alacak.

Boğa Dolunay'ı Toplumsal Olarak Neyi İfade Ediyor?

Boğa Dolunay'ı Toplumsal Olarak Neyi İfade Ediyor?

  • Bu dolunayda işler dünya için biraz daha karışık! Özgürlük konusunun hakimiyeti artarken bağımsızlık ve güç yarışları gündemde olabilir. 

  • Ekonominin geleneksel düzeni değişebilir. Finansal konular ve para tüm dünyanın gündeminde yer alırken, genel bir değişim söz konusu olabilir. 

  • Hava durumunda ani değişiklikler, insanlarda gerginlik ve sularda gelgitler söz konusu olabilir. 

Gökyüzünde enerjiler karışırken ya özgürlük, ya kötü şans kendini gösterecek. Ancak genel olarak kişisel sınırlar inşa edilecek herkes kendine dönecek.

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