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Aşk Acısı Nasıl Geçer?

etiket Aşk Acısı Nasıl Geçer?

Meltem Farah Aydın
Meltem Farah Aydın - yazio
07.12.2024 - 01:02

Aşk acısı geçmez, içinden yaşayarak geçmen gerekir,

Aşk yangısı küllenir ve sonunda söner.

Ayrılık acısı kalbini mi kırdı?

Camdan mı kalbin yoksa ondan mı kolayca kırılman?

Bu konuda kendine dönmeli ve kendini analiz etmelisin.

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Aşk acısı çeken terk edildiği ve reddedildiği için orada takılı kalmış da olabilir.

Aşk acısı çeken terk edildiği ve reddedildiği için orada takılı kalmış da olabilir.

Aşk acısı ve yangısı 6 ay içinde geçmeli, değilse bu takılı kalmaktır.

Takılı kalmanın en önemli sebebi oksitosin ve dopamin; beyin bunların arayışında ve bu hormonların devamını istemektedir.

Takılı kalındıysa bir psikiyatrist yardımı almak gereklidir.

Eski duygusal partnerini takip etmekten vazgeçmeli, habercileri ise bu konuda uyarmalısın.

Senden bilgi gitmemeli ve ondan bilgi gelmemeli.

Mutlu olmasıyla mutsuz, mutsuz olmasıyla gereksiz umutlu olabilirsin.

Acının içinden geçmelisin, kendi içine dönmeli alman gereken derse odaklanmalısın.

Şimdi bu ilişkiyi yaşasan eminim çok farklı olurdun.

Dönüştürmen gereken yanların neler?

Dönüşüm diyorum değişim değil.

Değişim yatayına ya da aşağıya olabilirken dönüşüm dikeyine olur yani daha iyi bir “ben” yarat.

Vazgeçemediğin neler var?

Ayrılığı kabul etmen neden bu kadar zor?

Sen ondan hangi eksiğini kompanse ediyordun?

Daha değerli mi hissettiriyordu?

Daha önemli mi?

Sevildiğini hissetmek miydi sana iyi gelen?

O zaman bunları kendine vermeyi öğren.

Senin aynan sendeki eksikleri yansıttı ve gitti.

Sen kendine değer verdikçe ve kendini koşulsuz sevdikçe bunu yapan kişiler sana çekilecek.

Yapılmış çalışmalar göre;

Romantik ayrılıklar konusunda finansal, bedensel, zihinsel yeterlilik çok önemli.

Ve yine yapılan çalışmalar göre kim ayrılmak istedi ise o daha iyi durumda oluyor.

Aşk tamamlanmadığı için aşk oluyor.

Yarıda kaldığı için kişi takılı kalıyor.

Duygusal ayrılık daha önce başlamıştı ve bunu ayrılan taraf içine sindirmiş ve duygusal yasını da yaşamıştı.

Duygusal ayrılık daha önce başlamıştı ve bunu ayrılan taraf içine sindirmiş ve duygusal yasını da yaşamıştı.

Ayrılığı talep eden akut bir sebeple ani davranmadıysa her zaman iyi hisseder.

İlişki sırasında yasını yaşamış ve sindirmiştir, terk edilen ise açıkta kalmıştır.

Kişi yeterli duygusal donanıma sahip değilse eksik hisseder çünkü eksiklerini kompanse ettiği artık yoktur.

Yine yapılan çalışmalara göre kadınlar depresyona daha yatkın ama bir o kadar baş etmede oldukça yeterlidir. Kadınlar sosyal çevreleriyle paylaşır ve ruhsal destek almak konusunda iyidirler. Bu konuda egoları daha dengededir ve mutsuzluklarını kabul edip çıkış yolu aramakta eksik hissetmezler.

Yine yapılan çalışmalara göre; bazı erkeklerde ise kendi kendine antidepresan kullanımı oldukça fazladır. Doktor kontrolü altında başlayıp ve bırakırken de pozolojisi son derece önemli olan bu ilaç gruplarını kendilerine göre kullanma sebepleri yüksek egodur. İktidarlı olma saplantısı destek almasına engel olur.

Ruhsal destek almak egolarını incitirken ve güçsüz hissettirirken aslında duygusal, ruhsal destek almanın bir olgunluk olduğunu hatırlamalılar.

Toplumsal destek almadığı için kendi kendilerine ilaç kullandığı çalışmalarda gösterilmiş olan erkekler ne yazık ki arkadaşlarıyla da paylaşımda sınırları çoğu zaman aşamamaktadırlar.

Ayrılık insanı dönüştürür…

Her neyden ayrılırsak ayrılalım kendimize dönmeliyiz…

Bu bir iş, bir eş, bir duygusal partner olabilir.

Kendimizde dönüşmesi gereken parçaları gözden geçirmeli ve hatta partnerindeki kriter setini de gözden geçirmelisin, olmasa olmazların neler? Bunlara neler eklendi? Hangi kriterler artık senin için şart değil?

Her ayrılıkta bir yas süreci olmalıdır.

Bu yoksa yalancı, toksik bir pozitiflik mi yaşıyorsun?

Duygusal olgun biri yasını yaşar ve içinden geçer, geçemezse destekle geçer.

Toksik pozitif olan ise bir zaman sonra çökecek ve sonunda beyin sisi yaşatacaktır.

Başka bir hikayeye aynı senle gitme, dönüş.

Duyguları kontrol etmekle duygusal olmak farklıdır.

Duyguları tıkamak yüzleşmemek çözüm olmayacak.

Duygulara sağlıklı bağlanmak çok önemli.

Seven ama gösteremeyen bir ebeveynle büyüyen ne yazık ki duygularına dengeli bağlanmakta ve ifade de de sınırlıdır.

Ama bu senin kaderin değil destekle bunu dönüştürebilirsin.

Sen biriciksin.

Kendi zayıflıklarınla yüzleşmeye ne dersin?

Cesaretin var mı?

Terk edilmek sana en kötü ne hissettirir?

Bu hissinle yüzleşmelisin?

Neden bağımlılık geliştirdin?

Neden takılı kaldın?

Kendin için yeterli misin?

Kendinde ne eksik ki bunu partnerinle kompanse ediyorsun?

Ayrılık acını yatıştırmak için dopamine, anlık hazza mı başvuruyorsun?

Kadınlar için alışveriş, kuaför, erkekler için alkol kullanımı belki…

Ya da yeni bir ilişkiye kaçıp yara bandıyla kanamayı durdurmak çözüm olamaz farkında mısın?

Balinanın karnından çıkarsın.

Başka bir hikayeye aynı senle gitme…

Hikayeni yine yeniden yaz.

Dönüş…

Bilin istedim…

Onedio okurlarım için sevgiyle…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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