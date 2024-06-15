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Arkadaşlarınızla Kampta Uno Oynarken Keyifle Eşlik Edebileceğiniz Çalan 12 Şarkı

etiket Arkadaşlarınızla Kampta Uno Oynarken Keyifle Eşlik Edebileceğiniz Çalan 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 11:16

Kafanızdan her şeyi silip atın ve sadece bu rahatlatıcı anın tadını çıkarın. Arkadaşlarınızla keyifle oyun oynarken işte eşlik edebileceğiniz Türkçe şarkılar!

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1. Hadise - Yaz Günü

2. Hadise - Aşk Kaç Beden Giyer

3. Murat Boz - Sallana Sallana (Official Video)

4. Hande Yener - Havaalanı ( Official Video )

5. Demet Akalın - Giderli Şarkılar

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6. Yusuf Güney - Melekler Seni Bana Yazmış

7. Serdar Ortaç - Mikrop

8. Soner Sarıkabadayı - Buz (Official Video)

9. Ozan Doğulu feat. Atiye - Aşkistan

10. Sinan Akçıl - Tabi Tabi

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11. Kenan Doğulu - Çakkıdı (Official Video) #Festival

12. Demet Akalın - Evli, Mutlu, Çocuklu

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