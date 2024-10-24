Aşk Hayatınız Bir Peri Masalı mı Yoksa Vurucu Bir Drama mı?
Aşk Hayatınız Bir Peri Masalı mı Yoksa Vurucu Bir Drama mı?
Aşk hayatınızın masallardan fırlamış gibi mi yoksa inişli çıkışlı bir drama mı olduğunu keşfetmek ister misiniz?
Haydi teste o zaman!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de partnerinle tartıştığında genellikle bunlardan hangisi olur?
3. Peki partnerinle birlikte vakit geçirirken bunlardan hangisini daha sık yaparsınız?
4. Aşk hayatında partnerinle arandaki güven ilişkisi ne kadar önemli diye sorsak?
5. Partnerinle gelecek planları yaparken genellikle konu nasıl ilerliyor?
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