Askerlik 3 Aya mı Düştü? MSB Son Noktayı Koydu!
Askere gitme çağı gelen her birey, 6 ay zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek durumundadır. Askere gidecek bireyler, aynı zamanda bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilir. Son zamanlarda sosyal medyada askerliğin süresinin kısaldığına dair iddialar dolaşmaya başladı. Askere gidecek olanlar, 'askerlik 3 aya mı düştü?' araması yapıyor. MSB, söz konusu iddialara son noktayı koydu.
Peki askerlik 3 aya mı düştü, askerlik kısalıyor mu?
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Askerlik 3 Aya mı Düşüyor?
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Askerlik Kısalıyor mu?
Askerlik Süresi Ne Kadar?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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