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Aşk Hayatınız Bir Peri Masalı mı Yoksa Vurucu Bir Drama mı?

etiket Aşk Hayatınız Bir Peri Masalı mı Yoksa Vurucu Bir Drama mı?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 22:01

Aşk hayatınızın masallardan fırlamış gibi mi yoksa inişli çıkışlı bir drama mı olduğunu keşfetmek ister misiniz? 

Haydi teste o zaman! 

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de partnerinle tartıştığında genellikle bunlardan hangisi olur?

3. Peki partnerinle birlikte vakit geçirirken bunlardan hangisini daha sık yaparsınız?

4. Aşk hayatında partnerinle arandaki güven ilişkisi ne kadar önemli diye sorsak?

5. Partnerinle gelecek planları yaparken genellikle konu nasıl ilerliyor?

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6. O zaman dürüstçe söyle bakalım, partnerinle zaman geçirirken kendini nasıl hissediyorsun?

7. Çok önemli bir soru ile devam edelim. Partnerinin yanındayken kendin olabiliyor musun?

8. Son olarak, partnerinle aranızdaki ilişkiyi bu kelimelerden biri ile ifade edecek olsan bu hangisi olurdu?

Peri Masalı!

Aşk hayatınız tam anlamıyla bir peri masalı gibi! Partnerinle uyumlu, sevgi dolu ve güvene dayalı bir ilişkiniz var. Her anı birlikte keyifle yaşıyorsunuz ve geleceğe dair umut dolusunuz. Birlikte olmak size gerçekten huzur ve mutluluk veriyor.

Dalgalı Bir Roman!

İlişkiniz bir peri masalı değil ama bir dram da sayılmaz. Bazen gökyüzü bulutlu olsa da güneş her zaman yeniden doğuyor. Birlikte inişler çıkışlar yaşıyorsunuz ama birbirinize olan sevginiz, zorlukları aşmanıza yardımcı oluyor. Duygusal iniş çıkışlar sizin aşk hayatınızın bir parçası.

Vurucu Bir Drama!

Aşk hayatınız bir drama dizisinden farksız! Sürekli tartışmalar, güvensizlik ve belirsizliklerle dolu bir ilişki yaşıyorsunuz. Bu durum size sık sık stres ve üzüntü veriyor. Belki de bir adım geri çekilip ilişkinizi gözden geçirmenin zamanı gelmiştir.

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