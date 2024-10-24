Aşk Hayatınız Bir Peri Masalı mı Yoksa Vurucu Bir Drama mı?

İlişkiniz bir peri masalı değil ama bir dram da sayılmaz. Bazen gökyüzü bulutlu olsa da güneş her zaman yeniden doğuyor. Birlikte inişler çıkışlar yaşıyorsunuz ama birbirinize olan sevginiz, zorlukları aşmanıza yardımcı oluyor. Duygusal iniş çıkışlar sizin aşk hayatınızın bir parçası.