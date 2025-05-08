Askerlik 3 Aya mı Düştü? MSB Son Noktayı Koydu!

Sosyal medyada zorunlu askerlik süresinin 3 aya düşeceği iddiaları dolaşıyor. Gündemi yakından takip edenler ve askere gitmek için hazırlananlar askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağını merak ediyor. MSB, en son 2019 yılında askerlik süreleriyle ilgili bir düzenleme yapmıştı.

Askerlik 3 aya düşmüyor. MSB yetkilileri, askerlik süresinin kısalacağı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Şu anda askerliğin süresinin 3 aya düşeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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