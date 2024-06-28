‘As Bayrakları As Dayı’ Euro2024’te Mücadele Eden Milli Futbolcularla Buluştu
‘As Bayrakları As Dayı’ Euro2024’te Mücadele Eden Milli Futbolcularla Buluştu
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Euro2024’te grubunu ikinci tamamlayarak son 16’ya kalan A Milli Takım oyuncularının sürpriz bir konuğu vardı.
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İkonik fotoğraflar denince akla ilk gelenlerden biri olan balkona bayrak asan adam, milli futbolcularla biraraya geldi.
Milli futbolcular Mert Günok, İrfancan Kahveci, Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşın ‘ikonik’ fotoğraftaki aynı tişörtü giymesi de dikkatlerden kaçmadı.
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