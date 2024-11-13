Süper Dolunay Ne Zaman? 2024 Kasım Ayının En Önemli Astrolojik Olayı Boğa Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?
Süper Dolunay Ne Zaman? 2024 Kasım Ayının En Önemli Astrolojik Olayı Boğa Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?
Kasım ayının astrolojik anlamda en güçlü olaylarından biri Boğa burcunda gerçekleşecek olan Dolunay! Astrologlara 'Beklenmeyenin gerçekleşeceği' Süper Dolunay'ın ne zaman gerçekleşeceği ise merak konusu. Ay'ın Dünya'mıza en yakın olduğu zamanda meydana gelen Dolunay'a bu kez Uranüs ve 'kötü şansın habercisi' Algol Sabit Yıldızı da etki edecek. Peki, Boğa burcunda yaşanacak Dolunay ne zaman, saat kaçta meydana gelcek? Burçlara nasıl etki edecek?
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Asi ve özgürlükçü ruhun temsilcisi Uranüs'ün başrolde olduğu Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay'a hazır olun!
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Peki Boğa Dolunayı Ne Zaman?
Boğa Dolunayı Nedir?
Boğa Dolunayı'nın Burçlara Etkisi Nedir?
Boğa Dolunay'ı Toplumsal Olarak Neyi İfade Ediyor?
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