Aşk Acısı Nasıl Geçer?
Aşk acısı geçmez, içinden yaşayarak geçmen gerekir,
Aşk yangısı küllenir ve sonunda söner.
Ayrılık acısı kalbini mi kırdı?
Camdan mı kalbin yoksa ondan mı kolayca kırılman?
Bu konuda kendine dönmeli ve kendini analiz etmelisin.
Aşk acısı çeken terk edildiği ve reddedildiği için orada takılı kalmış da olabilir.
Vazgeçemediğin neler var?
Ayrılığı kabul etmen neden bu kadar zor?
Sen ondan hangi eksiğini kompanse ediyordun?
Daha değerli mi hissettiriyordu?
Daha önemli mi?
Sevildiğini hissetmek miydi sana iyi gelen?
O zaman bunları kendine vermeyi öğren.
Senin aynan sendeki eksikleri yansıttı ve gitti.
Sen kendine değer verdikçe ve kendini koşulsuz sevdikçe bunu yapan kişiler sana çekilecek.
Yapılmış çalışmalar göre;
Romantik ayrılıklar konusunda finansal, bedensel, zihinsel yeterlilik çok önemli.
Ve yine yapılan çalışmalar göre kim ayrılmak istedi ise o daha iyi durumda oluyor.
Aşk tamamlanmadığı için aşk oluyor.
Yarıda kaldığı için kişi takılı kalıyor.
Duygusal ayrılık daha önce başlamıştı ve bunu ayrılan taraf içine sindirmiş ve duygusal yasını da yaşamıştı.
Sen biriciksin.
Kendi zayıflıklarınla yüzleşmeye ne dersin?
Cesaretin var mı?
Terk edilmek sana en kötü ne hissettirir?
Bu hissinle yüzleşmelisin?
Neden bağımlılık geliştirdin?
Neden takılı kaldın?
Kendin için yeterli misin?
Kendinde ne eksik ki bunu partnerinle kompanse ediyorsun?
Ayrılık acını yatıştırmak için dopamine, anlık hazza mı başvuruyorsun?
Kadınlar için alışveriş, kuaför, erkekler için alkol kullanımı belki…
Ya da yeni bir ilişkiye kaçıp yara bandıyla kanamayı durdurmak çözüm olamaz farkında mısın?
Balinanın karnından çıkarsın.
Başka bir hikayeye aynı senle gitme…
Hikayeni yine yeniden yaz.
Dönüş…
Bilin istedim…
Onedio okurlarım için sevgiyle…
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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