Aşk Acısı Nasıl Geçer?

Ayrılığı talep eden akut bir sebeple ani davranmadıysa her zaman iyi hisseder.

İlişki sırasında yasını yaşamış ve sindirmiştir, terk edilen ise açıkta kalmıştır.

Kişi yeterli duygusal donanıma sahip değilse eksik hisseder çünkü eksiklerini kompanse ettiği artık yoktur.

Yine yapılan çalışmalara göre kadınlar depresyona daha yatkın ama bir o kadar baş etmede oldukça yeterlidir. Kadınlar sosyal çevreleriyle paylaşır ve ruhsal destek almak konusunda iyidirler. Bu konuda egoları daha dengededir ve mutsuzluklarını kabul edip çıkış yolu aramakta eksik hissetmezler.

Yine yapılan çalışmalara göre; bazı erkeklerde ise kendi kendine antidepresan kullanımı oldukça fazladır. Doktor kontrolü altında başlayıp ve bırakırken de pozolojisi son derece önemli olan bu ilaç gruplarını kendilerine göre kullanma sebepleri yüksek egodur. İktidarlı olma saplantısı destek almasına engel olur.

Ruhsal destek almak egolarını incitirken ve güçsüz hissettirirken aslında duygusal, ruhsal destek almanın bir olgunluk olduğunu hatırlamalılar.

Toplumsal destek almadığı için kendi kendilerine ilaç kullandığı çalışmalarda gösterilmiş olan erkekler ne yazık ki arkadaşlarıyla da paylaşımda sınırları çoğu zaman aşamamaktadırlar.

Ayrılık insanı dönüştürür…

Her neyden ayrılırsak ayrılalım kendimize dönmeliyiz…

Bu bir iş, bir eş, bir duygusal partner olabilir.

Kendimizde dönüşmesi gereken parçaları gözden geçirmeli ve hatta partnerindeki kriter setini de gözden geçirmelisin, olmasa olmazların neler? Bunlara neler eklendi? Hangi kriterler artık senin için şart değil?

Her ayrılıkta bir yas süreci olmalıdır.

Bu yoksa yalancı, toksik bir pozitiflik mi yaşıyorsun?

Duygusal olgun biri yasını yaşar ve içinden geçer, geçemezse destekle geçer.

Toksik pozitif olan ise bir zaman sonra çökecek ve sonunda beyin sisi yaşatacaktır.

Başka bir hikayeye aynı senle gitme, dönüş.

Duyguları kontrol etmekle duygusal olmak farklıdır.

Duyguları tıkamak yüzleşmemek çözüm olmayacak.

Duygulara sağlıklı bağlanmak çok önemli.

Seven ama gösteremeyen bir ebeveynle büyüyen ne yazık ki duygularına dengeli bağlanmakta ve ifade de de sınırlıdır.

Ama bu senin kaderin değil destekle bunu dönüştürebilirsin.