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‘As Bayrakları As Dayı’ Euro2024’te Mücadele Eden Milli Futbolcularla Buluştu

‘As Bayrakları As Dayı’ Euro2024’te Mücadele Eden Milli Futbolcularla Buluştu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.06.2024 - 15:54

Balkon demirine bayrak asmasıyla meşhur olan ve ‘As Bayrakları As Dayı’ olarak bilinen kişi, Euro2024’te son 16’ya kalan milli futbolcularla biraraya geldi. 

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Euro2024’te grubunu ikinci tamamlayarak son 16’ya kalan A Milli Takım oyuncularının sürpriz bir konuğu vardı.

Euro2024’te grubunu ikinci tamamlayarak son 16’ya kalan A Milli Takım oyuncularının sürpriz bir konuğu vardı.

İkonik fotoğraflar denince akla ilk gelenlerden biri olan balkona bayrak asan adam, milli futbolcularla biraraya geldi.

İkonik fotoğraflar denince akla ilk gelenlerden biri olan balkona bayrak asan adam, milli futbolcularla biraraya geldi.

Milli futbolcular Mert Günok, İrfancan Kahveci, Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşın ‘ikonik’ fotoğraftaki aynı tişörtü giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

Milli futbolcular Mert Günok, İrfancan Kahveci, Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşın ‘ikonik’ fotoğraftaki aynı tişörtü giymesi de dikkatlerden kaçmadı.
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