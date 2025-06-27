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Aşık Olmanın En Güzel Yanı Bu Şarkıların Daha Anlamlı Olması!

etiket Aşık Olmanın En Güzel Yanı Bu Şarkıların Daha Anlamlı Olması!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.06.2025 - 01:31

Aşk, insanın kalbinde açan görünmez bir çiçek gibi. O çiçek bir kez açtı mı, sıradan bir şarkı bile seni derinlere götürebiliyor. Daha önce defalarca duyduğun melodiler bir anda başka bir tonda çalmaya başlıyor. Sözler tanıdık geliyor ama başka bir yerinden yakalıyor seni. Çünkü bu sefer birini düşünüyorsun, belki sesini, gülüşünü ya da elini tutarken hissettiğin o sıcaklığı... İşte bu liste de tam o hisler için.

Aşkın içinden bakınca anlamı çoğalan, hissettiklerini tarif etmekte sana yardım eden 11 şarkı👇🏻

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1. Kaan Boşnak- Seni Buldum Ya

2. Sezen Aksu- İkinci Bahar

3. Nilüfer- Ta Uzak Yollardan

4. Gökhan Türkmen- Aşk

5. Sezen Aksu- Haydi Gel Benimle Ol

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6. Duman- Elleri Ellerime

7. Sinan Güleryüz feat Özge Özder- Senle Ben

8. Multitap- Ben Anlarım

9. Yalın- Aşk Diye

10. Feridun Düzağaç- Alev Alev

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11. Teoman- Sevdim Seni Bir Kere

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miray soysal
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