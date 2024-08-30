Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Aşkı En Güzel Anlatan Türkçe Şarkılar: Dinleyip Duygulanacağınız 16 Parça

etiket Aşkı En Güzel Anlatan Türkçe Şarkılar: Dinleyip Duygulanacağınız 16 Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 18:16

Aşk, her zaman kalplerimizi en derinden etkileyen, ruhumuzu okşayan ve bazen de yıkan bir duygu. Birini sevmenin, onunla hayatı paylaşmanın anlamını anlatan şarkılar ise bu duyguyu en güzel şekilde dile getirir. Bugün sizleri, kulaklarınızı ve kalbinizi derinden sarsacak, aşkı tüm saflığıyla yansıtan 16 harika Türkçe şarkıyla buluşturuyoruz.

Hazırsanız, gözyaşlarınızı silin ve müzikle aşkın büyüsüne kapılın!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Pinhani - Beni Al

2. Majeste - Aşk Dediğin

3. Yalın - Meleklerin Sözü Var

4. Elçin Orçun & Birkan Nasuhoğlu - Hani Dersin Ya Tamam

5. Duman - Elleri Ellerime

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sezen Aksu - Aşktan Ne Haber

7. Teoman - Aşk Kırıntıları

8. Can Ozan - Toprak Yağmura

9. Cihan Mürtezaoğlu - Sen Banasın (Animasyon Video)

10. Nilüfer - Son Arzum

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Melike Şahin - Öpmem Lâzım

12. Demir Demirkan - Aşktan Öte

13. Güntaç Özdemir - Benimle Yan

14. Cem Adrian & Hande Mehan - Sen Benim Şarkılarımsın

15. Mazhar Alanson - Yandım

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Ajda Pekkan - Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın