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Askerlik 3 Aya mı Düştü? MSB Son Noktayı Koydu!

Askerlik 3 Aya mı Düştü? MSB Son Noktayı Koydu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 09:37

Askere gitme çağı gelen her birey, 6 ay zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek durumundadır. Askere gidecek bireyler, aynı zamanda bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilir. Son zamanlarda sosyal medyada askerliğin süresinin kısaldığına dair iddialar dolaşmaya başladı. Askere gidecek olanlar, 'askerlik 3 aya mı düştü?' araması yapıyor. MSB, söz konusu iddialara son noktayı koydu.

Peki askerlik 3 aya mı düştü, askerlik kısalıyor mu?

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Askerlik 3 Aya mı Düşüyor?

Askerlik 3 Aya mı Düşüyor?

Sosyal medyada zorunlu askerlik süresinin 3 aya düşeceği iddiaları dolaşıyor. Gündemi yakından takip edenler ve askere gitmek için hazırlananlar askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağını merak ediyor. MSB, en son 2019 yılında askerlik süreleriyle ilgili bir düzenleme yapmıştı.

Askerlik 3 aya düşmüyor. MSB yetkilileri, askerlik süresinin kısalacağı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Şu anda askerliğin süresinin 3 aya düşeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak

Askerlik Kısalıyor mu?

Askerlik Kısalıyor mu?

MSB'den askerliğin kısalacağına dair yapılan bir duyuru bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan 'askerlik süresi kısalıyor' iddiaları asılsızdır. Askerlik sürelerine ilişkin açıklamaları MSB'nin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden takip ediniz.

Bedelli Askerlik Süresi Uzayacak mı?

Sosyal medyada 6 aylık askerlik süresinin kısalacağı ve bedelli askerlik süresinin uzayacağına dair iddialar bulunuyor. Fakat zaman zaman ortaya atılan bu iddialar, asılsızdır. Bedelli askerlik süresinin uzayacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Askerlik Süresi Ne Kadar?

Askerlik Süresi Ne Kadar?

Askerlik sürelerine ilişkin son düzenleme 2019 yılında yapıldı. O tarihten bu yana herhangi bir yasal düzenleme yapılmadı. Şu anda geçerli olan düzenlemeye göre, erbaş ve erler 6 ay zorunlu askerlik hizmeti yapıyor. Üniversite mezunları ise yedek subay ya da astsubay olarak görev almaları halinde 12 ay boyunca askerlik yapabiliyor. Öte yandan bedelli askerlik uygulaması da bulunuyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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