Aşkı En Güzel Anlatan Türkçe Şarkılar: Dinleyip Duygulanacağınız 16 Parça
Aşkı En Güzel Anlatan Türkçe Şarkılar: Dinleyip Duygulanacağınız 16 Parça
Aşk, her zaman kalplerimizi en derinden etkileyen, ruhumuzu okşayan ve bazen de yıkan bir duygu. Birini sevmenin, onunla hayatı paylaşmanın anlamını anlatan şarkılar ise bu duyguyu en güzel şekilde dile getirir. Bugün sizleri, kulaklarınızı ve kalbinizi derinden sarsacak, aşkı tüm saflığıyla yansıtan 16 harika Türkçe şarkıyla buluşturuyoruz.
Hazırsanız, gözyaşlarınızı silin ve müzikle aşkın büyüsüne kapılın!
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1. Pinhani - Beni Al
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2. Majeste - Aşk Dediğin
3. Yalın - Meleklerin Sözü Var
4. Elçin Orçun & Birkan Nasuhoğlu - Hani Dersin Ya Tamam
5. Duman - Elleri Ellerime
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6. Sezen Aksu - Aşktan Ne Haber
7. Teoman - Aşk Kırıntıları
8. Can Ozan - Toprak Yağmura
9. Cihan Mürtezaoğlu - Sen Banasın (Animasyon Video)
10. Nilüfer - Son Arzum
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11. Melike Şahin - Öpmem Lâzım
12. Demir Demirkan - Aşktan Öte
13. Güntaç Özdemir - Benimle Yan
14. Cem Adrian & Hande Mehan - Sen Benim Şarkılarımsın
15. Mazhar Alanson - Yandım
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